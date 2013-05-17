ABD Kongresi, Google Glass ve gizlilik hakları konusunda endişeli

Haber Editörü
Google'ın kendi bünyesinde geliştirdiği ve çığır açacak teknolojilerden birisi kabul edilen Google Glass, ilk günden bu yana özel hayatın gizliliği tartışmalarının yaşanmasına neden oluyor.
ABD'de bazı mekanlar gizli çekim yapılması endişesiyle Google Glass'ın kullanımını yasaklamıştı. Bu kez Kongre de endişelerini dile getirdi.
Salı günü larry Page ve 8 kongre üyesi ile Washington'da yapılan toplantıda, Google Glass'ın ABD vatandaşlarının özel hayatlarını ihlal etmesi konusundaki endişeler dile getirildi. İmzalanan bildiride Google'ın izin olmaksızın Google Glass ile bilgi toplama ihlallerine karşı nasıl bir koruma tedbiri aldığı sorusuna yer verildi.
Kongre üyeleri yayınladıkları bildiriye Google'ın en geç 14 Haziran'a kadar cevap vermesini istiyor. Ayrıca Google'ın gözlükte depolanan verilere üçüncü şahısların erişiminin kısıtlanıp kısıtlanmadığının da sorulduğu belirtiliyor.
Google Glass hali hazırda geçen yıl sipariş veren geliştiricilere özel bir sürüm olarak dağıtılırken, kısa süre önce biten yarışmada da 8000 kişi gözlüğü elde etmeye hak kazanmıştı.
Google Glass ürün yöneticisi Steve Lee, gizliliğin projelerinde üst sırada olduğunu ve karşı tarafa haber vermeden çekim yapmaya çalışan uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti. Lee ayrıca cihazın hacker'ların erişimini engelleyecek yöntemlere sahip olacağını sözlerine ekledi.
Google Glass henüz yaygın satışa sunulmamasına rağmen, Kongre'nin dahi dikkatini çekecek derecede özel hak ihlali tartışmalarına sebep olmuş durumda.
http://www.phonearena.com/news/Congress-worries-about-Google-Glass-and-privacy-rights_id43143 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kimsenin asıl hedefinin banyo yapan birinin görüntülerini internette görme endişesi olduğunu düşünmüyorum asıl sorun ülke sırlarının susturularak gizlenen gerçeklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Obama ile Erdoğan'ın konuşmalarında Amerikan medyasının tavrını inceleyin Obama canlı yayınla aktarılırken konuşma sırası Tayyip Erdoğan'a geldiğinde yayın kesiliyor Obama'ya soru sorulurken tekrar canlı yayına bağlanılıyor. Halka kontrol edilmeden hiçbirşey sunulmuyor bir ülka başkanı dahi olsa ağzından çıkan bir bilgi Amerikan halkında bambaşka bir algı oluşturabilir diye endişe ediliyor nede olsa düşünce sistemi ve birikimi tamamen farklı müslüman ve ortadoğuya yakın yaşayan bir halkın başbakanı. Bu gözlüklerle yakalanan görüntüler youtube facebook gibi ortamlarda defalarca döndürülecek ve gerçeklere ulaşmak kolaylaşacak asıl korku bu ama bunu halka anlatamayacakları için mahremiyetimiz tehlikede diye akla da yatkın bir kurgu ile gidip üçüncü şahıslara bilgi aktarılması gibi nedenleri de öne sürerek halkın korkularını besliyorlar.
Bizim ülkemizde bu tür bir aracın zarardan çok faydası olacağına inanıyorum.
Hergün cinayet, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit, rüşvet suçlarının yoğun olarak işlendiği ülkemizde böyle şeylerin açıkça ortaya konması giderek artan yozlaşmamıza ve toplumun yitirdiği değerlerine tekrar dönmesine temizlenmesine yanlışı görüp önlem almasına katkıda bulunur diye düşünüyorum.