802.11n WiFi Üzerinden Çalışabilen ilk Projektör: Sanyo LP-WXU700

Sanyo, 802.11b/g/n kablosuz ağ vasıtasıyla duvara görüntü yansıtabilen ilk projektörü duyurdu. Kablosuz ağ üzerinden görüntü alma işlemi Windows Vista yüklü sistemlerde oldukça kolay, zira projektör Windows Embedded CE 6.0 ile doğrudan uyumlu.

Cihaz 2.5 ila 4 metre arasındaki mesafeler için 100" genişliğinde görüntü verebiliyor. Ayrıca aydınlık miktarı 3800 lümen olan Sanyo LP-WXU700, 500:1 kontrast değeri ile göz dolduruyor. Yalnız en yüksek çözünürlük 1280x800 WXGA ile sınırlı. Sanyo kablosuz ağ yerine geleneksel ekran bağlantısı kullanmak durumunda olanları da unutmamış. Cihazın bir HDMI girişi bulunuyor. Eğer sadece film izlemek istiyorsanız, projektörü bir bilgisayara bağlama zorunluluğu olmadan 4 GB'a kadarki USB belleğinizi cihaza takıp MPEG1, MPEG4 ve WMV formatlarındaki videoları izleyebilirsiniz.

LP-WXU700'ün sunduğu özellikler ev sineması ve oyun tutkunlarının iştahlarını kabartacak cinsten olabilir ama fiyatı herkese hitap etmiyor. Sanyo'nun yeni projektörü Haziran ayından itibaren 6500$'dan ilk olarak Japonya'da satışa çıkacak.

http://gizmodo.com/5250517/sanyo-lp+wxu700-projector-utilizes-draft-n-wi+fi-first