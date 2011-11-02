AB, üyelerinden 2013 yılına kadar 4G altyapısını tamamlamalarını istedi

Halen kullanmakta olduğumuz 3G mobil iletişim teknolojisinden kat kat daha fazla hızlar sunan 4G teknolojisi ABD, Japonya ve Güney Kore'de yaygın olarak kullanılıyor. Dünyada onlarca ülke bu konuda altyapı çalışmalarını devam ettiriyor.





Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da üyelerine 1 Ocak 2013 tarihine kadar 4G altyapısına yönelik olarak yeni bir frekans politikası belirlemeleri için süre tanıdı. Üye ülkeler bu kapsamda 800MHz frekans bandını boşaltacaklar. Bu bant daha önce analog TV yayınları için kullanılıyordu.





Parlamento, bu frekansı 2013'e kadar kullanıma soktuktan sonra 1200MHz bandını 2015 yılına kadar mobil trafik genişbandı için paylaştırmış olacak.





Parlamento, Radyo Frekans Aralığı Politika Programı adı altında bir kanun hazırladı ve alt komisyonlardan onay alan taslak 10 Kasım'da oylamaya sunulacak.