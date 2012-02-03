AB, Google'ın gizlilik politikasını değiştirme kararını ertelemesini istiyor

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İnternet kullanımı alanında son dönemlerin en çok konuşulan konulardan birisi Google'ın gizlilik sözleşmesini değiştirme kararı olması oldu. Yeni sözleşme, kullanıcılara ait bazı özel bilgilerin özellikle Adsense reklamcılığına yönelik olarak izin almaksızın kullanılmasına imkan verecek. Pek çok eleştiriye konu olan bu değişim için AB'den itiraz geldi.AB kanun düzenleyicileri değişimle ilgili gerekli incelemeleri yapmalarının zaman alacağını belirterek Google'ın değişimi durdurmasını istedi. AB'nin Veri Koruma Çalışmaları grubu Google CEO'su Larry Page'e bir mektup yazarak değişimin AB vatandaşlarına neler getireceğini anlamak için zamana ihtiyaçları oluğunu ve bu araştırmanın şeffafllık açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.Google sözcüsü Al Verney ise grubun pek çok üyesini bu konuda bilgilendirdiklerini, ancak hiçbirinin kesin konularda soru sormadığını, kafasında soru işareti olan herhangi bir veri koruma otoritesinin sorularını cevaplamaktan mutluluk duyacaklarını duyurdu. Ancak Google'ın bu çağrıya uyarak değişimi askıya alacağı düşünülmüyor.