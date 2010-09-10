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800 MHz işlemcili ve Android 2.2 işletim sistemli Acer Liquid Metal ortaya çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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E-Ten firmasını bünyesine katarak akıllı telefon pazarına giriş yapan ve zamanla birbirinden farklı çözümlerle karşımıza çıkan Acer'ın Liquid Metal isimli yeni bir model üzerinde çalıştığı iddia edildi ve internete çeşitli fotoğraflar sızdırıldı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in en güncel versiyonu 2.2 (Froyo) desteğini arkasına alacağı ve 800 MHz frekansında çalışan Qualcomm MSM7230-1 işlemcisinden, 512 MB RAM'den güç alacağı söylenen telefon, Acer Shell v4.0 arayüzüyle birlikte gelecek. Ayrıca telefonda 3.6 inç boyutunda - 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif 16 milyon renk TFT-LCD ekran ile Bluetooth 3.0 modülünün yer alacağı söylentiler arasında. Liquid Metal'in led flaşlı dijital kamerasının çözünürlüğü şu an için bilinmemekte.

Acer cephesinden gelecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.

 

 

800 MHz işlemcili ve Android 2.2 işletim sistemli Acer Liquid Metal ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
800 MHz işlemcili ve Android 2.2 işletim sistemli Acer Liquid Metal ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
800 MHz işlemcili ve Android 2.2 işletim sistemli Acer Liquid Metal ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

http://habrahabr.ru/blogs/android/103871/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yasinrahan 9 yıl
arkadan bişiye benzemio :(
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DH Misafiri 9 yıl
Fake olabilir
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aspirin_00 9 yıl
bu cihazın önü yok mu ? önsüz cihaz almam sanki mısır pramitlerindeki gibi profilden peahh
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nazaman 9 yıl
TR ye gelmez beklemeyin derim
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Batuist 9 yıl
bu görüntü sadece kasadan ibaret.. içi boştur büyük olasılıkla.. kasa denemesi yapıyorlarmış gibi bir izlenim doğurdu.. yada şu telefoncularda bulunan maket telefon misali.. telefon böyle olsa elde nasıl durur görüntüsü nasıl olur gibisinden.. ön yüzünden bir tane resmi bile yok..
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deniz_sea 9 yıl
arkadan n70 e banzamiş
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barbar20 9 yıl
ön yüzünden görüntüsü niye yok acaba..arkası kadar ilgi çekici değilmi ??
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bizimdenizci 9 yıl
kulaklık girişlerine neden tapa yapmazlarki..
ekran zamanla toz içinde kalıyor bunun önlemini almaları gerek..
ama çok hoş görünüyor birde önden görebilseydik..
acaba wm işletim sistemlisini neden çıkarmıyor..
herkes android e geçişmi yapıyor ne..
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Şehr-i Hüzün 9 yıl

barbar20

ön yüzünden görüntüsü niye yok acaba..arkası kadar ilgi çekici değilmi ??
Nası bi cümle şimdi bu
şaka yapıyorum alınma...
Acer ne anlar telefondan desem?? Onun işi notebook
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Bl00dyHell 9 yıl
Hoş birşeye benziyor ama işlemci 1ghz olsa daha iyi olurdu.
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