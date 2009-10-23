9.9mm'lik Adamo XPS düşük güç tüketimiyle öne çıkacak

Dell'in 9.9mm'lik ultra-ince tasarımlı Adamo XPS üzerindeki perde aralanmaya devam ediyor. Dell'in düzenlediği bir davette firmanın temsilcilerinden Alex Gruzen, Adamo XPS'in Intel'in Atom plaformu yerine ULV (Ultra Low Voltage) tabanlı bir işlemciye sahip olacağını ve çıkartılabilir pil bulunacağını açıkladı.

Adamo XPS'in rakiplerinden dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı olan Sony Vaio X Intel'in Atom işlemcilerinden güç alırken, Macbook Air'de de dahili pil bulunuyor. Davette çekilen fotoğraflarda Adamo XPS'i görsel açıdan daha yakından tanıma fırsatı veriyor;

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http://blog.laptopmag.com/new-exclusive-dell-adamo-xps-pictures