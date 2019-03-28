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ABD, 2024 yılı bitmeden Ay’a geri dönmeyi istiyor

ABD, daha önce 2020'nin sonları olarak hedeflediği Ay'a geri dönme görevinin tarihini 2024 yılına çekmeyi planlıyor. Ancak söz konusu görevin başarılı olabilmesi için ayrılan fon yeterli gözükmüyor.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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ABD, 2024 yılı bitmeden Ay’a geri dönmeyi istiyor
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ABD’nin 1969 yılında Ay’a ayak basıp basmadığı tartışmaları bugünlerde bile sürerken, Başkan Yardımcısı Mike Pence’den uydumuz ile ilgili bir açıklama daha geldi. Pence’in Ulusal Uzay Konseyi’nde yaptığı açıklamada, ABD’nin daha önce planlanan tarihten dört yıl önce yani 2024 yılında Ay’a geri döneceği ifade edildi.

Pence; ekonomik sebepler, ulusal güvenlik kaygıları ve “Uzayın kural ve değerlerinin” yazılması kapsamında ABD’nin uzayda ilk bulunan ülke avantajını koruması gerektiğini iddia etti.

Başkan Yardımcısı hedef olarak belirlenen sürenin kısa olduğunu kabul ederken, ülkenin gerektiğinde aynen Apollo 11 görevinde olduğu gibi hızlı hareket edebileceğini belirtmiş. Hedefe ulaşma doğrultusunda ise Uzay Fırlatma Sistemi’nin hazır olmaması durumunda özel girişime ait roketlerin kullanılabileceği vurgulanmış.

Politikacının sözlerinin doğruları ne kadar yansıttığı ise tartışılıyor. Zira 2024 yılını hedefe koyan Pence’in,  görevin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak paranın bulunup bulunamayacağı konusunda net bir açıklaması bulunmuyor.

Başarı için daha çok para gerekiyor 

2020 mali yılı bütçesinde NASA’ya ayrılan ve bir miktar artış gösteren 21 milyar dolarlık pay, astrofizikçi Katie Mack’e göre çok da yeterli gözükmüyor. Bilim insanı, 1960’larda Apollo programına ayrılan payla 2024 görevi için bugünün bütçesinden ayrılan miktarın paralellik göstermediğini ve 2020 yılında ayrılan payın günümüz şartlarında yeterli olmayacağını iddia ediyor. Mack, “Hükümet başarı bekliyorsa kesenin ağzını daha çok açmalı.” sözleriyle durumu özetlemiş.


