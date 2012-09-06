84 inçlik Sony Bravia XBR-84X900 modelinin satış fiyatı belli oldu

Sony'nin IFA 2012 fuarında tanıttığı ve firmanın ilk 4K çözünürlüklü televizyonu olan 84 inçlik Bravia XBR-84X900 modelinin satış fiyatı da resmi olarak duyuruldu.





Bugünkü CEDIA fuarında yapılan açıklamada, Sony'nin en yenilikçi televizyonu olan Bravia XBR-84X900 modelinin belirli pazarlarda 25 000$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ifade edildi.





Bravia XBR-84X900 modelinde; 84 inçlik 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip LCD ekran, dinamik LED arka aydınlatma, 4K X-Reality Pro resim motoru ile keskin ve yüksek kalitede görüntüler, 50 wattlık 10 hoparlör içeren 10 Unit Live Speaker ses sistemi, pasif Full HD 3D özelliği, ağ bağlantısı imkanı ve Sony Entertainment Network servisleri sunuluyor.





Bugün başlayan ön siparişler Kasım ayında sevki edilmeye başlanacak. Model şu an için sadece ABD'de ön siparişe sunuldu. Global satışa ise modelin Bravia KD-84X900 şeklinde adlandırılacağı tahmin ediliyor.