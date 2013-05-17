ABD Kongresi, Google Glass ve gizlilik hakları konusunda endişeli





Google'ın kendi bünyesinde geliştirdiği ve çığır açacak teknolojilerden birisi kabul edilen Google Glass, ilk günden bu yana özel hayatın gizliliği tartışmalarının yaşanmasına neden oluyor.





ABD'de bazı mekanlar gizli çekim yapılması endişesiyle Google Glass'ın kullanımını yasaklamıştı. Bu kez Kongre de endişelerini dile getirdi.





Salı günü larry Page ve 8 kongre üyesi ile Washington'da yapılan toplantıda, Google Glass'ın ABD vatandaşlarının özel hayatlarını ihlal etmesi konusundaki endişeler dile getirildi. İmzalanan bildiride Google'ın izin olmaksızın Google Glass ile bilgi toplama ihlallerine karşı nasıl bir koruma tedbiri aldığı sorusuna yer verildi.





Kongre üyeleri yayınladıkları bildiriye Google'ın en geç 14 Haziran'a kadar cevap vermesini istiyor. Ayrıca Google'ın gözlükte depolanan verilere üçüncü şahısların erişiminin kısıtlanıp kısıtlanmadığının da sorulduğu belirtiliyor.





Google Glass hali hazırda geçen yıl sipariş veren geliştiricilere özel bir sürüm olarak dağıtılırken, kısa süre önce biten yarışmada da 8000 kişi gözlüğü elde etmeye hak kazanmıştı.





Google Glass ürün yöneticisi Steve Lee, gizliliğin projelerinde üst sırada olduğunu ve karşı tarafa haber vermeden çekim yapmaya çalışan uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti. Lee ayrıca cihazın hacker'ların erişimini engelleyecek yöntemlere sahip olacağını sözlerine ekledi.





Google Glass henüz yaygın satışa sunulmamasına rağmen, Kongre'nin dahi dikkatini çekecek derecede özel hak ihlali tartışmalarına sebep olmuş durumda.





http://www.phonearena.com/news/Congress-worries-about-Google-Glass-and-privacy-rights_id43143