Yeni kripto para borsası BitHero'da 15 Haziran'a kadar komisyonsuz alım satım fırsatı

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda ülkemizde faaliyete başlayan yerli kripto para borsası BitHero, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında yeniliklerini ve büyüme stratejilerini anlattı.

BitHero, kripto para alım satımını kolaylaştırarak herkesin kolaylıkla işlem yapabilmesini hedefliyor. Kripto para piyasasına yeni giren kullanıcılar hedefleniyor. Platformun üyelikten alım-satım sürecine kadar her adımında rahat ve anlaşılır bir şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. Ayrıca 7/24 erişilebilir canlı destek hizmeti sunuyor. Sağlanan kolaylıklar ve avantajlarla Türkiye’nin en çok tercih edilen borsaları arasında olmayı hedefliyor.

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Güçlü ve deneyimli altyapı sağlama amacıyla BtcTurk Teknoloji ile iş birliği yaptıklarını vurgulayan BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu, “BitHero olarak BtcTurk Teknoloji’den teknoloji ve altyapı desteği sağlıyoruz. BtcTurk Destek şirketinden de müşteri desteği hizmeti alıyoruz. Bu iş birlikleriyle kullanıcılarımıza 7/24 kesintisiz canlı destek hizmeti sunuyoruz. Sağlanan yüksek likidite sayesinde aslında BitHero kullanıcılarına 6 milyondan fazla insan ile birlikte aynı yerde işlem yapma imkânı tanıyoruz. Özellikle yeni bir borsa için bunların çok önemli ve değerli özellikler olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

BitHero Pazarlama Direktörü Özgür Yıldız ise kripto para piyasalarını merak eden, ilgi duyan ama karmaşık bulduğu için uzak duran geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Komisyonsuz alım satım fırsatının ise 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. 15 Haziran’a kadar BitHero’dan komisyonsuz şekilde alım satım yapabilirsiniz.

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BitHero'da 15 Haziran'a kadar komisyonsuz alım satım fırsatı