ABD yüz tanıma sistemleri ülkeden çıkanların %97’sini tanıyacak

yüzde 97’si anında kayıt altına alınacak. Uçağa binmeden hemen önce yolcuların fotoğraflarını çeken sistem, ilk olarak 2017 yılında kullanılmaya başlanmıştı ve 2018’in sonunda toplam 15 Amerikan havalimanında aktifti. ABD Vatan Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre yüz tanıma teknolojisinin önümüzdeki dört yıl içinde ilerlemesiyle birlikte ülkeden çıkış yapanların. Uçağa binmeden hemen önce yolcuların fotoğraflarını çeken sistem, ilk olarak 2017 yılında kullanılmaya başlanmıştı ve 2018’in sonunda toplam 15 Amerikan havalimanında aktifti.

Sistemin hedefi, yetkililerin tâbiriyle “Biometric Exit,” ülkeyi kimin terk ettiğine dair sağlam bir bilgi oluşturmak. Anlatılana göre sistemin ana amacı vizesi geçmesine rağmen ülkede kalanların kolayca tespit edilmesi. Sistemin ilk kurulumundan bu yana toplam 15 bin uçuşta 7 bin vize ihlali yapan yolcu tespit edildi. ABD’nin yetkili kurumunca tahmin edilene göre her yıl 600 bin kişi vizesinin izin verdiğinden fazla zamanı ABD’de geçiriyor. Bu durum, ABD’ye girişi on yıla kadar yasaklayan bir cezai yükümlülük doğuruyor.

Projenin karşıtları milyonlarca insanın fotoğraflarının çekilip bir veri bankası oluşturmanın medeni özgürlüğe aykırı olduğunu savunuyor. Bu veri bankası bir kez oluşturulduktan sonra devletin tüm kurumları istediği zaman bu verilere erişebilecektir.

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/19_0417_fy18-entry-and-exit-overstay-report.pdf

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Kalkış kapısında fotoğraflar çekerek yüz tanıma yapan sistem, bu fotoğrafı daha önce oluşturulmuş kütüphaneyle kıyaslıyor ve vize bilgilerine erişiyor.