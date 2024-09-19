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    Anlık Bildirim

    FED faiz indirdi, Bitcoin yükselişe geçti: Şimdi ne olacak?

    ABD Merkez Bankası FED, kısa bir süre önce beklenen faiz kararını açıkladı. FED, 50 baz puanlık faiz indirimi uyarlarken kripto para piyasasında hareketlilikler yaşandı: Bitcoin, yükselişe geçti.
    FED faiz indirdi, Bitcoin yükselişe geçti: Şimdi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    ABD Merkez Bankası (Fed), 50 baz puanlık bir faiz indirimi yaparak yıl sonuna kadar gösterge faiz oranını yüzde 4,4 seviyelerine çekmeyi planlıyor. Bu karar, kripto piyasasında karışık tepkilerle karşılandı. Bitcoin, bu gelişmenin ardından 62.000 dolar seviyesini aşarak yüzde 2,4’lük bir artış gösterdi. Ancak, yatırımcılar arasında bu rallinin sürdürülebilirliği konusunda şüpheler var gibi görünüyor.

    Kripto paralarda genel artış

    FED faiz indirdi, Bitcoin yükselişe geçti: Şimdi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Bitcoin’in yanı sıra Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) gibi büyük kripto paralarda da önemli yükselişler yaşandı. Özellikle Solana, yüzde 6’lık bir artışla dikkat çekerken, BNB ve XRP yüzde 4,5’e kadar değer kazandı. Popüler meme coin’ler Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) de yüzde 4 artış kaydetti.

    Uzmanlar ne diyor?

    ByBit’in kurumsal başkanı Chris Aruliah, faiz indirimlerinin kripto piyasasında kısa vadeli bir canlanma sağlayabileceğini, ancak ekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Diğer uzmanlar, Fed’in faiz indirimi hamlesinin kısa süreli bir yükseliş getireceğini, ancak küresel ekonomik sorunların daha büyük bir baskı yaratabileceğini düşünüyor.

    Maelstrom'dan Arthur Hayes, 50 baz puanlık bir faiz indiriminin kısa bir piyasa rallisini tetikleyeceğini, nihayetinde ise fiyatların daha da düşmesine yol açacağını savundu. Hayes, ABD hükümetinin yoğun harcamalarının hızlı ekonomik büyümeye yol açtığını, bunun da Kamala Harris'in seçim şansına yaradığını, ancak yüksek enflasyon karşısında faizleri düşürmenin bir hata olarak görüldüğünü savundu.

    Fed'in önümüzdeki toplantılarda 50 baz puanlık bir indirim daha yapması beklenirken, piyasalarda bu beklentiler güçleniyor. Polymarket’teki yatırımcılar, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık bir faiz indirimi olacağına yüzde 41 (yani çantada 50 baz puanlık bir indirim daha var), Kasım ayında ise 25 baz puanlık bir indirime yüzde 65 oranında ihtimal veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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