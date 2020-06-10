81 ilde koronavirüs antikor testleri başlıyor

Türkiye’nin koronavirüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadağının öğrenilmesi için kapsamlı antikor testi yapılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Seçil Özkan, 81 ilde antikor testi yapılacağını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 81 ilde rastgele belirlenen 153 bin hane ziyaret edilecek. Bu hanelerdeki bir kişiye PCR testi yapılacak ve koronavirüs olup olmadığı öğrenilecek. PCR testi için alınacak kültür örneğine ek olarak kan örneği de alınacak. Alınan örnekte koronavirüse karşı antikor olup olmadığına bakılacak. Böylelikle kişilerin farkında olmadan koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı, vücudunun virüse karşı bağıklık kazanıp kazanmadığı öğrenilecek.

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Prof. Dr. Seçil Özkan, daha önce İsveç’in bu testi yaptığını ve toplumun yüzde 7’sinin bağışıklık kazandığını, bu rakamın oldukça düşük olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özkan, antikor testleri ile ilgili açıklamalarının devamında, “Sanırım pazartesi gibi başlanacak. Bakanlık bu konuda büyük emekler sarf ederek hızlıca 10-12 günlük bir süreçte verileri toplayıp, analiz edecek. Testi yapılan kişilere de geri dönülecek, PSR pozitif mi çıktı, antikoru nasıl çıktı diye." dedi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-bilim-kurulu-uyesi-acikladi-bu-pazartesi-basliyor-6231531

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