Emniyetteki biyometrik veriler milli yazılıma emanet

- HAVELSAN ve POLSAN ortaklığıyla kuruldu
- Vatandaşların yüzü, sesi, retinası gibi biyometrik veriler de yerli sistemle korunacak
- Yorumlar
HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli olarak şirket tarafından geliştirilen, BİYOTEKSAN ürünü Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, bugü saat 14.00 itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde devreye alındı.
HAVELSAN ve POLSAN ortaklığıyla kuruldu
Biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması kritik önem taşıyor. Bu nedenle parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses gibi tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, HAVELSAN ve POLSAN arasında 13 Eylül 2019'da imzalanan protokolle Ulusal Biyometrik Veri Sistemi Projesi başlatıldı. HAVELSAN ve POLSAN ortaklığında BİYOTEKSAN kurulmuştu.
BİYOTEKSAN tarafından HAVELSAN'ın mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen yerli parmak izi tanıma sistemi, ilk olarak 26 Mart 2021'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde kullanıma alınmıştı. Yerli parmak izi tanıma sistemi 7 Ocak 2022'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde kullanılmaya başlandı.
Şimdi de olay yerinden alınan parmak izlerini de tespit etme özelliği olan yerli parmak izi tanıma sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında kullanıma alınmasına yönelik çalışmalara başlandı.
Vatandaşların yüzü, sesi, retinası gibi biyometrik veriler de yerli sistemle korunacak
Parmak izi tanıma konusunda yerli sermayenin korunması ve teknoloji kazanımı sağlanırken, gelecek dönemde avuç içi, damar, yüz, iris, retina, ses gibi diğer biyometrik teknolojilerin de millileştirilmesi ve Ulusal Biyometrik Veri Ailesi'nin elde edilmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.