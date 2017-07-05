ABD ordusunun son projesi: İnsansız hipersonik uçak SR-72

Uçak üreticisi Lockheed Martin, gizemli Skunk Works ekibinin, ikonik casus uçak SR-71 Blackbird'ün yerine geçecek yeni bir hipersonik jet hazırladığını doğruladı. SR-72 resmi olarak dört yıl önce ortaya çıkmıştı. Şirket hipersonik teknolojilerin, gerçek bir prototip üzerinde çalışmaya başlanmasına izin verecek seviyeye ulaştığını söyledi.

SR-72, Blackbird'den farklı olarak hem casus uçak olarak görev yapabilen, hem de hücum silahı kullanabilen insansız bir uçak olacak. Blackbird, 50'li yaşların başında düşünülmüş olmasına rağmen, hala şaşırtıcı şekilde insanlı bir uçak için 85.069 fit'lik (25.929 metre) yükseklik rekoru ve 2.193 mph (3.529 km/h) hız rekorunu elinde bulunduruyor.

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SR-72'nin geleneksel jet motorunu devrim niteliğindeki ramjet ile birleştiren hibrid motoru sayesinde bu rekorları silip atması bekleniyor. Uçak, ramjet motoru sayesinde 6 Mach veya 4567 mph (7.350 km/h) hızına erişerek, her türlü hava savunma sistemine karşı koyabilecek. Teknoloji ilerlerken SR-72'nin temelinde yatan şey Blackbird ile aynı kalmış durumda: Yeterince hızlı hareket edebiliyorsan, hiçbir şey seni vuramaz.

Hızıyla hava savunma sistemlerini aşacak

70'li yıllarda Blackbird'in füze saldırılarını önleme yöntemi, sadece hızlanarak onlardan kurtulmaktı. SR-72 için düşünülen fikir temelde aynı. Uçak o kadar hızlı ilerleyecek ki, yerdeki savunma sistemlerinin ateş etmeyi bırak, uçağı kayıt altına alacak zamanı bile kalmayacak.

Ramjet motorunun nasıl çalıştığına gelirsek. Bu hipersonik motor, ticari uçaklarda gördüğümüz geleneksel giriş fanını kullanmak yerine uçağın ileri hareketinin sağladığı havayı soluyarak çalışıyor. Hava beslemeli bir motorla ortaya çıkan en büyük engel ileri doğru hareket gerektirmesi. Bu nedenle uçağın gerçek anlamda çalışmaya başlamadan önce zaten yüksek bir hızda hareket etmesi gerekiyor.

SR-72 hibrid motor sistemiyle 7.350 km/hıza çıkacak

SR-72 bunu aşmak için bir hibrid sisteme sahip olacak. Uçaktaki geleneksel tribün motoru jeti 3 Mach hıza (3.675 km/h) çıkaracak. Daha sonra ise ramjet devreye girerek SR-72'nin 6 Mach (7.350 km/h) hıza ulaşmasını sağlayacak. Blackbird'ün ne kadar gizli tutulduğunu göz önüne alırsak, dünyanın ilk insansız hipersonik uçağını yakından görme ihtimalinin nerdeyse imkansız olduğunu söyleyebiliriz.

Yine de iyi haberler var. Lockheed, hipersonik teknolojiler üzerinde çalışan tek şirket değil. Boeing'le zaten bir hipersonik yolcu uçağı oluşturmanın fizibilitesini yaptıkları doğrulanmış durumda.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4665696/The-Blackbird-set-hypersonic-overhaul.html