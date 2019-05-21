96-katmanlı Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD duyuruldu

NAND bellek sektöründe bir yandan hücre başına daha fazla bit veri yazma çalışmaları devam ederken bir yandan da veri katmanlarının arttırılması için çalışmalar yapılıyor. Her iki çalışma da aynı zar alanında daha fazla kapasite sunmayı amaçlıyor.

Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD özellikleri ve fiyatı

Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD modeli çok katmanlı sürücülere son örnek oldu. 96-katmanlı 3D TLC NAND bellek üzerinde şekillenen yeni sürücü hem daha yoğun kapasiteler sunuyor hem de yüksek veri aktarım hızlarına ulaşıyor.

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Yüksek performanslı sistemlere hitap eden Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD modeli, SMI 2262EN kontrolcüsü ile okuma hızlarında 3200MB/s, yazma hızlarında da 2200MB/s seviyesine ulaşıyor. Rastgele işlemlerde ise en fazla 250000 IOPS yazma-okuma performansı mevcut.

Güvnelik tarafında ise 256-bit AES donanım tabanlı uçtan uca şifreleme ile TCG Opal 2.0 ve Microsoft eDrive desteği de sunuluyor. 5 yıllık sınırlı garanti ile gelen Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD fiyatlandırması şu şekilde:

250GB – 62.40$

500GB – 114.40$

1TB – 201.5$

2TB – 410.8$