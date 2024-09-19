FED faiz indirdi, Bitcoin yükselişe geçti: Şimdi ne olacak?

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Tam Boyutta Gör ABD Merkez Bankası (Fed), 50 baz puanlık bir faiz indirimi yaparak yıl sonuna kadar gösterge faiz oranını yüzde 4,4 seviyelerine çekmeyi planlıyor. Bu karar, kripto piyasasında karışık tepkilerle karşılandı. Bitcoin, bu gelişmenin ardından 62.000 dolar seviyesini aşarak yüzde 2,4’lük bir artış gösterdi. Ancak, yatırımcılar arasında bu rallinin sürdürülebilirliği konusunda şüpheler var gibi görünüyor.

Kripto paralarda genel artış

Tam Boyutta Gör Bitcoin’in yanı sıra Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) gibi büyük kripto paralarda da önemli yükselişler yaşandı. Özellikle Solana, yüzde 6’lık bir artışla dikkat çekerken, BNB ve XRP yüzde 4,5’e kadar değer kazandı. Popüler meme coin’ler Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) de yüzde 4 artış kaydetti.

Uzmanlar ne diyor?

ByBit’in kurumsal başkanı Chris Aruliah, faiz indirimlerinin kripto piyasasında kısa vadeli bir canlanma sağlayabileceğini, ancak ekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Diğer uzmanlar, Fed’in faiz indirimi hamlesinin kısa süreli bir yükseliş getireceğini, ancak küresel ekonomik sorunların daha büyük bir baskı yaratabileceğini düşünüyor.

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Maelstrom'dan Arthur Hayes, 50 baz puanlık bir faiz indiriminin kısa bir piyasa rallisini tetikleyeceğini, nihayetinde ise fiyatların daha da düşmesine yol açacağını savundu. Hayes, ABD hükümetinin yoğun harcamalarının hızlı ekonomik büyümeye yol açtığını, bunun da Kamala Harris'in seçim şansına yaradığını, ancak yüksek enflasyon karşısında faizleri düşürmenin bir hata olarak görüldüğünü savundu.

Fed'in önümüzdeki toplantılarda 50 baz puanlık bir indirim daha yapması beklenirken, piyasalarda bu beklentiler güçleniyor. Polymarket’teki yatırımcılar, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık bir faiz indirimi olacağına yüzde 41 (yani çantada 50 baz puanlık bir indirim daha var), Kasım ayında ise 25 baz puanlık bir indirime yüzde 65 oranında ihtimal veriyor.

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FED faiz indirdi, Bitcoin yükselişe geçti: Şimdi ne olacak?