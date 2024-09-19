FED faiz indirdi, Bitcoin yükselişe geçti: Şimdi ne olacak?

Kripto paralarda genel artış
Uzmanlar ne diyor?
ByBit’in kurumsal başkanı Chris Aruliah, faiz indirimlerinin kripto piyasasında kısa vadeli bir canlanma sağlayabileceğini, ancak ekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Diğer uzmanlar, Fed’in faiz indirimi hamlesinin kısa süreli bir yükseliş getireceğini, ancak küresel ekonomik sorunların daha büyük bir baskı yaratabileceğini düşünüyor.
Maelstrom'dan Arthur Hayes, 50 baz puanlık bir faiz indiriminin kısa bir piyasa rallisini tetikleyeceğini, nihayetinde ise fiyatların daha da düşmesine yol açacağını savundu. Hayes, ABD hükümetinin yoğun harcamalarının hızlı ekonomik büyümeye yol açtığını, bunun da Kamala Harris'in seçim şansına yaradığını, ancak yüksek enflasyon karşısında faizleri düşürmenin bir hata olarak görüldüğünü savundu.
Fed'in önümüzdeki toplantılarda 50 baz puanlık bir indirim daha yapması beklenirken, piyasalarda bu beklentiler güçleniyor. Polymarket’teki yatırımcılar, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık bir faiz indirimi olacağına yüzde 41 (yani çantada 50 baz puanlık bir indirim daha var), Kasım ayında ise 25 baz puanlık bir indirime yüzde 65 oranında ihtimal veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...