Sinemaların açılacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreciyle ilgili bugün yine önemli bazı duyurular yaptı. Erdoğan'ın yeni açıklamalarına göre sinema ve tiyatroların açılış tarihi de nihayet resmen belli oldu. 1 Temmuz itibarıyla sinema salonları tekrar hizmete başlayacak.
Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan,"Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de sinema salonları, ilk virüs vakalarının tespit edilmesinin hemen sonrasında 16 Mart'ta kapatılmıştı. Yaklaşık üç buçuk aylık bir sürecin ardından nihayet salonlar tekrar sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Sinema salonlarında ne tür tedbirler uygulanacak?
Sinemalar 1 Temmuz'da geri dönüyor ancak Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi salonlarda virüs salgınına karşı bazı tedbirler uygulanacak. Bu tedbirlerin kapsamı henüz resmen açıklanmadı ancak söylentiler şu şekilde:
- Salonlarda maske takma zorunluluğu olacak.
- Film araları kaldırılacak.
- Seans sayıları azaltılacak.
- Seanslar arasında dezenfeksiyon işlemleri yapılacak.
- Salonların yarı kapasitesi kadar seyirci alınacak.
- Yan yana koltuklarda film izlenemeyecek
- Büfeler kapatılacak, jetonlu makinelerde kapalı ürünler satılacak.
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Ancak sinemacılar tiyatrocular vs de 3 aydır hiç bir şey yapamıyorlar. Çatladılar onlar da.
Denetim, önlem hikaye.. Denetim herkese de yetişemez, bilinçsiz çok.. (küçüklerin yaşlıların sokağa çıkma yasağını delmesine değil, tedbirsiz davranmalarına takıyorum.)
yerler, kaldırımlar kullanılmış eldiven maske atıklarıyla dolu. Sinema salonuna da aynını yaparlar, çöpünü koltuğa bırakıp gider yine medeniyetsizler sinema severler.
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