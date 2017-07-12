ABD ordusu bir beyin çipi projesi üzerinde çalışıyor

Günümüzde Tıp her ne kadar oldukça ileri bir seviyede olsa da insan beyni halen tam olarak anlaşılabilmiş değil. Buna yönelik yeni yapılacak olan çalışma organın tamamını anlamamıza belki yardımcı olmayabilir ancak araştırmanın ciddi gelişmelere gebe olduğu tahmin ediliyor.

65 milyon dolar harcanacak

İnsan vücuduna entegrasyon

http://www.tweaktown.com/news/58377/military-working-matrix-chip-brain/index.html

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finansal destek verilen proje ile insan beyni ile dijital cihazlar arasında bağlantı sağlanması amaçlanıyor. Bunun içinkurulması amaçlanıyor. Bu çalışma ile beynimiz hakkında ciddi bilgilerin elde edilmesi amaçlanıyor ancak yine de beynimizdefazla nöron olduğu düşünüldüğünde halen araştırılması gereken bir çok noktanın olduğu açıkça görülmekte.Öte yandan projenin beynin biyolojik, fonksiyonel ve kompleks yapısını anlamamıza yardımcı olması beklenen çalışma sayesinde görme, çeşitlivegibi alanlarda tedavi geliştirilebileceği düşünülüyor. DARPA’nın finanse ettiğiprojesinintarafından yürütülmesi planlanırken bunlarınvedealanında araştırmalar yapacağı söyleniyor.Bununla birlikte gelen bilgilere göre çalışmanındonanımsal, yazılımsal veyapılması planlanırkenise yapılan buluşların insan bünyesineüzerinde çalışmalar yapılacak. Tabi bu deneyler esnasında insan güvenliği de ihmal edilmeyecek.çalışmanın amacının yaklaşıkbiyouymlu bir cihaz elde etmek olduğunu belirtti. Son olarak çalışma şu anki onaylanmış her biribağlanabilenciddi boyutlarda bilgi aktarabilen arayüzlerle kıyaslandığında oldukça iddialı dururken araştırmaya dair gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.