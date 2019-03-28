ABD, 2024 yılı bitmeden Ay’a geri dönmeyi istiyor

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ABD’nin 1969 yılında Ay’a ayak basıp basmadığı tartışmaları bugünlerde bile sürerken, Başkan Yardımcısı Mike Pence’den uydumuz ile ilgili bir açıklama daha geldi. Pence’in Ulusal Uzay Konseyi’nde yaptığı açıklamada, ABD’nin daha önce planlanan tarihten dört yıl önce yani 2024 yılında Ay’a geri döneceği ifade edildi.

Pence; ekonomik sebepler, ulusal güvenlik kaygıları ve “Uzayın kural ve değerlerinin” yazılması kapsamında ABD’nin uzayda ilk bulunan ülke avantajını koruması gerektiğini iddia etti.

Başkan Yardımcısı hedef olarak belirlenen sürenin kısa olduğunu kabul ederken, ülkenin gerektiğinde aynen Apollo 11 görevinde olduğu gibi hızlı hareket edebileceğini belirtmiş. Hedefe ulaşma doğrultusunda ise Uzay Fırlatma Sistemi’nin hazır olmaması durumunda özel girişime ait roketlerin kullanılabileceği vurgulanmış.

Politikacının sözlerinin doğruları ne kadar yansıttığı ise tartışılıyor. Zira 2024 yılını hedefe koyan Pence’in, görevin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak paranın bulunup bulunamayacağı konusunda net bir açıklaması bulunmuyor.

Başarı için daha çok para gerekiyor

2020 mali yılı bütçesinde NASA’ya ayrılan ve bir miktar artış gösteren 21 milyar dolarlık pay, astrofizikçi Katie Mack’e göre çok da yeterli gözükmüyor. Bilim insanı, 1960’larda Apollo programına ayrılan payla 2024 görevi için bugünün bütçesinden ayrılan miktarın paralellik göstermediğini ve 2020 yılında ayrılan payın günümüz şartlarında yeterli olmayacağını iddia ediyor. Mack, “Hükümet başarı bekliyorsa kesenin ağzını daha çok açmalı.” sözleriyle durumu özetlemiş.

https://www.space.com/us-astronauts-moon-return-by-2024.html