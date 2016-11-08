Tesla’dan Almanya hamlesi: üretim kapasitesi katlanacak

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Tesla, SolarCity’i bünyesine dahil ettikten sonraki ilk büyük satın alma hamlesini Alman mühendislik şirketi Grohmann Engineering ile gerçekleştiriyor. Bugün açıklanan satın alma ile firma artık Tesla Advanced Automation Germany olarak anılmaya başlayacak.

Hali hazırda 700 çalışanın bulunduğu Alman şirket, Tesla’nın mühendislik ordusuna da yeni isimler kazandırmış oldu. 700 çalışanın yaklaşık üçte biri üretim mühendisi, üçte biri teknisyen üçte biri de üretim geliştirme aşamalarında işçi olarak görev yapıyordu. Tesla’nın gelecek iki yılda Almanya’da devam edecek merkezde üst düzey mühendis ve tecrübeli teknisyenlerden oluşan 1000 yeni çalışanı daha istihdam etmesi bekleniyor.

Üretim Verimliliği Artırılacak

Anlaşmaya taraf olan iki isim bir yıldan fazla süredir zaten birlikte çalışıyormuş. Aslında Grohmann Engineering sektördeki bir çok otomobil şirketi ile çalışan biri isim. Almanya’nın Prüm kentinde yer alan şirketin Tesla içindeki rolü, üretim aşamasında gerçekleştirilecek çalışmalar noktasında olacak.

Geride kalan dört yıl içinde üretim kapasitesini %400 oranında artıran Tesla, bu rakamı katlayarak artırmak istiyor. 2016 yılında 80 bin araç üretmiş oalcak olan Tesla, 2018 yılına kadar 500 bin araçlık üretim sayısına ulaşmış olma hedefinde. Özellikle de bu yılın sonunda başlayacak Model 3 üretim sürecinin ardından şirketin üretim ağında ciddi bir iyileştirmeye gitmesi kaçınılmaz olacak.

Grohmann Engineering ile hem üretim maliyetlerini düşürmek hem de mevcut kapasitenin en verimli şekilde değerlendirilecek şekilde yeniden yapılandırılması planlanıyor. Ayrıca Gigafactory’de gerçekleştirilen batarya üretim kapasitesinin yükseltilmesi adına da Grohmann Engineering çeşitli görevler üstelenecek. Bu arada Elon Musk’ın "100 gigafactory dünyayı değiştirmeye yeter" diyerek övgüde bulunduğu Gigafactory’nin ikinci tesisinin Avrupa’da kurulabileceği konuşuluyor.

2017 yılında tamamlanacak satın almanın ne kadarlık bir bedelle gerçekleştiğine ilişkin olarak ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.