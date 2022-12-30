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    95 dolarlık Samsung Galaxy F04, 8 GB RAM ile geliyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakında Galaxy F04 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Uygun fiyatlı modeller arasına katılacak cihaz yüksek RAM kapasitesi ile öne çıkacak.
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    95 dolarlık Samsung Galaxy F04, 8 GB RAM ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Hindistan'da Galaxy F04 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Koreli şirket cihaz hakkında bazı detaylar sunan birkaç tanıtım görseli paylaştı. Yayınlanan görüntüler renk seçenekleri ve RAM miktarını ortaya koyuyor.

    Samsung Galaxy F04 yeşil ve şu anda oldukça popüler olan mor renk seçenekleri ile gelecek. Akıllı telefonda 8 GB RAM yer alacak. Fiyat etiketinin ise 95 doları geçmeyeceği vurgulanıyor.

    95 dolarlık Samsung Galaxy F04, 8 GB RAM ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy F04 hakkında bilinenler

    Akıllı telefonun teknik özellikleri henüz belli değil. Ancak gelen bilgiler HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inç IPS ekran, 5 megapiksel ön kamera ve 5.000 mAh pil içereceği yönünde. Ayrıca Galaxy A04'ün 50 megapiksel kamerasını da miras alabilir.

    Samsung'un yeni giriş seviyesi telefonu yükserk RAM kapasitesi ile öne çıkıyor. Cihazın 8 GB RAM ile donatılması şüphesiz ki iyi satış rakamlarına ulaşmasını sağlayacak. Galaxy F04'ün çok kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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