Sinemaların açılacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreciyle ilgili bugün yine önemli bazı duyurular yaptı. Erdoğan'ın yeni açıklamalarına göre sinema ve tiyatroların açılış tarihi de nihayet resmen belli oldu. 1 Temmuz itibarıyla sinema salonları tekrar hizmete başlayacak.

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan,"Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sinema salonları, ilk virüs vakalarının tespit edilmesinin hemen sonrasında 16 Mart'ta kapatılmıştı. Yaklaşık üç buçuk aylık bir sürecin ardından nihayet salonlar tekrar sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Sinema salonlarında ne tür tedbirler uygulanacak?

Sinemalar 1 Temmuz'da geri dönüyor ancak Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi salonlarda virüs salgınına karşı bazı tedbirler uygulanacak. Bu tedbirlerin kapsamı henüz resmen açıklanmadı ancak söylentiler şu şekilde:

Salonlarda maske takma zorunluluğu olacak.

Film araları kaldırılacak.

Seans sayıları azaltılacak.

Seanslar arasında dezenfeksiyon işlemleri yapılacak.

Salonların yarı kapasitesi kadar seyirci alınacak.

Yan yana koltuklarda film izlenemeyecek

Büfeler kapatılacak, jetonlu makinelerde kapalı ürünler satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.