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ABD karayollarına elektrikli araç şarj istasyonu ağı kurulması planlanıyor

Elektrikli araçların menzili şehirlerarası uzun yolculuklar için henüz istenilen seviyeye gelebilmiş değil. Otoyollardaki şarj istasyonlarının azlığı da bu konuda sorunlar oluşturuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Modern elektrikli araçların menzilli şehir içinde sorun yaratmadan ulaşımı mümkün kılmaya başlasa da şehirler arası uzun yolculuklarda henüz bazı sıkıntılar mevcut. Tesla müşterileri için yaygınlaşmaya başlayan Supercharger istasyonlarını kullanıma sunsa da rakip firmalar için henüz bu tarz bir çözüm bulunmuyor.
Amerikan Ulaştırma Bakanlığı bu soruna çözüm olması için 48 adet elektrikli araç şarj istasyonu koridoru kurmayı planlıyor. 35 eyaleti kapsayacak bu koridorlar 25000 millik bir yol kapsama alanına girecek. Koridor üzerinde her 50 milde bir istasyon yer alması planlanırken, yol çıkışlarında ise bir sonraki istasyonun uzaklığıyla ilgili bilgiler yer alacak.
Bu koridorların gerçeğe dönüşmesi için pek çok firma konuya dahil olurken bu firmalar arasında otomobil üreticilerinden, BMW, GM, Nissan'ın yanısıra şarj istasyonu üreticileri ChargePoint ile EVgo da bulunuyor.
İstasyonların yapısıyla ilgili hangi standartları destekleyeceği, ne kadar güncel kalacağı gibi sorular yer alırken kafalardaki en önemli soru olarak sistemin ne zaman hayata geçirileceği ve elektrikli bir araçla Amerika'yı boydan boya geçmenin ne zaman mümkün olacağı merak konusu.

https://www.engadget.com/2016/11/07/us-plans-electric-car-charging-networks-for-highways/ Yorum Yaz
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Musty3535123 3 yıl en beğenilen
abi zamanında mazot benzinin yarısıydı, devlet baktı millet dizel araca yöneldi hoooop fiyatı aynıya getirdi. şimdide millet elektrikli araca yönelcek, devlet bakıcak ben nolucam dicek, şarj istasyonlarına ötv-kdv-özel elektrik vergisi hooop aynıya gelicek :)
sonra evden gece tarifesiyle şarj edin teşviği çıkacak..
abi zamanında mazot benzinin yarısıydı, devlet baktı millet dizel araca yöneldi hoooop fiyatı aynıya getirdi. şimdide millet elektrikli araca yönelcek, devlet b...
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Stand Alone 3 yıl TheCaliph_
TheCaliph_
Cok iyi oldu bu haber

Sonucta her gun İstanbul - Chicago gidip geliyoruz

Boş bos haber paylasiyorsunuz

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Bütün dünya Türkiye'den ibaret değil neticede. Kaldı ki bu teknolojiler bir süre sonra hayatın içinde yer alacak. Şimdilik geleceğe dönük olsa da benzin ve mazotun ömrü fazla değil.
TheCaliph_Cok iyi oldu bu haberSonucta her gun İstanbul - Chicago gidip geliyoruzBoş bos haber paylasiyorsunuz
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iquique 2 yıl
amerika gibi hem petrol kaynakları olan, hem de petrol fiyatlarını direk düzenleyen bir ülke bu elektrikli araç işine giriyorsa, gelecek nesil araçlar elektrikli olacak sanırım.
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sdc55 2 yıl
elektrik hem daha tasarruflu hem de çevreci
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MegaWolt38 3 yıl
Tüm dünyada elektrikli araçlardan vergi alınmıyor aksine vergi indirimi ve teşvikler var. Bizde de ek vergi alınıyor şaka gibi.
Birazcık beyin içindeki kıvrımları çalıştıran idareci, elektrikli araçların geleceğini görebilse, petrole, doğalgaza verilen milyarlarca doların içeride kalacağını hesap edebilir. Ciddi bir ar-ge desteği ile bu ülkedeki zeki insanlar kullanılırsa ortaya muazzam şeyler çıkacaktır. Ama bunu görebilecek, uygulayabilecek zekada bir idareci ben göremiyorum, keşke yanılsam.
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Musty3535123 3 yıl en beğenilen
abi zamanında mazot benzinin yarısıydı, devlet baktı millet dizel araca yöneldi hoooop fiyatı aynıya getirdi. şimdide millet elektrikli araca yönelcek, devlet bakıcak ben nolucam dicek, şarj istasyonlarına ötv-kdv-özel elektrik vergisi hooop aynıya gelicek :)
sonra evden gece tarifesiyle şarj edin teşviği çıkacak..
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Mert L. 2 yıl Musty3535123
Ne olacağı belli şarj istasyonlarına özel vergi gelicek. Hatta şunu bile yapabilirler evlere max. güç limiti belirleyip bu değerin üstü kullanımı durumunu yasaklayabilirler. Yani sadece şarj istasyonundan şarj edin diyebilirler.
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TheCaliph_ 3 yıl
Cok iyi oldu bu haber

Sonucta her gun İstanbul - Chicago gidip geliyoruz

Boş bos haber paylasiyorsunuz
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Stand Alone 3 yıl TheCaliph_
TheCaliph_
Cok iyi oldu bu haber

Sonucta her gun İstanbul - Chicago gidip geliyoruz

Boş bos haber paylasiyorsunuz

Boş mu?


Bütün dünya Türkiye'den ibaret değil neticede. Kaldı ki bu teknolojiler bir süre sonra hayatın içinde yer alacak. Şimdilik geleceğe dönük olsa da benzin ve mazotun ömrü fazla değil.
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emreplt 3 yıl
bizde yaygınlaşsa elektriğe de ötv eklenir mi acaba
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl emreplt
emreplt
bizde yaygınlaşsa elektriğe de ötv eklenir mi acaba

Eklenmezmi hocam yollarını bulur eklerler.
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BekirTemel 3 yıl
Ortalama bir vatandaş gider alır teslasını bakar keyfine, ne güzel.
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TheMuyu 3 yıl
25000 mil menzil çok olmuş sanki bi sıfırı fazla atmış olabilir misiniz
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