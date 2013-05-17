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ABD Kongresi, Google Glass ve gizlilik hakları konusunda endişeli

6 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD Kongresi, Google Glass ve gizlilik hakları konusunda endişeli

Google'ın kendi bünyesinde geliştirdiği ve çığır açacak teknolojilerden birisi kabul edilen Google Glass, ilk günden bu yana özel hayatın gizliliği tartışmalarının yaşanmasına neden oluyor. 

ABD'de bazı mekanlar gizli çekim yapılması endişesiyle Google Glass'ın kullanımını yasaklamıştı. Bu kez Kongre de endişelerini dile getirdi.

Salı günü larry Page ve 8 kongre üyesi ile Washington'da yapılan toplantıda, Google Glass'ın ABD vatandaşlarının özel hayatlarını ihlal etmesi konusundaki endişeler dile getirildi. İmzalanan bildiride Google'ın izin olmaksızın Google Glass ile bilgi toplama ihlallerine karşı nasıl bir koruma tedbiri aldığı sorusuna yer verildi. 

Kongre üyeleri yayınladıkları bildiriye Google'ın en geç 14 Haziran'a kadar cevap vermesini istiyor. Ayrıca Google'ın gözlükte depolanan verilere üçüncü şahısların erişiminin kısıtlanıp kısıtlanmadığının da sorulduğu belirtiliyor.

Google Glass hali hazırda geçen yıl sipariş veren geliştiricilere özel bir sürüm olarak dağıtılırken, kısa süre önce biten yarışmada da 8000 kişi gözlüğü elde etmeye hak kazanmıştı.

Google Glass ürün yöneticisi Steve Lee, gizliliğin projelerinde üst sırada olduğunu ve karşı tarafa haber vermeden çekim yapmaya çalışan uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti. Lee ayrıca cihazın hacker'ların erişimini engelleyecek yöntemlere sahip olacağını sözlerine ekledi.

Google Glass henüz yaygın satışa sunulmamasına rağmen, Kongre'nin dahi dikkatini çekecek derecede özel hak ihlali tartışmalarına sebep olmuş durumda.


http://www.phonearena.com/news/Congress-worries-about-Google-Glass-and-privacy-rights_id43143 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Sorun gizliliğin korunması mı yoksa dengelerin bozulması sırların açığa çıkması mı
kimsenin asıl hedefinin banyo yapan birinin görüntülerini internette görme endişesi olduğunu düşünmüyorum asıl sorun ülke sırlarının susturularak gizlenen gerçeklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Obama ile Erdoğan'ın konuşmalarında Amerikan medyasının tavrını inceleyin Obama canlı yayınla aktarılırken konuşma sırası Tayyip Erdoğan'a geldiğinde yayın kesiliyor Obama'ya soru sorulurken tekrar canlı yayına bağlanılıyor. Halka kontrol edilmeden hiçbirşey sunulmuyor bir ülka başkanı dahi olsa ağzından çıkan bir bilgi Amerikan halkında bambaşka bir algı oluşturabilir diye endişe ediliyor nede olsa düşünce sistemi ve birikimi tamamen farklı müslüman ve ortadoğuya yakın yaşayan bir halkın başbakanı. Bu gözlüklerle yakalanan görüntüler youtube facebook gibi ortamlarda defalarca döndürülecek ve gerçeklere ulaşmak kolaylaşacak asıl korku bu ama bunu halka anlatamayacakları için mahremiyetimiz tehlikede diye akla da yatkın bir kurgu ile gidip üçüncü şahıslara bilgi aktarılması gibi nedenleri de öne sürerek halkın korkularını besliyorlar.
Bizim ülkemizde bu tür bir aracın zarardan çok faydası olacağına inanıyorum.
Hergün cinayet, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit, rüşvet suçlarının yoğun olarak işlendiği ülkemizde böyle şeylerin açıkça ortaya konması giderek artan yozlaşmamıza ve toplumun yitirdiği değerlerine tekrar dönmesine temizlenmesine yanlışı görüp önlem almasına katkıda bulunur diye düşünüyorum.
Sorun gizliliğin korunması mı yoksa dengelerin bozulması sırların açığa çıkması mıkimsenin asıl hedefinin banyo yapan birinin görüntülerini internette gör...
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El_domingo 6 yıl
belli kişiler elinde bu tur cihazın olması ayrı herkesin elinde bu tur bi cihazın olması ayrı...belli kişleri kontrol ediebilir ve sansurleyebilirsin herkesi kontrol edemezsin...ayrıca heryede de olman mumkun değil...
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piet 5 yıl
endişeli olmakta da haklılar bir açıdan. olacağı buydu zaten, ilk porno uygulamaları gelmeye başlamış bile:

