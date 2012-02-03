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AB, Google'ın gizlilik politikasını değiştirme kararını ertelemesini istiyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet kullanımı alanında son dönemlerin en çok konuşulan konulardan birisi Google'ın gizlilik sözleşmesini değiştirme kararı olması oldu. Yeni sözleşme, kullanıcılara ait bazı özel bilgilerin özellikle Adsense reklamcılığına yönelik olarak izin almaksızın kullanılmasına imkan verecek. Pek çok eleştiriye konu olan bu değişim için AB'den itiraz geldi.

AB kanun düzenleyicileri değişimle ilgili gerekli incelemeleri yapmalarının zaman alacağını belirterek Google'ın değişimi durdurmasını istedi. AB'nin Veri Koruma Çalışmaları grubu Google CEO'su Larry Page'e bir mektup yazarak değişimin AB vatandaşlarına neler getireceğini anlamak için zamana ihtiyaçları oluğunu ve bu araştırmanın şeffafllık açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Google sözcüsü Al Verney ise grubun pek çok üyesini bu konuda bilgilendirdiklerini, ancak hiçbirinin kesin konularda soru sormadığını, kafasında soru işareti olan herhangi bir veri koruma otoritesinin sorularını cevaplamaktan mutluluk duyacaklarını duyurdu. Ancak Google'ın bu çağrıya uyarak değişimi askıya alacağı düşünülmüyor.

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esenkaya20 7 yıl en beğenilen
sosyal paylaşım sitelerinde iç çamarını bile paylaşıp sonra yok google bilgilerimizi alacakmış yok iphone gittiği yerleri kaydediyor muş diyenleri anlamıyorum
sosyal paylaşım sitelerinde iç çamarını bile paylaşıp sonra yok google bilgilerimizi alacakmış yok iphone gittiği yerleri kaydediyor muş diyenleri anlamıyorum ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Bl00dyHell 7 yıl
Google'ın bu gizlilik politikasına neden bu kadar tepki gösterildi anlamıyorum. Yaptığı kötü bir şey buna tamamen katılıyorum ama en azından bunları yapacağını söylüyor Google. Microsoft bunu Windows ile her zaman yapıyor ama Microsoft'a karşı çıkan yok, üstelik bunu yaptığını yüzünüze de söylemiyor.
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DeadNight 7 yıl
esenkaya20
sosyal paylaşım sitelerinde iç çamarını bile paylaşıp sonra yok google bilgilerimizi alacakmış yok iphone gittiği yerleri kaydediyor muş diyenleri anlamıyorum

insanların kendi istekleri doğrultusunda o fotoğraf face e konuyor. Face kendi kendine, seni soyup fotoğrafını çekse mekez binasına baskın yapılması birkaç saat sürer. senin özel anlayışın, face te yarı çıplak fotoğraf aramaktan ibaretse yapıcak birşey yok.
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gokooo 7 yıl
Sadece mağlumun ilanı. Zaten toplayıp kullanıyorlardı artık resmiyete döktüler işi.
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esenkaya20 7 yıl en beğenilen
sosyal paylaşım sitelerinde iç çamarını bile paylaşıp sonra yok google bilgilerimizi alacakmış yok iphone gittiği yerleri kaydediyor muş diyenleri anlamıyorum
1 Yanıt Yanıtla +13
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rabbitweed 7 yıl esenkaya20
esenkaya20

sosyal paylaşım sitelerinde iç çamarını bile paylaşıp sonra yok google bilgilerimizi alacakmış yok iphone gittiği yerleri kaydediyor muş diyenleri anlamıyorum

senin gizlilik ihlalinden anladigin sey resim paylasimi.Allahtan AB dekiler senin gibi dusunmuyorlarda mahremiyetlerine onem veriyorlar.
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ezimuse 7 yıl
Mektup mu göndermiş ?
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alito 7 yıl
ya o sözleşmelerde zaten ruhunu teslim ediyorsun eskisinden farkı olacağını sanmam.
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mustiki212 7 yıl
cagataykoroglu
Google ın bu son hamlesi inanılır gibi değil. Buna izin verilmesini aklım almıyor. Her bilgimiz amerika nın eline verilmiş oluyor.

Şuan yapmadığını bilen bi allahın kulu yok!!
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cagataykoroglu 7 yıl
Google ın bu son hamlesi inanılır gibi değil. Buna izin verilmesini aklım almıyor. Her bilgimiz amerika nın eline verilmiş oluyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Google takmıyor galiba AB'nin bu çağrısını sonuçta yine en son kararı vericek onlar.
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