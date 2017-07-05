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MPT-76 terörle mücadelede hizmete başladı

Makine Kimya Endüstri ve Kalekalıp ortaklığında geliştirilen Modern Piyade Tüfeği MPT-76'nın seri üretimden çıkan ilk 2000 adeti Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılmaya başlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,4b
1
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2000 adet MPT-76 piyade tüfeğinin terörle mücadele eden askeri personele teslim edildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yıllardır kullandığı ve ömrünün doldurmak üzere olan G3 piyade tüfeklerinin yerine geçmek üzere yerli imkanlarla geliştirilen MPT-76'nın ilk 2000 adeti Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.
Dakikada 700 atım yapabilen tüfek 600 metre mesafede etkili olabiliyor. Sessiz kurma özelliği bulunan silah, bu sayede özel operasyonlar içinde kullanılabilecek. Tutma kolundan çatal ayak çıkarak mevzi alınarak kullanıma özelliğine de sahip olan silah, 42 farklı testi başarıyla geçti. Silahın kurma mandalı, emniyet mandalı ve şarjör mandalı her iki tarafta da bulunuyor.
Böylece kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlanıyor. MPT-76'nın ilk etapta 50 bin adet üretilmesi planlanıyor. Toplam üretimin ise 500 bin adeti bulabileceği düşünülüyor.
 

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