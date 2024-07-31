Tam Boyutta Gör Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yüz tanıma teknolojisini kullanarak biyometrik verileri izinsiz olarak toplamakla suçlandığı Teksas'taki davada 1,4 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Kullanıcıların yüzleri otomatik olarak etiketlenerek gizlilik yasaları ihlal edildi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, yüz tanıma teknolojisini kullanarak biyometrik verileri izinsiz olarak toplamakla suçlandığı Teksas'taki dava görüldü. Gelen bilgilere göre, suçlamaları kabul eden Meta, 1,4 milyar dolar ödeyecek.

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Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, şirketin milyonlarca Teksaslının kişisel biyometrik verilerini izinsiz olarak toplamasını ve kullanmasını durdurmak için Meta ile 1,4 milyar dolarlık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Meta'nın 10 yıldan fazla süredir Facebook'a yüklenen fotoğraflarda yer alan neredeyse her yüz üzerinde yüz tanıma yazılımını uyguladığı ve kişilerin kayıtlarının alındığı ifade edildi. Teksas Başsavcısı Paxton, Şubat 2022'de milyonlarca vatandaşın biyometrik verilerini rızaları olmadan yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle Meta'ya dava açmıştı.

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Meta'dan gizlilik ihlali: 1,4 milyar dolar ceza ödeyecek