ABD uzay ajansı NASA, en az 2019 yılına kadar Rus roketlerine muhtaç

Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismi Amerika Birleşik Devletleri, uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyor. Bu alanda tam 5 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de Rusya'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. (1 astronot koltuğu için 81 milyon dolar)
Ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açan bu problemin çözümüyse şu an için tamamiyle özel şirketlere bırakılmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirme planlarına sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı. Her iki şirketle de önceleri 2017 yılı için anlaşmaya varan uzay ajansı, şimdilerdeyse ne SpaceX'den ne de Boeing'den istediğini alabilmiş değil.
NASA, 2019 yılına kadar Rus roketlerine muhtaçABD Sayıştayı (GAO) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapora göre bu iki şirketin 2019 yılından önce Uzay İstasyonu'na astronot taşıması mümkün görünmüyor. Boeing ve SpaceX'in öncelikle uzay araçlarının insanlı görevler için gerekli olan kriterleri karşıladığına dair NASA'dan bir sertifika alması gerektiğini belirten federal yetkililer, her iki şirketin de şu anda bulunduğu konum itibariyle bu kriterleri karşılamaya uzak olduklarını söylüyorlar.
ABD'nin mali yargı organı GAO ayrıca NASA'ya bir uyarıda da bulunuyor. ABD ve Rusya arasındaki ilgili anlaşmanın 2019 yılı itibariyle sona erdiğini hatırlatan devlet yetkilileri, muhtemel aksaklıkları da hesaba katarak NASA'nın astronot taşımak için şimdiden yedek bir plan üretmesi gerektiğini söylüyorlar.
İşin diğer tarafı SpaceX ve Boeing ise henüz GAO'nun yayınladığı bu rapora herhangi bir cevap vermiş değil. Geçtiğimiz aylarda ilk insanlı uçuş tarihlerini 2017'den 2018'in yaz aylarına erteleyen şirketler bakalım gerekli kriterleri sağlayıp belirttikleri tarihlerde uçuşa hazır hale gelebilecekler mi.
http://www.theverge.com/2017/2/16/14640618/nasa-spacex-boeing-astronaut-iss-2018 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SpaceX'te maşallah her işte el attı.Yörüngeye kargo yollama,UUİ'ye servis yapma,Mars'a adam yollama,uzay turizmi.
Özel şirketler de girerse uzay yarışında yine bir kızışma başlayabilir.
Haberde yazana bak, verdiğin cevaba bak. Ruslar gayet de etkili uzayda hala.