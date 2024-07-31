Meta'dan gizlilik ihlali: 1,4 milyar dolar ceza ödeyecek

Kullanıcıların yüzleri otomatik olarak etiketlenerek gizlilik yasaları ihlal edildi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, yüz tanıma teknolojisini kullanarak biyometrik verileri izinsiz olarak toplamakla suçlandığı Teksas'taki dava görüldü. Gelen bilgilere göre, suçlamaları kabul eden Meta, 1,4 milyar dolar ödeyecek.
Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, şirketin milyonlarca Teksaslının kişisel biyometrik verilerini izinsiz olarak toplamasını ve kullanmasını durdurmak için Meta ile 1,4 milyar dolarlık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Açıklamada, Meta'nın 10 yıldan fazla süredir Facebook'a yüklenen fotoğraflarda yer alan neredeyse her yüz üzerinde yüz tanıma yazılımını uyguladığı ve kişilerin kayıtlarının alındığı ifade edildi. Teksas Başsavcısı Paxton, Şubat 2022'de milyonlarca vatandaşın biyometrik verilerini rızaları olmadan yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle Meta'ya dava açmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.