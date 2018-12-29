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90 yaş üstü Amerikalılar üzerinde yapılan araştırmanın ilginç sonuçları

Doksanlı yaşlara erişen 1600 kişi üzerinde yapılan araştırma, kahve ve alkollü içki tüketimi ve fazla kilolarla ilgili sonuçlar da ortaya koydu. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, 90'lı yaşlarını gören 1600 kişi üzerinde bir araştırma yaptı. Üniversite bünyesindeki Irvine Hafıza Bozuklukları ve Nörolojik Hastalıklar Enstitüsü araştırmayı 2003'te başlattı. Uzmanlar, denekleri altı ayda bir ziyaret etti ve bazı zihinsel testler yaptı. Deneklerin beslenme ve hareket alışkanlıkları, sağlık geçmişleri, kullandıkları ilaçlar gibi birçok konuda da bilgi toplandı. Ayrıca bir dizi bilişsel ve fiziksel deney yapıldı.
Genel anlamda, deneklerin nasıl bu kadar uzun yaşayabildiğinin belirlenmeye çalışıldığı araştırmada şu sonuçlar elde edildi:
• Makul miktarlarda alkollü içki ve kahve tüketenler, tüketmeyenlere kıyasa daha uzun yaşıyor.
• 90 yaş ve üzerindeki insanların %40'ında bunama görülüyor ve %80'e yakını engelli. Her iki durumun da görülme sıkılığı kadınlarda daha fazla.
• Bunama görülen 90 ve üzeri yaştaki insanların yaklaşık yarısında, bunun nedenini açıklayabilecek bir zihinsel rahatsızlık tespit edilemedi.
• APOE2 genine sahip deneklerde Alzheimer kaynaklı bunama riski daha düşük seviyede. Anacak beyinlerinde Alzheimer nöropatolojisi görülmesi daha yüksek bir olasılık.
• 70'li yaşlarında kilo fazlası olanlar, aynı yaşlarda normal kilolu veya az kilolu olanlara kıyasla (istatistiksel olarak) daha uzun yaşıyor. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46685151 Yorum Yaz
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Spider_hip 4 ay en beğenilen
Vaybe, kilo fazlası, hafif alkol ve kahve, daha uzun yaşamanın sırrı yani :) Allah bilir az sigara da iyi geliyordur :P
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spider_hip 4 ay en beğenilen
Vaybe, kilo fazlası, hafif alkol ve kahve, daha uzun yaşamanın sırrı yani :) Allah bilir az sigara da iyi geliyordur :P
Yanıtla +8
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