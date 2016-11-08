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Tesla’dan Almanya hamlesi: üretim kapasitesi katlanacak

Tesla, Alman üretim mühendisliği şirketi Grohmann Engineering’i satın aldığını duyurdu. Elon Musk bu hamle ile özellikle üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor olabilir. İşte detaylar:
2 yıl
3,3b
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10
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’dan Almanya hamlesi: üretim kapasitesi katlanacak
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Tesla, SolarCity’i bünyesine dahil ettikten sonraki ilk büyük satın alma hamlesini Alman mühendislik şirketi Grohmann Engineering ile gerçekleştiriyor. Bugün açıklanan satın alma ile firma artık Tesla Advanced Automation Germany olarak anılmaya başlayacak.

Hali hazırda 700 çalışanın bulunduğu Alman şirket, Tesla’nın mühendislik ordusuna da yeni isimler kazandırmış oldu. 700 çalışanın yaklaşık üçte biri üretim mühendisi, üçte biri teknisyen üçte biri de üretim geliştirme aşamalarında işçi olarak görev yapıyordu. Tesla’nın gelecek iki yılda Almanya’da devam edecek merkezde üst düzey mühendis ve tecrübeli teknisyenlerden oluşan 1000 yeni çalışanı daha istihdam etmesi bekleniyor.

Üretim Verimliliği Artırılacak 

Anlaşmaya taraf olan iki isim bir yıldan fazla süredir zaten birlikte çalışıyormuş. Aslında Grohmann Engineering sektördeki bir çok otomobil şirketi ile çalışan biri isim. Almanya’nın Prüm kentinde yer alan şirketin Tesla içindeki rolü, üretim aşamasında gerçekleştirilecek çalışmalar noktasında olacak.

Geride kalan dört yıl içinde üretim kapasitesini %400 oranında artıran Tesla, bu rakamı katlayarak artırmak istiyor. 2016 yılında 80 bin araç üretmiş oalcak olan Tesla, 2018 yılına kadar 500 bin araçlık üretim sayısına ulaşmış olma hedefinde. Özellikle de bu yılın sonunda başlayacak Model 3 üretim sürecinin ardından şirketin üretim ağında ciddi bir iyileştirmeye gitmesi kaçınılmaz olacak.

Grohmann Engineering ile hem üretim maliyetlerini düşürmek hem de mevcut kapasitenin en verimli şekilde değerlendirilecek şekilde yeniden yapılandırılması planlanıyor. Ayrıca Gigafactory’de gerçekleştirilen batarya üretim kapasitesinin yükseltilmesi adına da Grohmann Engineering çeşitli görevler üstelenecek. Bu arada Elon Musk’ın "100 gigafactory dünyayı değiştirmeye yeter" diyerek övgüde bulunduğu Gigafactory’nin ikinci tesisinin Avrupa’da kurulabileceği konuşuluyor.

2017 yılında tamamlanacak satın almanın ne kadarlık bir bedelle gerçekleştiğine ilişkin olarak ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. 

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Guest-BF8E9B238 2 yıl en beğenilen
1 kişi dünyayı değiştiriyor. Hem de gözlerimizin önünde.
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jimhendrix 2 yıl
Son noxtidiay bükücü.
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kadirirdem 2 yıl
Helal olsun demekten başka bir şey düşmüyor bizlere...
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etnaxy 2 yıl
Apple teslayı alır bu gidişle
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Guest-BF8E9B238 2 yıl etnaxy
etnaxy
Apple teslayı alır bu gidişle

He he Musk satarsa alır.
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Yilsev 2 yıl
Yeni ÖTV oranlarından sonra Türkiye'de şirket falan alamazlar
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stalker(1979) 2 yıl
10 yıl sonra otomotiv sektöründe 1 numarada Tesla'yı görebiliriz. Toyota bir şeyler yapmazsa birincilik koltuğunda fazla oturamayacak.
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jimhendrix 2 yıl
Son noxtidiay bükücü.
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shifisitert 2 yıl
almanya delı gıbı tesvık verıyor. hatta 10-15 yıl donra ıcten yanmalı motorlar bıle yasaklancak dıyor adamlar. Tesla cok ıyı bır hamle yapmıs
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interwap 2 yıl shifisitert
shifisitert

almanya delı gıbı tesvık verıyor. hatta 10-15 yıl donra ıcten yanmalı motorlar bıle yasaklancak dıyor adamlar. Tesla cok ıyı bır hamle yapmıs

Almanya'ya gitmesi tesadüf değil. Satınalma olayı durumu açıklıyor. Türkiye'ye gelse böyle satın alacağı şirket olur muydu?
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Para ya para demiyorlar.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl en beğenilen
1 kişi dünyayı değiştiriyor. Hem de gözlerimizin önünde.
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