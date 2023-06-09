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    AMD Ryzen 7 5800X3D fiyatları dibi gördü: En iyi AM4 işlemcisi için fırsat

    AMD’nin önceki nesil AM4 platformu için mevcut en iyi oyun işlemcisi olan Ryzen 7 5800X3D fiyatları düşmeye devam ediyor. Son indirimler sonrasında fiyatlar 300 dolar altını gördü.
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    En iyi AM4 işlemcisi AMD Ryzen 7 5800X3D fiyatları dibi gördü Tam Boyutta Gör
    AMD, geçtiğimiz yılın Nisan ayında, 8 çekirdekli Ryzen 7 5800X3D işlemcisini piyasaya sürmüştü. AMD'nin 3D V-Cache'li bu ilk masaüstü işlemcisi AM4 platformunun en iyi oyun işlemcisi olmuştu. Piyasaya ilk çıkışı 449 dolar olan Ryzen 7 5800X3D, halihazırda ilk defa 300 doların altına kadar düşmüş durumda.

    Ryzen 7 5800X3D fiyatları dip seviyede

    En iyi AM4 işlemcisi AMD Ryzen 7 5800X3D fiyatları dibi gördü Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7 5800X3D halihazırda Amazon, B&H Photo Video ve Newegg gibi perakende mağazalarında 300 doların altında satılıyor. Öte yandan MicroCenter’da ise işlemcinin fiyatı 280 dolara kadar gerilemiş durumda. Türkiye’de ise işlemcinin kutusuz hali 8.300 TL, kutulu hali ise 8.600 TL dolaylarında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar işlemcinin fiyatları 9 bin TL ile 10 bin TL arasında yer alıyordu.

    Öte yandan Ryzen 7 5800X3D, AMD’nin  3D V-Cache özelliğine sahip ilk işlemcisi konumunda. AM4 platformunda ise bu teknolojiye sahip tek işlemci da yine 5800X3D. Zen4 mikro mimarisine dayanan Ryzen 7 7800X3D şu anda yurt dışında 400 dolar civarında satılıyor. Bu işlemcinin Türkiye fiyatları 12.500 TL’den yüksekte. Eğer AM4 sisteminiz varsa doğrudan AM5 platformuna geçmek yerine oyun performansı anlamında çok büyük fark oluşturmayan Ryzen 7 5800X3D’e yükseltme yapılabilir.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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