8/16 Ryzen 7 4700G APU’su geliyor

AMD son verdiği kararla tüm donanım dünyasının tepkisini üzerine çekip son 3 yılda elde ettiği sempatiyi yerle bir etmeyi başardı. Diğer taraftan firma masaüstü Renoir APU’larının da hazırlığında.

İlginizi Çekebilir

Apple da Ryzen işlemcilere geçebilir

Ryzen 7 4700G

Paylaşılan Ashes of the Singularity içi görüntüye göre 8 çekirdek 16 izlekli Ryzen 7 4700G yolda. Henüz detayları bilinmese de yeni yonganın 2 CCX içerisinde 4+4 MB konfigürasyonunda L3 önbellek içermesi bekleniyor.

GPU tarafında ise sızıntılar Renoir’de CU sayısının 8 ile sınırlı tutulacağına işaret ediyor. 512 shader’a tekabül eden 8 CU’nun mevcut APU’lara göre daha yüksek frekansta görev yapması beklenirken hibrit mimari gündemde. GPU SIMD tarafını Vega’dan medya arayüzü kanadı ise Navi’den alabilir.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "RX 5600M/5700M’li dizüstü sızdı: Navi mobilde iddialı olabilir"

Henüz frekans bilgisi bilinmese de mevcut Picasso APU’larına göre frekans artışına gidilmesi kuvvetle muhtemel. AMD’nin yeni APU’sunun en çok dikkat çekecek başlığı şüphesiz çekirdek/izlek sayısı olacağa benziyor. Mantıklı bir fiyatlandırmaya gidilirse bu seviyedeki Core i5-Core i7 işlemcilerinin karşısında güzel bir alternatif olabilir.

https://www.techpowerup.com/266877/amd-ryzen-7-4700g-is-renoir-desktop-am4-processor-8-core-16-thread-with-vega-igpu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.