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AB, üyelerinden 2013 yılına kadar 4G altyapısını tamamlamalarını istedi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Halen kullanmakta olduğumuz 3G mobil iletişim teknolojisinden kat kat daha fazla hızlar sunan 4G teknolojisi ABD, Japonya ve Güney Kore'de yaygın olarak kullanılıyor. Dünyada onlarca ülke bu konuda altyapı çalışmalarını devam ettiriyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da üyelerine 1 Ocak 2013 tarihine kadar 4G altyapısına yönelik olarak yeni bir frekans politikası belirlemeleri için süre tanıdı. Üye ülkeler bu kapsamda 800MHz frekans bandını boşaltacaklar. Bu bant daha önce analog TV yayınları için kullanılıyordu. 

Parlamento, bu frekansı 2013'e kadar kullanıma soktuktan sonra 1200MHz bandını 2015 yılına kadar mobil trafik genişbandı için paylaştırmış olacak.

Parlamento, Radyo Frekans Aralığı Politika Programı adı altında bir kanun hazırladı ve alt komisyonlardan onay alan taslak 10 Kasım'da oylamaya sunulacak.  

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cagataykoroglu 8 yıl en beğenilen
AB bizi de dürt. Yoksa 15-20 sene bekleriz.
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MadTR 8 yıl
daha 3g adam akıllı kullanamıyoruz 4g yi napicaz
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cagataykoroglu 8 yıl
Altyapı 4g ye hazırdır ama senelerce 3g lisansı beklediğimizi unutuyorsunuz. o bir imza niyeyse kolay kolay çıkmıyor.
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ssbrc 8 yıl
güzel haber.Bizimkilerde uyumasında AB ile birlikte hareket etsin.
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yogitech 8 yıl
iPhone'de 3G olarak kullandığım internette video bile izleyememek varmı arkadaşlar? Türkiye çoğu konuda Batı'dan çok çok geri. Malesef.
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Zordion 8 yıl
Haberde Avrupa Konseyi ifadesi geçiyor. Biz de Avrupa Konseyi üyesiyiz, bize de yapılmış bir çağrı


tr.wikipedia.org/...
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Ho0k 8 yıl Zordion
Zordion

Haberde Avrupa Konseyi ifadesi geçiyor. Biz de Avrupa Konseyi üyesiyiz, bize de yapılmış bir çağrı


tr.wikipedia.org/...

kelimelere takılma
sakin kafayla bi düşünsen anlayacaksınki küçük bi hesapla bizim en az 5 yılımız var
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khaos 8 yıl
Çakma 3g miz varken 4g hayal gibi geliyor
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Mellkor 8 yıl
4g telefonlar geldide ulkemize alt yapisi kaldi. Tabi birde adam akilli telefonlarin fiyatlari uctu gitti iphone kiziyorduk boyle fiyatmi olur diye simdi hepsi o fiyatlara yaklasti
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erci501 8 yıl
o zamana kadar biz de geçeriz.
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worldwidewild 8 yıl
4g mi ya bizim 3g ler bile hala heryerde cekmiyor. once bi 3gleri adam gibi versinler sonra 4g versinler
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quartx 8 yıl
Bizim altyapı 4g ye hazır olarak yapıldı o yüzden biz geçişte bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum bi imzayla 4g ye geçeriz.
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alprkrkmz 8 yıl
başbakan 3g ye ilk geçtiğimiz yıllarda en geç geçen ülkelerden biriyiz. Ama 4g ye ilk geçenlerden biri olacağız demişti. Hadi bakalım.
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Lepanto 8 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

başbakan 3g ye ilk geçtiğimiz yıllarda en geç geçen ülkelerden biriyiz. Ama 4g ye ilk geçenlerden biri olacağız demişti. Hadi bakalım.

Daha 3g'ye bile tam olarak geçememişken mi 4g'ye ilk geçenlerden olacağız? Biraz zor sanki.
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cagataykoroglu 8 yıl en beğenilen
AB bizi de dürt. Yoksa 15-20 sene bekleriz.
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Guest-F8946C419 8 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

AB bizi de dürt. Yoksa 15-20 sene bekleriz.

Bizi sevmiyorlar adamlar o yüzden öyle bir zahmete gireceklerini sanmıyorum :)

4G ye yatırım yapılsa öncü ülkelerden biri olsak keşke..
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