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    Sinemaların açılacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

    Sinemaseverlerin merakla beklediği haber nihayet geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema ve tiyatro salonlarının 1 Temmuz itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sinemaların açılacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı'ndan açıklama
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreciyle ilgili bugün yine önemli bazı duyurular yaptı. Erdoğan'ın yeni açıklamalarına göre sinema ve tiyatroların açılış tarihi de nihayet resmen belli oldu. 1 Temmuz itibarıyla sinema salonları tekrar hizmete başlayacak.

    Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan,"Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de sinema salonları, ilk virüs vakalarının tespit edilmesinin hemen sonrasında 16 Mart'ta kapatılmıştı. Yaklaşık üç buçuk aylık bir sürecin ardından nihayet salonlar tekrar sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 

    Sinema salonlarında ne tür tedbirler uygulanacak?

    Sinemalar 1 Temmuz'da geri dönüyor ancak Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi salonlarda virüs salgınına karşı bazı tedbirler uygulanacak. Bu tedbirlerin kapsamı henüz resmen açıklanmadı ancak söylentiler şu şekilde:

    • Salonlarda maske takma zorunluluğu olacak.
    • Film araları kaldırılacak.
    • Seans sayıları azaltılacak.
    • Seanslar arasında dezenfeksiyon işlemleri yapılacak.
    • Salonların yarı kapasitesi kadar seyirci alınacak.
    • Yan yana koltuklarda film izlenemeyecek
    • Büfeler kapatılacak, jetonlu makinelerde kapalı ürünler satılacak.


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BilirKişi00 4 sa. en beğenilen clarq26
    Zaten size göre Türkiye'de hiçbir sektör yokki. Netflix Türkiye'ye geldiğindede "abonesi var sanki" diyip duruyordunuz, adamlar bi açıkladı 1.5 milyon. Şu eziklik psikolojisinden kurtulun artık.
    Zaten size göre Türkiye'de hiçbir sektör yokki. Netflix Türkiye'ye geldiğindede "abonesi var sanki" diyip duruyordunuz, adamlar bi açıkladı 1.5 milyon. Şu ezikl...
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa. BilirKişi00
    eziklik pisikolojisi ile alakası yok sen son 1 senedir viriusten once farketmedın galıba her fılm her salona cıkmıyo belli baslı yerler saglam film verdi bu donemden sonrada aynısı olucak adam saten film vermiyodu maliyetli diye bide salon yarısı napıcak bos koltuklaramı ızletcek
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ibrahim Akca 21 dk.
    Valla Türkiye'de sinema amacı için kullanılmıyor. Bir kere gideyim demiştim Allah korusun yani... Ev bulamayan gençlerin buluşma yeri olmuş. Karanlık diye görünmüyor sanıyorlar... Kameralar da var içeride nasıl bir cesaretle bunu yapıyorlar anlaması güç...
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    [F][u][r][k][a][n] 30 dk.
    Maske ile 2 saat film izlemez çoğu kişi tahminimce
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    37ueudh3hehwaggw 1 sa. yeni yorumcu
    ALLAH devletimizden razi olsun vallahi süreci cok iyi yonetti. Ben almanyadayim vallahi tum avrupa tirkiye yi kknusuyor
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    emre1393 (Emre K......) 1 sa.
    bir tek tenet var sinemada izlemeye değer dediğim film.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa.
    Klimayı çalıştırmazlarsa insanlar maskeyle oturmaz.
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    av.bekircanuzun 2 sa. yeni yorumcu
    Ben şahsen bu şartlar altında sinemaya gitmem, gitsem bile bir zevk alamam. Açar evde filmimi, dizimi seyrederim. Ancak tabi ki bizim millet ilk günden avm sırası olusturduğu gibi sinema kuyruğu da oluşturacaktır. Bundan hiçbir şüphem yok.
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    astegon (astegon CF) 2 sa.
    Valla giden gitsin. Ben sene sonuna kadar gitmem sinemaya felan.

    Ancak sinemacılar tiyatrocular vs de 3 aydır hiç bir şey yapamıyorlar. Çatladılar onlar da.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa.
    Bunu açıklamak cumhurbaşkanının görevi değil, o bakanlar ne güne duruyor Allah aşkına? Bakanın koyduğu yasağı "karar verdim" diyerek kaldırıyor filan. Osmanlı'da padişahın bile hesap vermesi gereken bir şeyhülislam vardı, bu adam kime hesap veriyor?
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    fuckulteli 3 sa.
    Sokakta 18 yaşından küçük çocuklar, 65'den büyük yaşlılar.. Tamam evde kapalı kalmaları zor anlıyorum ama ne maske var ne mesafeyi koruma var. Markette maskesiz dolaşıyor..

    Denetim, önlem hikaye.. Denetim herkese de yetişemez, bilinçsiz çok.. (küçüklerin yaşlıların sokağa çıkma yasağını delmesine değil, tedbirsiz davranmalarına takıyorum.)

    yerler, kaldırımlar kullanılmış eldiven maske atıklarıyla dolu. Sinema salonuna da aynını yaparlar, çöpünü koltuğa bırakıp gider yine medeniyetsizler sinema severler.
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