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ABD ordusunun son projesi: İnsansız hipersonik uçak SR-72

Lockheed Martin, ikonik casus uçak SR-71 Blackbird'in yerini alması beklenen SR-72'nin inşa edilmeye başlandığını açıkladı. İşte dünyanın ilk insansız hipersonik uçağınin tüm detayları.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,2b
1
58
Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
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Uçak üreticisi Lockheed Martin, gizemli Skunk Works ekibinin, ikonik casus uçak SR-71 Blackbird'ün yerine geçecek yeni bir hipersonik jet hazırladığını doğruladı. SR-72 resmi olarak dört yıl önce ortaya çıkmıştı. Şirket hipersonik teknolojilerin, gerçek bir prototip üzerinde çalışmaya başlanmasına izin verecek seviyeye ulaştığını söyledi.
ABD ordusunun son projesi: İnsansız hipersonik uçak SR-72
 
SR-72, Blackbird'den farklı olarak hem casus uçak olarak görev yapabilen, hem de hücum silahı kullanabilen insansız bir uçak olacak. Blackbird, 50'li yaşların başında düşünülmüş olmasına rağmen, hala şaşırtıcı şekilde insanlı bir uçak için 85.069 fit'lik (25.929 metre) yükseklik rekoru ve 2.193 mph (3.529 km/h) hız rekorunu elinde bulunduruyor.
 
Ayrıca Bkz. "MPT-76 terörle mücadelede hizmete başladı"
SR-72'nin geleneksel jet motorunu devrim niteliğindeki ramjet ile birleştiren hibrid motoru sayesinde bu rekorları silip atması bekleniyor. Uçak, ramjet motoru sayesinde 6 Mach veya 4567 mph (7.350 km/h) hızına erişerek, her türlü hava savunma sistemine karşı koyabilecek. Teknoloji ilerlerken SR-72'nin temelinde yatan şey Blackbird ile aynı kalmış durumda: Yeterince hızlı hareket edebiliyorsan, hiçbir şey seni vuramaz.
 
ABD ordusunun son projesi: İnsansız hipersonik uçak SR-72

Hızıyla hava savunma sistemlerini aşacak

70'li yıllarda Blackbird'in füze saldırılarını önleme yöntemi, sadece hızlanarak onlardan kurtulmaktı. SR-72 için düşünülen fikir temelde aynı. Uçak o kadar hızlı ilerleyecek ki, yerdeki savunma sistemlerinin ateş etmeyi bırak, uçağı kayıt altına alacak zamanı bile kalmayacak.
 
Ramjet motorunun nasıl çalıştığına gelirsek. Bu hipersonik motor, ticari uçaklarda gördüğümüz geleneksel giriş fanını kullanmak yerine uçağın ileri hareketinin sağladığı havayı soluyarak çalışıyor. Hava beslemeli bir motorla ortaya çıkan en büyük engel ileri doğru hareket gerektirmesi. Bu nedenle uçağın gerçek anlamda çalışmaya başlamadan önce zaten yüksek bir hızda hareket etmesi gerekiyor.
 
ABD ordusunun son projesi: İnsansız hipersonik uçak SR-72

SR-72 hibrid motor sistemiyle 7.350 km/hıza çıkacak

SR-72 bunu aşmak için bir hibrid sisteme sahip olacak. Uçaktaki geleneksel tribün motoru jeti 3 Mach hıza (3.675 km/h) çıkaracak. Daha sonra ise ramjet devreye girerek SR-72'nin 6 Mach (7.350 km/h) hıza ulaşmasını sağlayacak. Blackbird'ün ne kadar gizli tutulduğunu göz önüne alırsak, dünyanın ilk insansız hipersonik uçağını yakından görme ihtimalinin nerdeyse imkansız olduğunu söyleyebiliriz.
 
Yine de iyi haberler var. Lockheed, hipersonik teknolojiler üzerinde çalışan tek şirket değil. Boeing'le zaten bir hipersonik yolcu uçağı oluşturmanın fizibilitesini yaptıkları doğrulanmış durumda.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4665696/The-Blackbird-set-hypersonic-overhaul.html Yorum Yaz
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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Vecihi Hürkuş'lara Eskişehir uçak fabrikasına sahip çıkılsaydı belki bizde böyle haberler görüp gururlanıyor olurduk.
1 Yanıt Yanıtla +46
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axesis 2 yıl
oda bişeymi bizde uçak uçak dedik ne yaptık mesela onunda pervanesi
italyan motoru amerikan koltuğu başka bişi ama tenekesi yerli sanırım onuda tam bilemiyorum


