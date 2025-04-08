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    Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti özellikleri doğrulandı

    GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti ekran kartları ertelenmiş olsa da, bekleyiş çok yakında sonlanacak. Sevkiyat listelerinde yer alan bilgiler sayesinde sürpriz bilgiler ortaya çıktı.
    Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni nesil giriş ve orta segment ekran kartlarıyla ilgili detaylar artık netleşiyor. Uzun bir bekleyişin ardından RTX 5060 ve 5060 Ti, sevkiyat listeleerinde görünmeye başladı. İşte RTX 5060 ve 5060 Ti hakkında kesinleşen detaylar.

    GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti özellikleri doğrulandı

    Son bilgilere göre GeForce RTX 5060 serisinin temelini PG152 kartı oluşturuyor. Daha önce sızdırılan bilgilerde dört farklı modelden bahsedilmişti: RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5060 Ti 8GB, RTX 5060 8GB ve bu kartların test sürümleri. Görselde yer alan sevkiyat verileri ise, RTX 5060 SKU25 numaralı kartın GB206 GPU, 128-bit GDDR7 bellekle geldiğini net şekilde ortaya koyuyor. 

    Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Aynı şekilde SKU10 numaralı kart da GB206 GPU ve 128-bit GDDR7 ile listelenmiş. Hatırlatmak gerekirse, RTX 4060 serisi de 128-bit bellek veri yoluna sahipti. Ancak bu nesilde bellek teknolojisinin GDDR7'ye yükseltilmiş olması önemli bir fark yaratıyor. Yeni bellek sayesinde bant genişliği %55 artarak 448 GB/s seviyesine çıkıyor olacak.

    Öte yandan RTX 5060'ın 3.840 CUDA çekirdeği ve 150W TDP'ye sahip olacağı söyleniyor. Kıyaslamak adına bu rakamın RTX 4060 için 3.072 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Mevcut sızıntılara göre GeForce RTX 5060 serisinin önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda ertelenen duyurunun ardından kartların artık nihai duruma ulaştığı ve sevkiyatlara başlandığı zaten doğrulandı. 

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