androidpit.com.tr/...
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St Batuhan 6 yıl
Hayır günümüzde Türkiye'de bile gizlilik yokken ABD'de böyle durumlara girilmesi. Ne kayıt yapanlar var haberimiz olmadan aslında neyi kasıyoruz ki?
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Batuist 6 yıl
DH Misafiri
Sorun gizliliğin korunması mı yoksa dengelerin bozulması sırların açığa çıkması mı kimsenin asıl hedefinin banyo yapan birinin görüntülerini internette görme endişesi olduğunu düşünmüyorum asıl sorun ülke sırlarının susturularak gizlenen gerçeklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Obama ile Erdoğanın konuşmalarında Amerikan medyasının tavrını inceleyin Obama canlı yayınla aktarılırken konuşma sırası Tayyip Erdoğana geldiğinde yayın kesiliyor Obamaya soru sorulurken tekrar canlı yayına bağlanılıyor. Halka kontrol edilmeden hiçbirşey sunulmuyor bir ülka başkanı dahi olsa ağzından çıkan bir bilgi Amerikan halkında bambaşka bir algı oluşturabilir diye endişe ediliyor nede olsa düşünce sistemi ve birikimi tamamen farklı müslüman ve ortadoğuya yakın yaşayan bir halkın başbakanı. Bu gözlüklerle yakalanan görüntüler youtube facebook gibi ortamlarda defalarca döndürülecek ve gerçeklere ulaşmak kolaylaşacak asıl korku bu ama bunu halka anlatamayacakları için mahremiyetimiz tehlikede diye akla da yatkın bir kurgu ile gidip üçüncü şahıslara bilgi aktarılması gibi nedenleri de öne sürerek halkın korkularını besliyorlar. Bizim ülkemizde bu tür bir aracın zarardan çok faydası olacağına inanıyorum. Hergün cinayet, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit, rüşvet suçlarının yoğun olarak işlendiği ülkemizde böyle şeylerin açıkça ortaya konması giderek artan yozlaşmamıza ve toplumun yitirdiği değerlerine tekrar dönmesine temizlenmesine yanlışı görüp önlem almasına katkıda bulunur diye düşünüyorum.