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oda bişeymi bizde uçak uçak dedik ne yaptık mesela onunda pervanesiitalyan motoru amerikan koltuğu başka bişi ama tenekesi yerli sanırım onuda tam bil...
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4 Yanıt Yanıtla +34
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Lews Therin Telamon 2 yıl
Dh foruma düştüğüne göre çok da gizli değil...
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scooting2563 1 yıl
uçakmış ,füzeymiş ,tankmış böyle savaş olmaz .savaşacak yiğitler çıkarlar er meydanına yiğitce bilek,göğüs gücüyle savaşırlar .korkak tavuklar teknolojiye güvenip savaşın bile adını lekeliyorlar. benim savaş felsefem bu tankta versen almam sonuçta savaşı yapacak benim,teknoloji değil
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scooting2563 1 yıl
s400 füze savunma ramplarının çöp olduğunu anlatan bir haber izledik. günaydın türkiye her nerde yaşıyorsan ve yaşatılıyorsan
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OkanK23 2 yıl
Öncelikle Hürkuş hakkında herkes olumlu ya da olumsuz eleştiri yapabilir ama kimse saygısızlık yapamaz. Diğer modern jetler le de kıyaslanamaz.
''HÜRKUŞ eğitim uçağı ile intibak, görerek, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu eğitimleri yapılabilecektir'' Bu bir eğitim uçağı her pilotun başladığı uçaklar gibi. Bazıları zannediyor ki
Mig lere F4 lere falan kafa tutmak için üretildi.
Yapılan bazı eleştiriler arasında şu var parçaları biz yapmıyoruz nesi yerli bu uçağın diye. Yıllardır ATAK helikopteri için de yapıldı aynı eleştiriler.
Elbette bütün parçalar yerli olsaydı çok daha iyi olurdu ama işin en önemli kısmını herkes unutuyor. O da yazılım!
Türkiyemiz için kim ne zaman bir şey yapmak istese yıllarca engellendi zaten birçok şey biliniyor bunları söylemeye gerek yok. Bunları zamanla aşacağımızı umuyorum.
F16 nın kodlarını çözen mühendislerimiz intihar gerekçesiyle suikast e kurban gitmişti. Rahmetli Erbakan hocamızın da TV de hep bas bas bağırdığı gibi Amerika da uçaklara bir takım cihazları ve yazılımları
yerleştirmek Amerika da bir kuraldır yoksa uçağın satışını yapamaz derdi hep. Yani istedikleri zaman uçağımızı uzaktan kontrol edebilme, düşürme gibi eylemlerde bulunabiliyorlardı.

İşte her şeyden önce önemli olan şeyin yazılım olduğunu bir kez daha görüyoruz. Hürkuş ve birçok aracın parçaları yurtdışından gelmiş olabilir ama bu bir başlangıç. İlerisi de gelecektir.
O uçağı gönül rahatlığı ile TAI tarafından geliştirilen milli yazılımla kullanabilmenin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum günümüz şartlarında.
Belki biraz saçma olacak ama Alman Mercedes in Fransız Renault motorunu kullanmasını buna benzetiyorum. En iyi parçaları kullanarak mümkün olan en kaliteli aracı üretmek. Şimdilik elimizden gelenin
en iyisinin bu olabileceğini demek istiyorum. Kendi parçalarımızı üretmek için daha çok yol var sabırlı olmalı herkes. Havacılık alanında çok iyi bir eğitim şart. Bu ülkede bunu başarabilecek beyinler var.
Yeter ki gerekli şartlar sağlansın ve destek verilsin.
Ve tabi ki son teknolojiyi takip etmeli ve ona ayak uydurmalı. airporthaber.com/...
1) kokpit.aero/...
2) tr.0wikipedia.org/...
3) kokpit.aero/...
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f 22 raptor 1 yıl OkanK23
Kaynak kodu uçağın uzaktan kumandası değildir kaynak kodu uçak üzerinde modifikasyon yaparken yada uçağa yeni bir silah entegre ederken kullanılan bir nevi arayüz siz kaynak kodunu bilmeden yeni bir füzeyi uçağa takamazsiniz örneğin geliştirilen som füzesi f35 e Lockheed Martin yardımıyla entegre edilecek kendimiz koda sahip olmadığımız için bu işlemi gerceklestiremiycez
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k2fg9 2 yıl
Yol yaptılar.
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl k2fg9
k2fg9
Yol yaptılar.

Hemde Double-Double
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FerdosParadise 2 yıl
Düşmanımızın uçağını düşürüp ,inceliyip,Hemen kolonlamayız ;) hatırlıyorum da 1.5 sene önce İran düşürmüştu bu s71'i ! sonra hemen kolonlamıştı!
iran abd insansız uçağının görüntülerini yayınladı google.com/...
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teramit 2 yıl FerdosParadise
FerdosParadise

Düşmanımızın uçağını düşürüp ,inceliyip,Hemen kolonlamayız ;) hatırlıyorum da 1.5 sene önce İran düşürmüştu bu s71'i ! sonra hemen kolonlamıştı!
iran abd insansız uçağının görüntülerini yayınladı
google.com/...