https://www.space.com/us-astronauts-moon-return-by-2024.html Yorum Yaz
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ipli jeton 1 ay en beğenilen Spider_hip
NASA'nın federal bütçeden aldığı pay 1960'larda federal bütçenin %5'i falanken bugünkü bütçe payı binde 4'lerde. Amerikalılar Rusları geçmek için NASA'ya federal bütçenin musluklarını tabiri caizse sonuna kadar açtılar. Sonrasında NASA'nın payı giderek azaldı.
Roket teknolojisinin temelleri 1960'lardan bu yana çok değişmedi. 1960'larda yapılabilen 680 ton itki gücündeki F1 motorunu bugün yapmak ile 60'larda yapmak arasında ciddi maliyet farkı yoktur. Günümüzde üretilen roket motorları o zamanki f1 motorlarının yanından bile geçememektedir. O zamanki ay uçuşlarında kullanılan Satürn V roketi, 60'larda yapılmasına rağmen, günümüzde bile en güçlü roketler arasındadır.
NASA'nın federal bütçeden aldığı pay 1960'larda federal bütçenin %5'i falanken bugünkü bütçe payı binde 4'lerde. Amerikalılar Rusları geçmek için NASA'ya feder...
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Sunrise. 1 ay yeni yorumcu
Ayda çok değerli ne madenler vardır şimdi. Acaba bunları nasıl getirecekler?
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terimer 1 ay Sunrise.
Bu zaten cok uzun suredir yapiliyor.
exopolitics.org/...
"I was told that the dark [far] side of the Moon there’s not just above ground structures, there’s also an operation going. They’re building a mothership up there. They’re mining materials."
(Bana Ay'in karanlik tarafinda sadece yerustunde olan yapilarin degil, ayni zamanda devam etmekte olan bir operasyonun da oldugu soylendi. Orada anagemi insa ediyorlar. Cesitli materyalleri (madenleri) cikartiyorlar.)
Ve bu sadece Ay'da degil daha pekcok noktada (Gunes sistemimiz icerisinde Mars, Saturn ve Jupiter'in bazi uydulari. Ayni zamanda gunes sistemi disinda da pekcok noktada usler ve madencilik operasyonlari var.
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TetraYazilim 1 ay
NASA'da Reis gibi yaparız yapabiliriz, yapmak üzereyiz yaptık gibi hedef 2023
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Askaparta 1 ay
Her ay aya gidiyorlar.
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sounderland 1 ay
Daha 400 km yukarıda ki İSS ye gidemeyen ve kendi astronatlarını Rus Soyuz kapsülleri ile gönderen NASA 2024 de aya gidecekmiş. :)) 2017 de Nasa ya 17 milyar dolarcık bütçe verildi. Nasa'nın para alabilmesi için Amerikalı vergi mükelleflerine hayal satması lazım.. İnsanlı olarak ne aya gittiler ne de gidebilecekler. İnsanlı olarak gidebildikleri en uç nokta İSS nin bulunduğu nokta.. Nasa Mars'a veya Ay'a her hangi bir canlı (maymun, köpek vs) göndersin de izleyelim..
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Vartolu Saadettin 1 ay sounderland
bütün oyun, ekipman, uzay araçları sirf seni inandırmak içindi. yememişsin büyük oyunu, helal olsun be sana.
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terimer 1 ay sounderland
Bunlar sadece Dunya kamuoyunu uyutmak amacli yapilan sovlar. Sadece Ay ve Mars'a insanli yolculuklar cok uzun suredir gizli olarak yapildigi gibi buralarda mevcut usler de var. Ayrica sadece Mars ve Ay da degil. Gunes sitemimiz icindeki pekcok uyduda (Saturn ve Jupiter'in) usler var. Baska gunes sistemlerinde hatta baska galaksiler de (!) bile usler mevcut. Dunya kamooyuna soylenen teknolojiler ile gizli olarak gelistirilmis/gelistirilmekte olan teknolojiler arasinda cok ciddi ucurumlar var (Binlerce (!) yil kadar).
Bu projeler ve programlar icerisinde gorev almis pekcok kisinin sizdirdiklari bilgilere gore en az 5 farkli gizli uzay programi var ve bu programlarin teknolojik gelisginlikleri birbirinden farkli. Ornek olarak: Solar Warden (Amerikan Donanmasina bagli), Dark Fleet (Nacht Waffen) (Antartika'ya kacan ayrilikci 2. Dunya savasi Almanlarinin kurdugu bir filo). Global Galactic League Of Nations (Cok uluslu olan uzay programi), Interplanetary Corporate Conglomerate (Lockheed Martin'in basini cektigi ve diger baska havacilik ve uzay sirketlerinden olusan bir program)
Eger bu konulari kendin ciddi olarak arastirmak istersen yukarda adlarini verdigim uzay programlarini ve asagidaki isimleri arastirabilirsin:
- Corey Goode
- Emery Smith
- David Wilcock
- Dr. Michael Salla
- Dr. Steven M. Greer
- William Tompkins
- Bob Lazar
- Paul Hellyer
- Robert Bigelow
- Gary McKinnon
- Randy Kramer
- Karl Wolfe
- Edgar Mitchell
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Sharparrow 1 ay
1960larda aya gidebilmiş bir ülkenin bugün çok daha gelişen teknolojiye aya nasıl giderizi tartışmaları çok ironik.. düz mantıkla düşünürsek bugün bunu çok daha rahat yapabilmeleri gerekmez miydi? Zaten ilk ay görevi videolarına bakınca kullandıkları cihazlar ve araçlarla bunu yapabilmiş olmaları oldukça komik görünüyor. Belki 1960larda normal gibi gelebilirdi. o araçlarla bunu başarmaları insan aklıyla alay etmekten başka birşey değil. Kaldı ki kendi ülkelerindeki bir çok vatandaşıda buna inanmıyor. Aradan geçen süre zarfında gelişen teknolojiyle aya gidip gelmeleri ilkine göre çok daha kolay olmazmıydı? Şimdi 15 senedir aya gitmenin planlarını yapıyırlar demek ki 1969 yılı görevini kaç sene önce başlatmış olmaları gerekiyor ve o zamanın teknolojisi ve uzay hakkında ki bilinenleri bir araya getirsek hakkaten insanın inanası zor geliyor.. Sovyetler uzay teknolojisi alanında liderdi o zamanlar ve soğuk savaş zamanıydı... Abd bu soğuk savaşta rakibinden geri kalamazdı ve nasıl olduysa bugün on yıllardır üzerinde uğraşılan ve günümüz teknolojisiyle yapamadıklarını birden yapabildiler! Yazılacak söylenecek çok şey varda telefondan da yazılmıyor ki... 1969da aya gidilebilmiş olması bile insan aklıyla alaydır kocaman bir Hollywood projesidir. Bugün bile yapamadıklarını o tarihte yapabildiklerine inanmak saflıktır
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sounderland 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Komuta uçuş bilgisayarı da bu. :) Soğuk savaş dönemin de Rusya aya gittik deseydi Amerika da marsa gittik diyecekti. :) Amerika akıllı ülke.
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Spider_hip 1 ay
Bilim insanı, 1960’larda Apollo programına ayrılan payla 2024 görevi için bugünün bütçesinden ayrılan miktarın paralellik göstermediğini

