ABD karayollarına elektrikli araç şarj istasyonu ağı kurulması planlanıyor

Modern elektrikli araçların menzilli şehir içinde sorun yaratmadan ulaşımı mümkün kılmaya başlasa da şehirler arası uzun yolculuklarda henüz bazı sıkıntılar mevcut. Tesla müşterileri için yaygınlaşmaya başlayan Supercharger istasyonlarını kullanıma sunsa da rakip firmalar için henüz bu tarz bir çözüm bulunmuyor.

Amerikan Ulaştırma Bakanlığı bu soruna çözüm olması için 48 adet elektrikli araç şarj istasyonu koridoru kurmayı planlıyor. 35 eyaleti kapsayacak bu koridorlar 25000 millik bir yol kapsama alanına girecek. Koridor üzerinde her 50 milde bir istasyon yer alması planlanırken, yol çıkışlarında ise bir sonraki istasyonun uzaklığıyla ilgili bilgiler yer alacak.

Bu koridorların gerçeğe dönüşmesi için pek çok firma konuya dahil olurken bu firmalar arasında otomobil üreticilerinden, BMW, GM, Nissan'ın yanısıra şarj istasyonu üreticileri ChargePoint ile EVgo da bulunuyor.

İstasyonların yapısıyla ilgili hangi standartları destekleyeceği, ne kadar güncel kalacağı gibi sorular yer alırken kafalardaki en önemli soru olarak sistemin ne zaman hayata geçirileceği ve elektrikli bir araçla Amerika'yı boydan boya geçmenin ne zaman mümkün olacağı merak konusu.

https://www.engadget.com/2016/11/07/us-plans-electric-car-charging-networks-for-highways/