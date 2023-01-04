Samsung Galaxy F04 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Samsung, bugün Galaxy F04 modelini tanıttı. Büyük bir pile ve çift arka kameraya sahip giriş seviyesi akıllı telefon neler sunuyor? İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy F04 özellikleri

Esasen bütçe odaklı bir model olan Samsung Galaxy F04, 6,5 inç boyutlarında IPS LCD ekran ile geliyor. HD+ 720x1600 çözünürlük ve 20:9 en boy oranı ile karşımıza çıkan bu ekrana, 60Hz yenileme hızı ve 5MP selfie sensörü eşlik ediyor. Akıllı telefonun arka tarafında ise, ikili bir sensör tasarımı konumlandırılmış. Bu bölümde 13MP birincil kamera, 2MP derinlik sensörü ve bir adet LED flaş yer alıyor.

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Kutusundan Android 12 (Go sürümü) ve One UI ile çıkacak Galaxy F04, kaputun altında Helio P35 işlemci, 4GB RAM ve 128GB'a kadar depolama ile desteklenecek. Ayrıca yeni cihazın şaşırtıcı bir şekilde parmak izi sensörü bulunmuyor. Bu konuda yüz tanıma özelliğine güvenecek yeni telefona, 15W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil, çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi eşlik ediyor.

Galaxy F04 fiyatı

Pembe ve Yeşil renk seçenekleriyle tanıtılan Galaxy F04, 12 Ocak'tan itibaren 90 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İlk olarak Hindistan pazarında piyasaya sürülecek bütçe odaklı cihazın, küresel pazara gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.

Galaxy F04 teknik özellikler

Ekran: 6,5 inç boyutlarında IPS LCD, 60Hz yenileme hızı, HD+ 720x1600 çözünürlük

6,5 inç boyutlarında IPS LCD, 60Hz yenileme hızı, HD+ 720x1600 çözünürlük İşlemci: Helio P35

Helio P35 RAM: 4GB+4GB yazılımsal RAM (RAM Plus)

4GB+4GB yazılımsal RAM (RAM Plus) Hafıza: 128 GB

128 GB Arka kamera: 13 MP ana + 2MP derinlik ve LED flaş

13 MP ana + 2MP derinlik ve LED flaş Ön kamera: 5MP

5MP Batarya: 5.000mAh

5.000mAh Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi

Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi Güvenlik: Yüz tanıma

Yüz tanıma Fiyat: 90 dolar

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Samsung Galaxy F04 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri