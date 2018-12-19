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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AB'den otomobil üreticilerini kızdıran emisyon kararı

Avrupa Birliği Parlamentosu, uzun süredir devam eden emisyon tartışmalarına son noktayı koydu. 2030'da yürürlüğe girmek üzere açıklanan resmi rakamlar, otomobil üreticilerinin tepkisine neden oldu.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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AB'den otomobil üreticilerini kızdıran emisyon kararı
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Elektrikli araç satışlarının son yıllarda patlama yaşadığı Çin’de üreticileri baskı altına alan büyük yaptırımlar mevcut. Söz konusu yaptırımlar nedeniyle Çin pazarında elektrikli araçlara ağırlık veren üreticiler, Avrupa’da hala dizel ve benzinli modellerine ürün gamında yer verebiliyor. Ancak Avrupa Birliği’nin son hamlesi bu durumu değiştirecekmiş gibi görünüyor.

Resmi karar açıklandı 

2018’in başından bu yana Avrupa Parlamentosu’nun gündeminde yer alan otomobil emisyonlarının 2030 itibariyle yüzde 40 oranında azaltılacağı söyleniyordu. Otomobil sektörünün önemli temsilcilerine ev sahipliği yapan Almanya ise yüzde 30 oranında ısrarcıydı. AB iklim değişikliği ve enerji komiseri Miguel Arias Canete tarafından bugün yapılan açıklama ise tartışmalara son noktayı koydu. Resmi açıklamaya göre 2030 yılında otomobil emisyonları yüzde 37.5, ticari araç emisyonları ise yüzde 31 oranında azaltılacak.

"Rakamlar gerçek dışı" 

Parlamento’nun bu kararı açık bir şekilde otomobil üreticilerini elektrikli araç satmaya yönlendiriyor. Avrupalı üreticiler ise böyle bir kararın alınmasından son derece rahatsız. “Önümüzdeki 10 yıllık süreçte söz konusu limitlere inmenin yolunu hiç kimse bilmiyor” açıklamasında bulunan Alman Otomobil Üreticileri Derneği, kendilerinden beklenen rakamın gerçek dışı olduğunu savundu.


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200ugececekaga 5 ay en beğenilen
Kimse kusura bakmasında AB vb kuruluslar platformlar tek kelimeyle duyar kasiyor. Cevreydi insanlikti insan haklari cok umurlarinda sanki.
Bi garip multeciyi barindirmak istemezler, savaslar bitsin diye sozde degil ozde sonut adimlar atmazlar. Ama egzoslardan cikan gazdan ölecekler.
Kalmayan insanligin hangi hakkini savunuyorlar!!!
Kimse kusura bakmasında AB vb kuruluslar platformlar tek kelimeyle duyar kasiyor. Cevreydi insanlikti insan haklari cok umurlarinda sanki.Bi garip multec...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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FRAPS_TR 5 ay
Mantık dışı değerler talep edersen otomobil üreticileri rakamlarla oynayarak sahtecilik yapmak zorunda kalır. Sonuçta kullandığımız arabaların motor yapısı 100 yıl önceki arabalar ile aynı prensipte.
Mantık dışı değerler talep edersen otomobil üreticileri rakamlarla oynayarak sahtecilik yapmak zorunda kalır. Sonuçta kullandığımız arabaların motor yapısı 100...
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Guest-6B5A59FD1 5 ay 200ugececekaga
Mülteci almak ne işe yarıyor zarardan başka faydaları yok bilim adamı olur mühendis olur doktor olur hizmet sektöründen çalışacak adam olur alırsın ama gidip okumamış şeriatla yönetilen ülkenin insanlarını alıyorsun üstüne maaşa bağlıyorsun üstüne ruhsatsız dükkan açmalarına fatura ödememelerine göz yumuyorsun BAE'ye Mısır'a ve diğer Müslüman ülkelere laf atsanıza 1 tane bile MÜSLÜMAN KARDEŞLERİNDEN ALMADILAR ama yok EU ya laf atacağız başımızdaki yöneticiler öyle istiyor siz portakal bıçaklamaya devam edin Hollanda'nın Almanya'nın çokta umrundaydınız ;)
Mülteci almak ne işe yarıyor zarardan başka faydaları yok bilim adamı olur mühendis olur doktor olur hizmet sektöründen çalışacak adam olur alırsın ama gidip ok...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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xiamen 4 ay
Çinde ülkesinde satılan araçların belli bir yüzdesinin elektrikli olmasını şart koşuyor üreticilere. Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerin hava kirliliği sorunu Avrupadan kat be kat yüksek. Adamlar maskeyle geziyor sokaklarda. ABD hariç birçok ülke taşıtların getirdiği kirlilikten şikayetçi.
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onrerol 5 ay
araba ve motor uretiminde zaten malzeme sinirina gelinde cok zaman once. su an zaten icten yanmali araclarda rekabet varsa o da emisyon yarisidir. Benzinli araclar belki yaparlar ama dizel araclar o kadar azaltacaklarini dusunemiyorum. Zaten euro 6 ya daha yeni 2015 te gectiler.
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edgar1899 5 ay onrerol
Şu an 168 mg olan NOx sınırı 2020de 120, 2023te 80 mg olacak dizel araçlar için.
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OsbourneReynolds 5 ay
Bu haber Mazda’nın Skyactiv motor teknolojisini akıllara getiriyor.
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edgar1899 5 ay
Emisyon da sıkıntı sadece dizel araçlarda. Zaten firmalar yüksek emisyon değerleri sebebiyle dizel üretimini bırakıyorlar, örneğin Toyota dizel üerimini tamamen bitiriyor 2021 itibariyle. Dizel araç konusunda birkaç tembel avrupalı üretici hariç kimse diretmiyor.
Avrupada emisyon ölçüm sürecinin 2018 itibariyle nedc den wltp ye geçmesi ve rde uygulaması ile zaten dizel araçlar artık ölü doğmaya başladı. Rde faz 2 ile birlikte dizel araçlarda emisyon değerlerini sağlamak için 3 ve hatta 4 farklı egzoz arıtma sistemi kullanılması gerekecek. Direnen iki büyük şirket olan vw ve Renault dahi artık pes etti.
Rde ile suç üstü yakalanmaları tüm dirençlerinide elinden aldı. Dizel araçlar artık afrika ve Asya piyasası haricinde zaten tarihe karışacak.
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Silver_Code 5 ay
bizim olmayan otomobil bu kararla resmen ölü doğdu.
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cosef 5 ay Silver_Code
Yoo bizim arabamız elektrikli motora sahip olacaktı zaten. Bizi ilgilendiren bir gelişme değil
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200ugececekaga 5 ay en beğenilen
Kimse kusura bakmasında AB vb kuruluslar platformlar tek kelimeyle duyar kasiyor. Cevreydi insanlikti insan haklari cok umurlarinda sanki.
Bi garip multeciyi barindirmak istemezler, savaslar bitsin diye sozde degil ozde sonut adimlar atmazlar. Ama egzoslardan cikan gazdan ölecekler.
Kalmayan insanligin hangi hakkini savunuyorlar!!!
2 Yanıt Yanıtla +17
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Guest-6B5A59FD1 5 ay 200ugececekaga
Mülteci almak ne işe yarıyor zarardan başka faydaları yok bilim adamı olur mühendis olur doktor olur hizmet sektöründen çalışacak adam olur alırsın ama gidip okumamış şeriatla yönetilen ülkenin insanlarını alıyorsun üstüne maaşa bağlıyorsun üstüne ruhsatsız dükkan açmalarına fatura ödememelerine göz yumuyorsun BAE'ye Mısır'a ve diğer Müslüman ülkelere laf atsanıza 1 tane bile MÜSLÜMAN KARDEŞLERİNDEN ALMADILAR ama yok EU ya laf atacağız başımızdaki yöneticiler öyle istiyor siz portakal bıçaklamaya devam edin Hollanda'nın Almanya'nın çokta umrundaydınız ;)
1 Yanıt Yanıtla +4
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ilhdmr 5 ay 200ugececekaga
İnsan haklarının doğduğu yere insan hakkı umurunda değil diyorsun!!!
Mülteci işi başka boyut, gereksiz ve büyük bir kitle alıp napsın? Çoğu alfabeyi say desen sayamaz. Birde mülteci olmak demek avrupa ya gitmek demek değil. Çok seviyorlarsa Arabistan'a gitsinler. Ama gitmezler biliyorsun ve arabistan bir tane bile mülteci almaz. işin başka boyutu ise milyonlarca mülteciyi aldı,. aş iş verdiler. Onlarda karşılığında gittikleri ülkelerde taciz, tecavüzü arttırıp, o ülkelerin kanunlarına, insanlarına ve toplumsal yaşayışlarına saygı duymadılar. Peki senin Müslüman diye geçinen ülkelerden kaçı aldı bi bak istersen. Eleştirmeden önce Çuvaldızı kendimize, iğneyi başkasına batıralım.
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jimhendrix 5 ay
V12 tdı üretilirken akılları nerdeydi bu çevrecilerin?
Yumurta kapıya değil de başka bi yere sıkıştı tabi.
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khytr89 5 ay
Milyonlarca arabayı yüretecek elektiriği nasıl karşılayacaklar ? Böyle dünya kurtulmaz. Bisikleti ve toplu taşımayı geliştirmeleri çekici hale getirmeleri lazım. Zaten doğayı kirleten şehiriçi ulaşımıdır.
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_AsDeRf_ 5 ay khytr89
Avrupanin cogu kentinde zaten sehirici arac kullanimi cok az. Siz turkiyeyle veya amerikayla karistiriyorsunuz heralde. Berlinde gecen yaz 1 hafta kaldim. Bisikletle 3 seritli yoldan yaldir yaldir gidiyorduk. Her gun 30 kmyi gecik bisiklet kullandik bir tane aracla dogru duzgun karsilasmamiz yok.
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FRAPS_TR 5 ay
Mantık dışı değerler talep edersen otomobil üreticileri rakamlarla oynayarak sahtecilik yapmak zorunda kalır. Sonuçta kullandığımız arabaların motor yapısı 100 yıl önceki arabalar ile aynı prensipte.
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dere.beyi 5 ay
Ulan görende bizlere ucuz araba sunuyorlarda biz kullanmıyoruz sanır
arabası olan herkes suçlu olcak yakında
aynı fiyatta alternatif sun ondan sonra almamı iste
*********
bu rakamlar devlet araçları için geçerli değil he gençler
polis otoları itfaiye ambulanslar vs... hepsi bunlardan muaf
*********
aklı başında biri bundan dolayı davayı açar insan hakları mahkemesine iş çözülür ucuz elektrikli araçlar çıkana kadar ertelenir bu durum
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Rachsuchtig 5 ay dere.beyi
Pardon da Insan Hakları Sözleşmesinin hangi maddesine dayanarak dava açacaksin. Davayı açarsın ama haberin olsun dava duser, görülmez bile
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