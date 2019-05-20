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ADATA XPG yeni bellek hız aşırtma rekorunun sahibi oldu

Son haftalarda DDR4 bellek alanında birbiri ardına hız aşırtma rekorlarının kırıldığına şahit oluyoruz. Micron Ballistix markasının ardından ADATA XPG markası yeni rekorun sahibi oldu.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz Micron Ballistix bellek kitlerinin hız aşırtma rekorunun üzerinden bir hafta geçmemişti ki diğer bir oyuncu donanımları markası olan ADATA XPG egale etti. Yeni rekor artık ADATA XPG belleklerin elinde.

Rekor gitti geldi

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Micron Ballistix markası hız aşırtma denemesi yapmış ve 5726 MT/s seviyesine ulaşmayı başarmıştı. Bu kez ADATA XPG sahneye çıktı ve çıtayı 5738MT/s seviyesine çıkardı. Aslında bir önceki rekor da yine ADATA XPG markasına aitti. Yeni rekor ADATA ve Micron arasında gidip geliyor.

Ayrıca Bkz. "AMD işlemciler son açıklardan etkilenmedi"

Hız aşırtma testleri firmanın XPG Overclocking Lab (XOCL) merkezinde henüz duyurduğu ve tüm yüzeyi kaplayan SPECTRIX D60G RGB DDR4 bellek kitleri ile gerçekleştirildi. Sistemde Intel Core i9-9900K işlemci ve MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC anakart kullanıldı.

İstikrarlı bir şekilde büyüyen oyuncu donanımları pazarında ADATA XPG markası da payını arttırma mücadelesi veriyor. Kırılan yeni rekor elbette ADATA XPG markasının dikkat çekmesini sağlayacak.

 

https://www.techpowerup.com/255724/xpg-retains-top-spot-by-overclocking-spectrix-d60g-to-5738mt-s Yorum Yaz
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wolferto 2 hf.
türkcellde mobil ag kesintisi oldu kac gün turktelekomdada yer yer kesilmeler oldu vodafondan bahsetmiyorum ha bidakika ya turknet okadar buyuk değil haber yapsaniz başınız ağrımaz bak bunu unutmuşum
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IamTheOne76 2 hf.
Bu ne acele bekle DDR5 geldiğinde de canımıza od tıkayacaklar. sindre sinde yavaş yavaş sömürecekler bizi az sabır.
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heyysanadiyom 2 hf.
İnstagram sayfalarına yazmıştım , yeni rekor başkasına geldi diye , şimdi yine yazacağım bu sefer sizde diye :)
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HaeroP 2 hf. yeni yorumcu
Fiyatını öğrenmek istemiyorum :d
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OverClocK1ng 2 hf.
DDR5 gelsin artık masaüstüne...
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