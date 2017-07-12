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ABD ordusu bir beyin çipi projesi üzerinde çalışıyor

Son gelen haberlere göre ABD ordusu çeşitli hastalıkların tedavisi ve insan beynini araştırma amaçlı proje başlattığını duyurdu. Araştırma 65 milyon dolar değerinde bir finansmana sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde Tıp her ne kadar oldukça ileri bir seviyede olsa da insan beyni halen tam olarak anlaşılabilmiş değil. Buna yönelik yeni yapılacak olan çalışma organın tamamını anlamamıza belki yardımcı olmayabilir ancak araştırmanın ciddi gelişmelere gebe olduğu tahmin ediliyor.

65 milyon dolar harcanacak

 
65 milyon dolar finansal destek verilen proje ile insan beyni ile dijital cihazlar arasında bağlantı sağlanması amaçlanıyor. Bunun için 1 milyondan fazla nöronla çift yönlü bir bağlantı kurulması amaçlanıyor. Bu çalışma ile beynimiz hakkında ciddi bilgilerin elde edilmesi amaçlanıyor ancak yine de beynimizde 86 milyardan fazla nöron olduğu düşünüldüğünde halen araştırılması gereken bir çok noktanın olduğu açıkça görülmekte.
 
Öte yandan projenin beynin biyolojik, fonksiyonel ve kompleks yapısını anlamamıza yardımcı olması beklenen çalışma sayesinde görme engeli, çeşitli paraliziler ve konuşma bozukluğu gibi alanlarda tedavi geliştirilebileceği düşünülüyor. DARPA’nın finanse ettiği NESD projesinin 6 farklı takım tarafından yürütülmesi planlanırken bunların dördünün görme, birinin işitme ve birinin de konuşma alanında araştırmalar yapacağı söyleniyor.
ABD ordusu bir beyin çipi projesi üzerinde çalışıyor

İnsan vücuduna entegrasyon

 
Bununla birlikte gelen bilgilere göre çalışmanın ilk yılında donanımsal, yazılımsal ve nörolojik alanda çeşitli buluşların yapılması planlanırken ikinci aşamasında ise yapılan buluşların insan bünyesine entegrasyonu üzerinde çalışmalar yapılacak. Tabi bu deneyler esnasında insan güvenliği de ihmal edilmeyecek.

DARPA çalışmanın amacının yaklaşık 1 santimetre küp hacminde, iki adet 5 sent’in üst üste konulmuş hali kadar küçük biyouymlu bir cihaz elde etmek olduğunu belirtti. Son olarak çalışma şu anki onaylanmış her biri on bin adet nörona bağlanabilen 100 adet kanalla ciddi boyutlarda bilgi aktarabilen arayüzlerle kıyaslandığında oldukça iddialı dururken araştırmaya dair gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.
http://www.tweaktown.com/news/58377/military-working-matrix-chip-brain/index.html Yorum Yaz
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umut_baris 2 yıl en beğenilen
Umarım gerçekleşir. Belki o zaman dinlerin hurafeden ibaret olduğunu anlarlar.
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Kerim5100 2 yıl
65 milyon dolar neden bu proje için çok düşük geldi gözüme?
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firat_kilic 2 yıl
Harbiden android yapıcaklar insanları... al sana mind control... uzaktan/uzaydan kumanda ... geri kalırsan kontrol altına bile girebilirsin... çembere dikkat...
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Usbehci 2 yıl
Fringe'daki Observer'lara giden ilk adım atıldı!
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umut_baris 2 yıl en beğenilen
Umarım gerçekleşir. Belki o zaman dinlerin hurafeden ibaret olduğunu anlarlar.
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basartenk 2 yıl umut_baris
umut_baris

Umarım gerçekleşir. Belki o zaman dinlerin hurafeden ibaret olduğunu anlarlar.

Geri kalmışlığımızın başlıca nedenlerinden biri: Bakınız Şekil A
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