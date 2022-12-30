95 dolarlık Samsung Galaxy F04, 8 GB RAM ile geliyor

Samsung Galaxy F04 yeşil ve şu anda oldukça popüler olan mor renk seçenekleri ile gelecek. Akıllı telefonda 8 GB RAM yer alacak. Fiyat etiketinin ise 95 doları geçmeyeceği vurgulanıyor.
Samsung Galaxy F04 hakkında bilinenler
Akıllı telefonun teknik özellikleri henüz belli değil. Ancak gelen bilgiler HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inç IPS ekran, 5 megapiksel ön kamera ve 5.000 mAh pil içereceği yönünde. Ayrıca Galaxy A04'ün 50 megapiksel kamerasını da miras alabilir.
Samsung'un yeni giriş seviyesi telefonu yükserk RAM kapasitesi ile öne çıkıyor. Cihazın 8 GB RAM ile donatılması şüphesiz ki iyi satış rakamlarına ulaşmasını sağlayacak. Galaxy F04'ün çok kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d