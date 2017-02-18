ABD uzay ajansı NASA, en az 2019 yılına kadar Rus roketlerine muhtaç

Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismi Amerika Birleşik Devletleri, uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyor. Bu alanda tam 5 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de Rusya'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. (1 astronot koltuğu için 81 milyon dolar)

Ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açan bu problemin çözümüyse şu an için tamamiyle özel şirketlere bırakılmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirme planlarına sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı. Her iki şirketle de önceleri 2017 yılı için anlaşmaya varan uzay ajansı, şimdilerdeyse ne SpaceX'den ne de Boeing'den istediğini alabilmiş değil.

NASA, 2019 yılına kadar Rus roketlerine muhtaç

http://www.theverge.com/2017/2/16/14640618/nasa-spacex-boeing-astronaut-iss-2018

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