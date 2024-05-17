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    Emniyetteki biyometrik veriler milli yazılıma emanet

    Yerli ve milli olarak HAVELSAN tarafından geliştirilen, BİYOTEKSAN ürünü Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde devreye alındı.
    Emniyetteki biyometrik veriler milli yazılıma emanet
    Parmak izi başta olmak üzere biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması amacıyla geliştirilen Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı.

    HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli olarak şirket tarafından geliştirilen, BİYOTEKSAN ürünü Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, bugü saat 14.00 itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde devreye alındı.

    HAVELSAN ve POLSAN ortaklığıyla kuruldu

    Biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması kritik önem taşıyor. Bu nedenle parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses gibi tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, HAVELSAN ve POLSAN arasında 13 Eylül 2019'da imzalanan protokolle Ulusal Biyometrik Veri Sistemi Projesi başlatıldı. HAVELSAN ve POLSAN ortaklığında BİYOTEKSAN kurulmuştu. 

    BİYOTEKSAN tarafından HAVELSAN'ın mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen yerli parmak izi tanıma sistemi, ilk olarak 26 Mart 2021'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde kullanıma alınmıştı. Yerli parmak izi tanıma sistemi 7 Ocak 2022'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde kullanılmaya başlandı.

    Şimdi de olay yerinden alınan parmak izlerini de tespit etme özelliği olan yerli parmak izi tanıma sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında kullanıma alınmasına yönelik çalışmalara başlandı.

    Emniyetteki biyometrik veriler milli yazılıma emanet Tam Boyutta Gör

    Vatandaşların yüzü, sesi, retinası gibi biyometrik veriler de yerli sistemle korunacak

    Parmak izi tanıma konusunda yerli sermayenin korunması ve teknoloji kazanımı sağlanırken, gelecek dönemde avuç içi, damar, yüz, iris, retina, ses gibi diğer biyometrik teknolojilerin de millileştirilmesi ve Ulusal Biyometrik Veri Ailesi'nin elde edilmesi hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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