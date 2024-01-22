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    8300 dolarlık minik elektrikli araba: Yue 01

    Tasarımı ve 335 km'ye varan menziliyle dikkat çeken Yue 01'in üst versiyonlarında otomatik park, uzaktan kontrol ve adaptif hız sabitleyici gibi bu segmentte alışık olmadığımız pek çok özellik var.

    Çinli elektrikli otomobil markası Electric House, yeni minik elektrikli otomobili Yue 01'i satışa sundu. Fiyatı güncel kurla 8.300 ila 11.000 dolar arasında değişen otomobil versiyona göre 251 ila 335 km arasında sürüş menzili sunuyor. Yakında 408 km menzile sahip bir versiyon daha piyasaya sürülecek.

    Yue 01, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yuvarlak hatlara sahip tasarımıyla dikkat çeken Yue 01; 3750 mm uzunluğa, 1655 mm genişliğe, 1550 mm yüksekliğe ve 2415 mm aks mesafesine sahip. Çift renkli tasarıma sahip 15 inç alaşımlı jantlarla donatılan modelde çift renkli gövde tasarımına yer verilmiş. Şarj girişi de sağ ön çamurluğun üzerinde yer alıyor.

    8300 dolarlık minik elektrikli araba: Yue 01 Tam Boyutta Gör
    İç mekan oldukça sade tasarlanmış ve renk şeması dış tasarımla uyumlu olacak şekilde ayarlanmış. Merkezdeki 10.1 inçlik dokunmatik ekran dikey ve dar olduğu için ilk bakışta büyük bir akıllı telefon gibi görünüyor. Sürücünün önünde ise 7 inç LCD gösterge ekranı görev yapıyor. Orta konsol fazlasıyla dar ancak marka bu alana şarj ünitesi, vites kontrol düğmesi ve iki adet bardaklık sığdırmayı başarmış.

    Yue 01'in giriş seviyesinde kumaş koltuklar bulunurken diğer versiyonlarda suni deri malzeme kullanılmış. Arka koltukların daha büyük bagaj için katlanabildiği otomobilin üst versiyonlarında ayrıca anahtarsız giriş, uzaktan çalıştırma, uzaktan kontrol, OTA güncelleme, ses tanıma, otomatik park ve adaptif hız sabitleyici gibi böyle bir otomobilden pek de beklenmeyecek gelişmiş özellikler yer alıyor.

    Minik otomobilin tüm versiyonları ön aks üzerine entegre edilmiş 35 kW güç ve 125 Nm tork üreten elektrik motorundan güç alıyor. Son hızı 100 km/s olan otomobilde 24 kWsa veya 32.5 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya tercih edilebiliyor. Bu bataryalar sırasıyla Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 251 km ve 335 km menzil sunuyor. Enerji tüketimi de 100 km'de sırasıyla 9.9 kW ve 10.3 kWsa olarak açıklanan otomobilin bataryası 30 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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