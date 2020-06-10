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    81 ilde koronavirüs antikor testleri başlıyor

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 81 ilde rastgele kişilerde PCR ve antikor testi yapılacağını açıkladı. Böylelikle habersiz bir şekilde hastalığı atlatan kişi sayısı öğrenilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    81 ilde koronavirüs antikor testleri başlıyor

    Türkiye’nin koronavirüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadağının öğrenilmesi için kapsamlı antikor testi yapılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Seçil Özkan, 81 ilde antikor testi yapılacağını açıkladı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 81 ilde rastgele belirlenen 153 bin hane ziyaret edilecek. Bu hanelerdeki bir kişiye PCR testi yapılacak ve koronavirüs olup olmadığı öğrenilecek. PCR testi için alınacak kültür örneğine ek olarak kan örneği de alınacak. Alınan örnekte koronavirüse karşı antikor olup olmadığına bakılacak. Böylelikle kişilerin farkında olmadan koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı, vücudunun virüse karşı bağıklık kazanıp kazanmadığı öğrenilecek.

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    Prof. Dr. Seçil Özkan, daha önce İsveç’in bu testi yaptığını ve toplumun yüzde 7’sinin bağışıklık kazandığını, bu rakamın oldukça düşük olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özkan, antikor testleri ile ilgili açıklamalarının devamında, “Sanırım pazartesi gibi başlanacak. Bakanlık bu konuda büyük emekler sarf ederek hızlıca 10-12 günlük bir süreçte verileri toplayıp, analiz edecek. Testi yapılan kişilere de geri dönülecek, PSR pozitif mi çıktı, antikoru nasıl çıktı diye." dedi.



    https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-bilim-kurulu-uyesi-acikladi-bu-pazartesi-basliyor-6231531 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 9 dk.
    İstanbul Üniversitesinde rastgele 320 kişiye test etmişler %1 civarı dayanıklı insan çıkmış bu da hastane ortamı normal toplumda hatta İstanbul dışında %1’in bence çok altında olacaktır.
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    an agony ( .) 2 dk. gun
    Kesinlikle.

    Ki bu %1 lik kesim dışarı çıkıp,virüsle temas etme ihtimali olan kesim.



    Bir de benim gibi evden çıkmayanlar var, 1/1000 çıkarsa bile iyi
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    CoreXXX (fatih tat) 31 dk.
    önce belirtisiz bulaştırıcıları bulsak daha iyi olmazmıydı.
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    gun (Gün Oksay) 13 dk. CoreXXX
    Günde milyon test yapman gerekiyor onun için oda imkansız gibi bir şey.
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    9600_G_T (kadir varae) 42 dk.
    rabbim kolaylıklar versin
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