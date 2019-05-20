ADATA XPG yeni bellek hız aşırtma rekorunun sahibi oldu

Henüz Micron Ballistix bellek kitlerinin hız aşırtma rekorunun üzerinden bir hafta geçmemişti ki diğer bir oyuncu donanımları markası olan ADATA XPG egale etti. Yeni rekor artık ADATA XPG belleklerin elinde.

Rekor gitti geldi

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Micron Ballistix markası hız aşırtma denemesi yapmış ve 5726 MT/s seviyesine ulaşmayı başarmıştı. Bu kez ADATA XPG sahneye çıktı ve çıtayı 5738MT/s seviyesine çıkardı. Aslında bir önceki rekor da yine ADATA XPG markasına aitti. Yeni rekor ADATA ve Micron arasında gidip geliyor.

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Hız aşırtma testleri firmanın XPG Overclocking Lab (XOCL) merkezinde henüz duyurduğu ve tüm yüzeyi kaplayan SPECTRIX D60G RGB DDR4 bellek kitleri ile gerçekleştirildi. Sistemde Intel Core i9-9900K işlemci ve MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC anakart kullanıldı.

İstikrarlı bir şekilde büyüyen oyuncu donanımları pazarında ADATA XPG markası da payını arttırma mücadelesi veriyor. Kırılan yeni rekor elbette ADATA XPG markasının dikkat çekmesini sağlayacak.