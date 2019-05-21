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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

96-katmanlı Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD duyuruldu

Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD modeli yüksek kapasitelerin yanı sıra yüksek veri aktarım hızları ile de dikkat çekiyor. Güvenlik tarafında da önemli destekler var.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,4b
3
6
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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NAND bellek sektöründe bir yandan hücre başına daha fazla bit veri yazma çalışmaları devam ederken bir yandan da veri katmanlarının arttırılması için çalışmalar yapılıyor. Her iki çalışma da aynı zar alanında daha fazla kapasite sunmayı amaçlıyor.

Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD özellikleri ve fiyatı

Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD modeli çok katmanlı sürücülere son örnek oldu. 96-katmanlı 3D TLC NAND bellek üzerinde şekillenen yeni sürücü hem daha yoğun kapasiteler sunuyor hem de yüksek veri aktarım hızlarına ulaşıyor.

Ayrıca Bkz. "ADATA XPG yeni bellek hız aşırtma rekorunun sahibi oldu"

Yüksek performanslı sistemlere hitap eden Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD modeli, SMI 2262EN kontrolcüsü ile okuma hızlarında 3200MB/s, yazma hızlarında da 2200MB/s seviyesine ulaşıyor. Rastgele işlemlerde ise en fazla 250000 IOPS yazma-okuma performansı mevcut.

Güvnelik tarafında ise 256-bit AES donanım tabanlı uçtan uca şifreleme ile TCG Opal 2.0 ve Microsoft eDrive desteği de sunuluyor. 5 yıllık sınırlı garanti ile gelen Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD fiyatlandırması şu şekilde:

250GB – 62.40$

500GB – 114.40$

1TB – 201.5$

2TB – 410.8$

 

https://www.techpowerup.com/255706/kingston-introduces-next-gen-kc2000-nvme-pcie-ssd Yorum Yaz
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qoqoCAN 2 hf. en beğenilen
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SEO-Uzmanı 2 hf.
1. olarak ram kadar uzun ömürlü bir teknoloji değil !
2. olarak sınırlı kullanım ömrü olan bir teknoloji !
veri arşivlemek için daha mantıklı alternatifler var !
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sniper23 2 hf. SEO-Uzmanı
SLC kadar uzun ömürlü olmuyor bu TLC bellekler
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Mesutzgvn 2 hf.
380-400 euro ya alırım bunu da. Bence ucuz bayağı.
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sniper23 2 hf.
QLC SSD'ler yaygınlaşsa güzel olacak. Böylece bizim gibi insanlar da ucuz NVM SSD veya SATA SSD alabilecektir. Samsung 4 TB QLC SATA SSD'yi şuan 490$'a satıyor. (EVO serisinden 4 TB'nın 800 $ civarı olduğunu düşününce oldukça iyi)
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Gt95 2 hf.
2 Tb 2 400 tl
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qoqoCAN 2 hf. en beğenilen
Yine alamayacağız ki.
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