Enflasyon olmayan bir ülkede 80 Yıl önceki bütçeyle paralel olmadan da gidilebilmesi gerek miyor mu? Yani 80 yıl önceki arabayla, uçakla şimdiki bir mi? Olay gitmekse, 80 yıl önce şayet gittiysen, en kötüsünden garajdan o 80 yıl önce gittiğin dünya harikasını çıkar, biraz pasını al tekrar git. Şimdi yine bazıları kızacak ama 80 yıl önce yapabildiğin şeyi, bugünün teknolojisiyle mantıkken çok daha ucuza yapabilmen gerekir. Maşallah artık ışıkla bile saniyede 3d baskı yapılabiliyor. Gelişmiş makinalar sayesinde bir çok madene ulaşmak, çıkartmak, işlemek daha hızlı, kolay, dolayısıyla ucuz. Daha önce insanlı bir şekilde inipte tekrar geri dönebilmiş bir ülke olarak matematiksel, fiziksel arge leri de daha düşük olmalı.
Bilemedim neyse kolay gelsin. Darısı elbette başımıza.
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ipli jeton 1 ay Spider_hip
NASA'nın federal bütçeden aldığı pay 1960'larda federal bütçenin %5'i falanken bugünkü bütçe payı binde 4'lerde. Amerikalılar Rusları geçmek için NASA'ya federal bütçenin musluklarını tabiri caizse sonuna kadar açtılar. Sonrasında NASA'nın payı giderek azaldı.
Roket teknolojisinin temelleri 1960'lardan bu yana çok değişmedi. 1960'larda yapılabilen 680 ton itki gücündeki F1 motorunu bugün yapmak ile 60'larda yapmak arasında ciddi maliyet farkı yoktur. Günümüzde üretilen roket motorları o zamanki f1 motorlarının yanından bile geçememektedir. O zamanki ay uçuşlarında kullanılan Satürn V roketi, 60'larda yapılmasına rağmen, günümüzde bile en güçlü roketler arasındadır.
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