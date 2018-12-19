AB'den otomobil üreticilerini kızdıran emisyon kararı

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Elektrikli araç satışlarının son yıllarda patlama yaşadığı Çin’de üreticileri baskı altına alan büyük yaptırımlar mevcut. Söz konusu yaptırımlar nedeniyle Çin pazarında elektrikli araçlara ağırlık veren üreticiler, Avrupa’da hala dizel ve benzinli modellerine ürün gamında yer verebiliyor. Ancak Avrupa Birliği’nin son hamlesi bu durumu değiştirecekmiş gibi görünüyor.

Resmi karar açıklandı

2018’in başından bu yana Avrupa Parlamentosu’nun gündeminde yer alan otomobil emisyonlarının 2030 itibariyle yüzde 40 oranında azaltılacağı söyleniyordu. Otomobil sektörünün önemli temsilcilerine ev sahipliği yapan Almanya ise yüzde 30 oranında ısrarcıydı. AB iklim değişikliği ve enerji komiseri Miguel Arias Canete tarafından bugün yapılan açıklama ise tartışmalara son noktayı koydu. Resmi açıklamaya göre 2030 yılında otomobil emisyonları yüzde 37.5, ticari araç emisyonları ise yüzde 31 oranında azaltılacak.

"Rakamlar gerçek dışı"

Parlamento’nun bu kararı açık bir şekilde otomobil üreticilerini elektrikli araç satmaya yönlendiriyor. Avrupalı üreticiler ise böyle bir kararın alınmasından son derece rahatsız. “Önümüzdeki 10 yıllık süreçte söz konusu limitlere inmenin yolunu hiç kimse bilmiyor” açıklamasında bulunan Alman Otomobil Üreticileri Derneği, kendilerinden beklenen rakamın gerçek dışı olduğunu savundu.