obama ve erdoğan gibilerin bu cihazlardan korkacaklarını zannetmiyorum. nihayetinde gizli çekim yapmak isteyenlerin kabak ortada olan bir kameraya sahip gözlükle bunu yapmaya çalışmaları çağın salaklığı olurdu. Sen merak etme bunu yapmak isteyen dünya gizli servisinin elinde öyle teknolojiler vardır ki sen istesen de arasanda adamın üzerindeki cihazları bulamazsın.. Bırak gizli servisin kullandıklarını, ben askerdeyken aselsan gibi askeriyeye ait teknolojiler geliştiren ve çoğu kişinin elinde olan ve bir Türk şirketinin yapabileceğine normalde inanamayacağım derecede teknolojiler orada kabak gibi ortada duruyor. Bu derece yüksek teknolojiler bile orada mevcutken gizli birşeyler yapmak isteyenlerin ellerindekini düşünemeiyorum bile.. geçiniz milletin kafasına taktığı ve kamerası kabak gibi ortada olan bir gözlükten korkma paranoyaklıklarını.. Zaten sen elini kolunu sallaya sallaya girebilecektin dimi beyaz saray .. kafanda google gözlük, elinde kayıt cihazı zaten herkes öyle istediğini yapabiliyor nede olsa (?) tabi hal böyle olunca korkmaları da olasıdır yani...
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evetbenim 6 yıl
tony stark dada var aynısı uzaktan zırhları kontrol ediyordu en son bununla
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Sorun gizliliğin korunması mı yoksa dengelerin bozulması sırların açığa çıkması mı
kimsenin asıl hedefinin banyo yapan birinin görüntülerini internette görme endişesi olduğunu düşünmüyorum asıl sorun ülke sırlarının susturularak gizlenen gerçeklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Obama ile Erdoğan'ın konuşmalarında Amerikan medyasının tavrını inceleyin Obama canlı yayınla aktarılırken konuşma sırası Tayyip Erdoğan'a geldiğinde yayın kesiliyor Obama'ya soru sorulurken tekrar canlı yayına bağlanılıyor. Halka kontrol edilmeden hiçbirşey sunulmuyor bir ülka başkanı dahi olsa ağzından çıkan bir bilgi Amerikan halkında bambaşka bir algı oluşturabilir diye endişe ediliyor nede olsa düşünce sistemi ve birikimi tamamen farklı müslüman ve ortadoğuya yakın yaşayan bir halkın başbakanı. Bu gözlüklerle yakalanan görüntüler youtube facebook gibi ortamlarda defalarca döndürülecek ve gerçeklere ulaşmak kolaylaşacak asıl korku bu ama bunu halka anlatamayacakları için mahremiyetimiz tehlikede diye akla da yatkın bir kurgu ile gidip üçüncü şahıslara bilgi aktarılması gibi nedenleri de öne sürerek halkın korkularını besliyorlar.
Bizim ülkemizde bu tür bir aracın zarardan çok faydası olacağına inanıyorum.
Hergün cinayet, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit, rüşvet suçlarının yoğun olarak işlendiği ülkemizde böyle şeylerin açıkça ortaya konması giderek artan yozlaşmamıza ve toplumun yitirdiği değerlerine tekrar dönmesine temizlenmesine yanlışı görüp önlem almasına katkıda bulunur diye düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Steve Paul Jobs 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sorun gizliliğin korunması mı yoksa dengelerin bozulması sırların açığa çıkması mı
kimsenin asıl hedefinin banyo yapan birinin görüntülerini internette görme endişesi olduğunu düşünmüyorum asıl sorun ülke sırlarının susturularak gizlenen gerçeklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Obama ile Erdoğan'ın konuşmalarında Amerikan medyasının tavrını inceleyin Obama canlı yayınla aktarılırken konuşma sırası Tayyip Erdoğan'a geldiğinde yayın kesiliyor Obama'ya soru sorulurken tekrar canlı yayına bağlanılıyor. Halka kontrol edilmeden hiçbirşey sunulmuyor bir ülka başkanı dahi olsa ağzından çıkan bir bilgi Amerikan halkında bambaşka bir algı oluşturabilir diye endişe ediliyor nede olsa düşünce sistemi ve birikimi tamamen farklı müslüman ve ortadoğuya yakın yaşayan bir halkın başbakanı. Bu gözlüklerle yakalanan görüntüler youtube facebook gibi ortamlarda defalarca döndürülecek ve gerçeklere ulaşmak kolaylaşacak asıl korku bu ama bunu halka anlatamayacakları için mahremiyetimiz tehlikede diye akla da yatkın bir kurgu ile gidip üçüncü şahıslara bilgi aktarılması gibi nedenleri de öne sürerek halkın korkularını besliyorlar.
Bizim ülkemizde bu tür bir aracın zarardan çok faydası olacağına inanıyorum.
Hergün cinayet, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit, rüşvet suçlarının yoğun olarak işlendiği ülkemizde böyle şeylerin açıkça ortaya konması giderek artan yozlaşmamıza ve toplumun yitirdiği değerlerine tekrar dönmesine temizlenmesine yanlışı görüp önlem almasına katkıda bulunur diye düşünüyorum.

çok doğru bir yorum
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bukalemun56 6 yıl
İNSANLARIN HABERİ OLMADAN KAYDEDİYORSUNUZ KESİNLİKLE ETİK OLMAZ. TAM ACEM İŞİ OLUR YOKSA KAYIT VE ŞANTAJ....
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TempleJoker 6 yıl
Abd kongresi endişesinde kesinlikle haklı. Bu gözlüğe kısıtlama getirilmesi gerektiğine inanıyorum.
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12 Angry Men 6 yıl
ekrem71 de aynı haberi ısıtıp ısıtıp sunuyor.
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neo01470 6 yıl
benim gördüğüm duyduğum bir şeyi gözlüğümün de duyup görmesi bence gayet normal. eğer google a güvenilmiyorsa bilgisayar cep telefonu yani internet kullanmayın :)
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