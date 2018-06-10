ABD Bitcoin soruşturmasını genişletiyor

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Geçtiğimiz ay ABD Adalet Bakanlığı, Bitcoin'in fiyatını etkilemeye yönelik manipülatif hareketleri araştırmak için bir soruşturma başlattığını duyurmuştu. Soruşturmayı, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu(CFTC) ile birlikte yürüten bakanlık; regülasyona tabi piyasalarda artık rastlanmayan balina hareketleri veya sanal işlemler ile Bitcoin'in fiyatının kısa sürede değiştirilip değiştirilmediğini inceliyordu. Soruşturmayı genişleten yetkililer ABD'deki kripto para borsalarındaki alım-satım işlemlerine ait verileri talep etti.





Soruşturmanın arkasındaki neden vadeli işlemler

Konuya yakın kaynaklar soruşturmanın yürütülmesinin ve borsalardan veri talebinde bulunulmasının arkasında Bitcoin vadeli işlemlerin yattığını belirtiyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl aralık ayında dünyanın en büyük vadeli işlemler borsası olan CME, Bitcoin vadeli işlemlere izin vermiş ve yatırımcıların Bitcoin'in ilerleyen aylardaki fiyatına ilişkin tahminlerde bulunmaya başlamıştı. CME, Bitcoin'in vade tarihindeki fiyatını belirlerken Coinbase, Kraken, itBit ve Bitstamp borsalarındaki değerlerden faydalanıyor. Yani bu borsalarda herhangi bir manipülasyon olması halinde CME ve Bitcoin vadeli işlemleri gerçekleştiren yatırımcılar doğrudan etkileniyor.





Olası bir manipülasyonun önüne geçmek isteyen CME, ocak ayında borsalara başvurmuş ve o ay borsalarda yapılan alım-satım işlemlerine ait verileri istemişti. Borsalar ilk etapta bu talebi reddetse de CME daha sonra sadece birkaç saate ilişkin verileri talep edince borsalar verilen sadece sınırlı bir kısmını CME'ye iletmişti. CFTC ise şimdi çok daha geniş kapsamlı bir şekilde verileri incelemek istiyor. Bu nedenle alım-satım verilerinin yanında açılan ancak iptal edilen emirler ve kullanıcılara ait bilgilerin de borsalar tarafından CFTC'ye verilmesi gerekecek.





Tabi şu an için manipülasyon iddialarını destekleyecek delillere ulaşılmış değil ancak veri dökümü iddiaların değerlendirilmesinde şüphesiz büyük rol oynayacaktır. Öte yandan CFTC'nin, gerçek bir borsadaki(CME'deki) işlemleri denetlemek adına da olsa kripto para borsaları ve manipülasyon iddialarıyla ilgilenmesi, bu çalışmaların ilerleyen dönemlerde kripto paraların yasallaşmasına katkı sağlayabileceği yönünde yorumlanıyor.





Soruşturmanın genişletilmesi kripto para piyasasında düşüşe neden oldu. Bitcoin birkaç saat içinde yüzde 6 civarında değer kaybedip 7200 dolar seviyesine gerilerken piyasanın toplam değeri ise 318 milyar dolara düştü.

https://www.newsbtc.com/2018/06/09/cftc-demands-data-from-exchanges-related-to-bitcoin-price-manipulation-investigation/