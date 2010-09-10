800 MHz işlemcili ve Android 2.2 işletim sistemli Acer Liquid Metal ortaya çıktı

E-Ten firmasını bünyesine katarak akıllı telefon pazarına giriş yapan ve zamanla birbirinden farklı çözümlerle karşımıza çıkan Acer'ın Liquid Metal isimli yeni bir model üzerinde çalıştığı iddia edildi ve internete çeşitli fotoğraflar sızdırıldı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in en güncel versiyonu 2.2 (Froyo) desteğini arkasına alacağı ve 800 MHz frekansında çalışan Qualcomm MSM7230-1 işlemcisinden, 512 MB RAM'den güç alacağı söylenen telefon, Acer Shell v4.0 arayüzüyle birlikte gelecek. Ayrıca telefonda 3.6 inç boyutunda - 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif 16 milyon renk TFT-LCD ekran ile Bluetooth 3.0 modülünün yer alacağı söylentiler arasında. Liquid Metal'in led flaşlı dijital kamerasının çözünürlüğü şu an için bilinmemekte.

Acer cephesinden gelecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.

http://habrahabr.ru/blogs/android/103871/