AMD Ryzen 7 5800X3D fiyatları dibi gördü: En iyi AM4 işlemcisi için fırsat

Ryzen 7 5800X3D fiyatları dip seviyede
Öte yandan Ryzen 7 5800X3D, AMD’nin 3D V-Cache özelliğine sahip ilk işlemcisi konumunda. AM4 platformunda ise bu teknolojiye sahip tek işlemci da yine 5800X3D. Zen4 mikro mimarisine dayanan Ryzen 7 7800X3D şu anda yurt dışında 400 dolar civarında satılıyor. Bu işlemcinin Türkiye fiyatları 12.500 TL’den yüksekte. Eğer AM4 sisteminiz varsa doğrudan AM5 platformuna geçmek yerine oyun performansı anlamında çok büyük fark oluşturmayan Ryzen 7 5800X3D’e yükseltme yapılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi