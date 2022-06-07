Tam Boyutta Gör

Apple; dün Türkiye saatiyle 20.00’da düzenlenen WWDC22 etkinliğinde, iOS 16 başta olmak üzere mevcut işletim sistemlerinin yeni sürümlerini duyurdu. iOS 16 developer beta sürümünün yayınlanmasının ardından ise iOS 16 wallpaper'ları internetteki yerini aldı.

iOS 16 alacak cihazlar neler? İşte güncelleme alacak telefonlar 21 sa. önce eklendi

iOS 16 duvar kağıtları

Biz de iOS 16'ya ait stok duvar kağıtlarınıyüksek çözünürlüklü halleriyle sizler için bir araya getirdik. iOS 16 duvar kağıtları, koyu mod açık/kapalı olacak şekilde iki farklı modda yüklenmiş olup, aşağıdan cihanıza indirebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iOS 16 duvar kağıtları (İndir)