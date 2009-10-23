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9.9mm'lik Adamo XPS düşük güç tüketimiyle öne çıkacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dell'in 9.9mm'lik ultra-ince tasarımlı Adamo XPS üzerindeki perde aralanmaya devam ediyor. Dell'in düzenlediği bir davette firmanın temsilcilerinden Alex Gruzen, Adamo XPS'in Intel'in Atom plaformu yerine ULV (Ultra Low Voltage) tabanlı bir işlemciye sahip olacağını ve çıkartılabilir pil bulunacağını açıkladı.

Adamo XPS'in rakiplerinden dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı olan Sony Vaio X Intel'in Atom işlemcilerinden güç alırken, Macbook Air'de de dahili pil bulunuyor. Davette çekilen fotoğraflarda Adamo XPS'i görsel açıdan daha yakından tanıma fırsatı veriyor;

9.9mm'lik Adamo XPS düşük güç tüketimiyle öne çıkacak
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9.9mm'lik Adamo XPS düşük güç tüketimiyle öne çıkacak
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http://blog.laptopmag.com/new-exclusive-dell-adamo-xps-pictures Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sft67 10 yıl
ilginç bi tasarım ama güzel
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deniz_sea 10 yıl
Adam O lacakmış gibi duruyor...
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resler 10 yıl
Ekran sandığım yer klavyeymiş :D
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cengizhan72 10 yıl
Gayet inceymiş,kağıt helva gibi.
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