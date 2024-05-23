Yeni kripto para borsası BitHero'da 15 Haziran'a kadar komisyonsuz alım satım fırsatı

BitHero, kripto para alım satımını kolaylaştırarak herkesin kolaylıkla işlem yapabilmesini hedefliyor. Kripto para piyasasına yeni giren kullanıcılar hedefleniyor. Platformun üyelikten alım-satım sürecine kadar her adımında rahat ve anlaşılır bir şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. Ayrıca 7/24 erişilebilir canlı destek hizmeti sunuyor. Sağlanan kolaylıklar ve avantajlarla Türkiye’nin en çok tercih edilen borsaları arasında olmayı hedefliyor.
Güçlü ve deneyimli altyapı sağlama amacıyla BtcTurk Teknoloji ile iş birliği yaptıklarını vurgulayan BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu, “BitHero olarak BtcTurk Teknoloji’den teknoloji ve altyapı desteği sağlıyoruz. BtcTurk Destek şirketinden de müşteri desteği hizmeti alıyoruz. Bu iş birlikleriyle kullanıcılarımıza 7/24 kesintisiz canlı destek hizmeti sunuyoruz. Sağlanan yüksek likidite sayesinde aslında BitHero kullanıcılarına 6 milyondan fazla insan ile birlikte aynı yerde işlem yapma imkânı tanıyoruz. Özellikle yeni bir borsa için bunların çok önemli ve değerli özellikler olduğunu söyleyebilirim.” dedi.
BitHero Pazarlama Direktörü Özgür Yıldız ise kripto para piyasalarını merak eden, ilgi duyan ama karmaşık bulduğu için uzak duran geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Komisyonsuz alım satım fırsatının ise 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. 15 Haziran’a kadar BitHero’dan komisyonsuz şekilde alım satım yapabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.