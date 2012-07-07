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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

99$'a Android işletim sistemli oyun konsoluna sahip olmak mümkün olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
1
14
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 'Yves Behar' isimli konsept tasarımcı, Android işletim sistemini kullanan 99$'lık yeni bir oyun konsolu tasarlayarak teknoloji dünyasının gündeminde yer almayı başardı.

Piyasadaki oyun konsollarına iyi bir alternatif olması beklenen bu Android konsol 'Ouya' adı ile tanıtıldı. Küp şeklinde tasarlanan Ouya'nın en önemli özelliği ise kullanıcısının konsolu istediği gibi cihazı hackleyerek kullanabilecek olması. Bu özelliğiyle çoğu kullanıcının dikkatini çekecek olan konsolun şu an için sadece konsept tasarımdan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak, birçok konsept tasarıma imza atan ve bunlardan bazılarını hayata geçirmeyi başararak ün kazanan Yves Behar'ın işin içinde olduğu düşünülecek olursa bu projenin hayata geçmesi oldukça muhtemel.

Ouya'nın gerekli finansman kaynakları bularak hayata geçerse, 99$'lık fiyat etiketi ile piyasadaki oyun konsollara iyi bir alternatif olacak gibi görünüyor.


http://www.theverge.com/2012/7/2/3134004/ouya-a-99-hackable-android-game-console-designed-by-yves-behar Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zHellBoyz 5 yıl
yalandır la bu
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shadowtr 5 yıl zHellBoyz
amazon.com/...

Şu an 89.99 $
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SAITAMA 7 yıl
peçete kutusu zannettim.
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chatlaxs 7 yıl
Bu tasarim hos degil bence, hackleyerek kullanacak ne demek ? Madem konsol niye hacklemekle falan ugrassin alan adam
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Oziko 7 yıl
Ne olduğu belli olmayan konsol. Gamecube çakması.
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jovanovic 7 yıl
Çok mu gerekli, hayır... Zaten vardı böyle şeyler...
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DH Misafiri 7 yıl
100$'a Ps Vita + İcs Android konsollar var zaten.
Buyrun örnek jxd.hk/...
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cceviz 7 yıl
konsol daha tasarım aşamasında, daha donanımı belli değil ama fiyatı belli. ilginç.
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acbold 7 yıl
Léo
Boyutları hakkında hiçbir fikir verilmemiş. Küçük çip kadarsa gayet iyi. Ayrıca telefona nasıl bağlanıcak? Hiçbir bilgi yok...

Telefona neden bağlamak istiyorsunuz.Kulaklık,şarj aleti,usb çıkışı değil bu alet.kendi başına android işletim sistemini kullanan bir cihaz.amacı sadece android oyun oynatmak.
1 Yanıt Yanıtla +1
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YGA 7 yıl acbold
acbold

Léo

Boyutları hakkında hiçbir fikir verilmemiş. Küçük çip kadarsa gayet iyi. Ayrıca telefona nasıl bağlanıcak? Hiçbir bilgi yok...


Telefona neden bağlamak istiyorsunuz.Kulaklık,şarj aleti,usb çıkışı değil bu alet.kendi başına android işletim sistemini kullanan bir cihaz.amacı sadece android oyun oynatmak.

Tamamen yanlış anladım ben.


Telefonlar için yapılan bir ürün olarak düşündüm.
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dere.beyi 7 yıl
çok orjinal beğendim.
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YGA 7 yıl
Boyutları hakkında hiçbir fikir verilmemiş. Küçük çip kadarsa gayet iyi. Ayrıca telefona nasıl bağlanıcak? Hiçbir bilgi yok...
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