1-s71 değil sr71 yazıda bahsedilen uçak
2-iran iha düşürdü bunlardan birini değil arada dağlar kadar fark var
3-hiçbir sr-71 ve türevi düşürülmedi sadece kazada düştü
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f 22 raptor 1 yıl FerdosParadise
Düşürülen uçak bir İHA sr71 dusuremezler sr71 uzun süre önce emekliye ayrıldı verdiğiniz bilgiler yanlış
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akustika 2 yıl
Bununda mı motoru pratt yapacakmış.
Havayı nerden nasıl alcakmışda ordan buraya verecekmiş anlamadım...
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combaba 2 yıl
Eğer savunma yere göre düşünülürse hız seni vuracak olan roketten fazla olunca kaçabilirsin. Ama aynı başarıyı hava savunmasında gösteremezsin. Keklik gibi avlanırsın. Çünkü çok hızlı gittiğinde manevra kabiliyetin hıza oranla düşer. Uçuş rotana mesela 30 derecelik basit bir füze bile bu uçağı avlar. Kaldı ki birde lazer savunmalar çıktı. Radar göre tanımlanması imkansız olan sistem lazer radar göre çocuk oyuncağı. Tespit emesi ve vurması saniyenin çok küçük bir kesiminde olacaktır. Bence psikolojik daha fala olan bir tasarım.
Hani hürkuşları diyorlar ya!!! Bunları keklik gibi avlar.
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teramit 2 yıl combaba
combaba

Eğer savunma yere göre düşünülürse hız seni vuracak olan roketten fazla olunca kaçabilirsin. Ama aynı başarıyı hava savunmasında gösteremezsin. Keklik gibi avlanırsın. Çünkü çok hızlı gittiğinde manevra kabiliyetin hıza oranla düşer. Uçuş rotana mesela 30 derecelik basit bir füze bile bu uçağı avlar. Kaldı ki birde lazer savunmalar çıktı. Radar göre tanımlanması imkansız olan sistem lazer radar göre çocuk oyuncağı. Tespit emesi ve vurması saniyenin çok küçük bir kesiminde olacaktır. Bence psikolojik daha fala olan bir tasarım.

Hani hürkuşları diyorlar ya!!! Bunları keklik gibi avlar.


bu uçaklar havadayken roketler daha hızlıydı ama hiçbiri ateşlenmesine rağmen vuramadı ,roketlerin menzili vardır. yakıtları bitince işe yaramaz.Karşısından bile atsan radar izi düşük olduğundan tutturamıyorlar. roket savunmalar f-16 ları bile zor vuruyor bunları vurması çok zor.Bu uçaklar 30bin metreden gidiyor roketler o yüksekliğe çıktığında manevra iyi yapamazlar yakıtları azalır. radar kabiliyeti azalır.SR 71 lerin manevra yapmasına bile gerek kalmaz.
Laserler tahmin ettiğin kadar verimli silhlar değiller.Bir kere onlarında etkili menzili var yani 30 km deki bir uçağı vurmak için tasarlanmadıkları kesin.Hem laser ışıktır havadan etkilenir dağılır yansır 1km uçak düşüren etki 30km de balon zor patlatır.u.ağın dış kısmı titanyum laseri bir katkı ile rahat yansıtır , kısacası laser bir işe yaramaz, zaten çok işe yarar bir savunma değildir.
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mk2kill 2 yıl
vurulamayan ucak diye birsey yoktur. ucaga taktigin motorun aynisini fuzeye de takarsin. agirlik ve aerodinamik avantaji oldugu icin ayni motorla ucaktan daha hizli gider . tek sorun boyle bir savunma fuzesi cok maliyetli olur. ayrica s300 hava davunma fuzeleri mach 12 (14000 km) hiza cikiyor. bir ucagin savunma fuzesinden sadece hiz ile kacmasi mumkun degil.
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axesis 2 yıl
13 yaşında pervaneli uçağı tek başına yapmış kız 19 unda üniversiteden mezun olmuş vay be bu beyinler yapar abi .

Sadece parçalarıyla değil yazılımıyla da bizzat ilgilendiği uçak için yetkili kurumlardan uçabilir belgesi ve kuyruk numarası almayı başardı.

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DSG1 2 yıl axesis
Orijinalden alıntı: axesis
13 yaşında pervaneli uçağı tek başına yapmış kız 19 unda üniversiteden mezun olmuş vay be bu beyinler yapar abi .

Sadece parçalarıyla değil yazılımıyla da bizzat ilgilendiği uçak için yetkili kurumlardan uçabilir belgesi ve kuyruk numarası almayı başardı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Bazı şeyleri düşünmeden bunu buraya neden yazdın ki, kız başarmış bir şeyler aferin ama bizim şimdi akıllı gençlerimiz yok mu, bizim uçağımız yok mu, eminim uçağın kaportasını hiç yardım almadan kendi yapmıştır , maslak sanayide ne işler çıkıyor biliyor musun sen, hükümet karşıtlığıda bu kadar olur pes vallahi dedirttin.
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DH Misafiri 2 yıl
uçak gemilerinin üstüne silah tanımıyorum. hiçbir ülkenin havalimanına tamah etmeden adeta motorize,mobilize bir yüzen üs. yakında amerika'nın (12 tane diye biliyorum) göreve başlayacak gibi duruyorlar.
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