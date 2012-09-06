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84 inçlik Sony Bravia XBR-84X900 modelinin satış fiyatı belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin IFA 2012 fuarında tanıttığı ve firmanın ilk 4K çözünürlüklü televizyonu olan 84 inçlik Bravia XBR-84X900 modelinin satış fiyatı da resmi olarak duyuruldu.

Bugünkü CEDIA fuarında yapılan açıklamada, Sony'nin en yenilikçi televizyonu olan Bravia XBR-84X900 modelinin belirli pazarlarda 25 000$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ifade edildi. 

Bravia XBR-84X900 modelinde; 84 inçlik 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip LCD ekran, dinamik LED arka aydınlatma, 4K X-Reality Pro resim motoru ile keskin ve yüksek kalitede görüntüler, 50 wattlık 10 hoparlör içeren 10 Unit Live Speaker ses sistemi, pasif Full HD 3D özelliği, ağ bağlantısı imkanı ve Sony Entertainment Network servisleri sunuluyor.

Bugün başlayan ön siparişler Kasım ayında sevki edilmeye başlanacak. Model şu an için sadece ABD'de ön siparişe sunuldu. Global satışa ise modelin Bravia KD-84X900 şeklinde adlandırılacağı tahmin ediliyor.

www.sony.com/4ktv Yorum Yaz
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guvven 7 yıl
3d icin 4k değil de full hd demesi fprde yarı yarıya kayıp olmasindan dolayi mi?
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bigbooss 7 yıl
ardaalisahin
benim odaya sığmaz sığsa kesin alırdım fiyatı iyi

çok güldüm:))
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Neyıh 7 yıl
Kaç odalıdır bu acaba ?
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Maşallah 84 inç nedir ya. :D
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greenk 7 yıl
Elektrik tüketimi nedir acaba?
1 Yanıt Yanıtla
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evrim3 7 yıl greenk
greenk
Elektrik tüketimi nedir acaba?

25bin bayılana koycağını sanmam elektriğin.
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kakarot 7 yıl
zenginin parası züğürtün çenesini yorar :)
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fotifoti 7 yıl
25bine alacak çok adam çıkar. boşuna elinizi yormayın :)
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Sanat Günesi 7 yıl
Yenilik iyidir her zaman. Fiyatları bize koysada, alamayacak olsakta en azından takip edebiliyoruz o da güzel birşey :D İYİ SEYİRLER ...
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Portraitclub 7 yıl
bune fiyat ya 46 bin tl bide sıfır araba alırım üstelik 210 ekran fir tv ancak malikane de izlenir yada bir villanız olması gerek türkiye de satılmicağı kesin :)
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Megavolt 7 yıl
Üretim maliyet 1000 $ olabilir ama arge maliyeti diye birşey var.Yeni bir teknoloji ve boyut olduğu için o televizyonun argesi milyonlarca dolar olabilir.
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