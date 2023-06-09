AMD Ryzen 7 5800X3D fiyatları dibi gördü: En iyi AM4 işlemcisi için fırsat

Tam Boyutta Gör AMD, geçtiğimiz yılın Nisan ayında, 8 çekirdekli Ryzen 7 5800X3D işlemcisini piyasaya sürmüştü. AMD'nin 3D V-Cache'li bu ilk masaüstü işlemcisi AM4 platformunun en iyi oyun işlemcisi olmuştu. Piyasaya ilk çıkışı 449 dolar olan Ryzen 7 5800X3D, halihazırda ilk defa 300 doların altına kadar düşmüş durumda.

Ryzen 7 5800X3D fiyatları dip seviyede

Tam Boyutta Gör Ryzen 7 5800X3D halihazırda Amazon, B&H Photo Video ve Newegg gibi perakende mağazalarında 300 doların altında satılıyor. Öte yandan MicroCenter’da ise işlemcinin fiyatı 280 dolara kadar gerilemiş durumda. Türkiye’de ise işlemcinin kutusuz hali 8.300 TL, kutulu hali ise 8.600 TL dolaylarında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar işlemcinin fiyatları 9 bin TL ile 10 bin TL arasında yer alıyordu.

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Öte yandan Ryzen 7 5800X3D, AMD’nin 3D V-Cache özelliğine sahip ilk işlemcisi konumunda. AM4 platformunda ise bu teknolojiye sahip tek işlemci da yine 5800X3D. Zen4 mikro mimarisine dayanan Ryzen 7 7800X3D şu anda yurt dışında 400 dolar civarında satılıyor. Bu işlemcinin Türkiye fiyatları 12.500 TL’den yüksekte. Eğer AM4 sisteminiz varsa doğrudan AM5 platformuna geçmek yerine oyun performansı anlamında çok büyük fark oluşturmayan Ryzen 7 5800X3D’e yükseltme yapılabilir.

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