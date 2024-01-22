8300 dolarlık minik elektrikli araba: Yue 01

Çinli elektrikli otomobil markası Electric House, yeni minik elektrikli otomobili Yue 01'i satışa sundu. Fiyatı güncel kurla 8.300 ila 11.000 dolar arasında değişen otomobil versiyona göre 251 ila 335 km arasında sürüş menzili sunuyor. Yakında 408 km menzile sahip bir versiyon daha piyasaya sürülecek.

Yue 01, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yuvarlak hatlara sahip tasarımıyla dikkat çeken Yue 01; 3750 mm uzunluğa, 1655 mm genişliğe, 1550 mm yüksekliğe ve 2415 mm aks mesafesine sahip. Çift renkli tasarıma sahip 15 inç alaşımlı jantlarla donatılan modelde çift renkli gövde tasarımına yer verilmiş. Şarj girişi de sağ ön çamurluğun üzerinde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekan oldukça sade tasarlanmış ve renk şeması dış tasarımla uyumlu olacak şekilde ayarlanmış. Merkezdeki 10.1 inçlik dokunmatik ekran dikey ve dar olduğu için ilk bakışta büyük bir akıllı telefon gibi görünüyor. Sürücünün önünde ise 7 inç LCD gösterge ekranı görev yapıyor. Orta konsol fazlasıyla dar ancak marka bu alana şarj ünitesi, vites kontrol düğmesi ve iki adet bardaklık sığdırmayı başarmış.

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Yue 01'in giriş seviyesinde kumaş koltuklar bulunurken diğer versiyonlarda suni deri malzeme kullanılmış. Arka koltukların daha büyük bagaj için katlanabildiği otomobilin üst versiyonlarında ayrıca anahtarsız giriş, uzaktan çalıştırma, uzaktan kontrol, OTA güncelleme, ses tanıma, otomatik park ve adaptif hız sabitleyici gibi böyle bir otomobilden pek de beklenmeyecek gelişmiş özellikler yer alıyor.

Minik otomobilin tüm versiyonları ön aks üzerine entegre edilmiş 35 kW güç ve 125 Nm tork üreten elektrik motorundan güç alıyor. Son hızı 100 km/s olan otomobilde 24 kWsa veya 32.5 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya tercih edilebiliyor. Bu bataryalar sırasıyla Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 251 km ve 335 km menzil sunuyor. Enerji tüketimi de 100 km'de sırasıyla 9.9 kW ve 10.3 kWsa olarak açıklanan otomobilin bataryası 30 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

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8300 dolarlık minik elektrikli araba: Yue 01