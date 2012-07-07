99$'a Android işletim sistemli oyun konsoluna sahip olmak mümkün olabilir





'Yves Behar' isimli konsept tasarımcı, Android işletim sistemini kullanan 99$'lık yeni bir oyun konsolu tasarlayarak teknoloji dünyasının gündeminde yer almayı başardı.





http://www.theverge.com/2012/7/2/3134004/ouya-a-99-hackable-android-game-console-designed-by-yves-behar

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Piyasadaki oyun konsollarına iyi bir alternatif olması beklenen bu Android konsol 'Ouya' adı ile tanıtıldı. Küp şeklinde tasarlanan Ouya'nın en önemli özelliği ise kullanıcısının konsolu istediği gibi cihazı hackleyerek kullanabilecek olması. Bu özelliğiyle çoğu kullanıcının dikkatini çekecek olan konsolun şu an için sadece konsept tasarımdan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak, birçok konsept tasarıma imza atan ve bunlardan bazılarını hayata geçirmeyi başararak ün kazanan Yves Behar'ın işin içinde olduğu düşünülecek olursa bu projenin hayata geçmesi oldukça muhtemel.Ouya'nın gerekli finansman kaynakları bularak hayata geçerse, 99$'lık fiyat etiketi ile piyasadaki oyun konsollara iyi bir alternatif olacak gibi görünüyor.