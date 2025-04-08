Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti özellikleri doğrulandı

GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti özellikleri doğrulandı
Son bilgilere göre GeForce RTX 5060 serisinin temelini PG152 kartı oluşturuyor. Daha önce sızdırılan bilgilerde dört farklı modelden bahsedilmişti: RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5060 Ti 8GB, RTX 5060 8GB ve bu kartların test sürümleri. Görselde yer alan sevkiyat verileri ise, RTX 5060 SKU25 numaralı kartın GB206 GPU, 128-bit GDDR7 bellekle geldiğini net şekilde ortaya koyuyor.
Öte yandan RTX 5060'ın 3.840 CUDA çekirdeği ve 150W TDP'ye sahip olacağı söyleniyor. Kıyaslamak adına bu rakamın RTX 4060 için 3.072 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Mevcut sızıntılara göre GeForce RTX 5060 serisinin önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda ertelenen duyurunun ardından kartların artık nihai duruma ulaştığı ve sevkiyatlara başlandığı zaten doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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