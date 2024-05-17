Emniyetteki biyometrik veriler milli yazılıma emanet

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Parmak izi başta olmak üzere biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması amacıyla geliştirilen Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli olarak şirket tarafından geliştirilen, BİYOTEKSAN ürünü Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, bugü saat 14.00 itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde devreye alındı.

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HAVELSAN ve POLSAN ortaklığıyla kuruldu

Biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması kritik önem taşıyor. Bu nedenle parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses gibi tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, HAVELSAN ve POLSAN arasında 13 Eylül 2019'da imzalanan protokolle Ulusal Biyometrik Veri Sistemi Projesi başlatıldı. HAVELSAN ve POLSAN ortaklığında BİYOTEKSAN kurulmuştu.

BİYOTEKSAN tarafından HAVELSAN'ın mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen yerli parmak izi tanıma sistemi, ilk olarak 26 Mart 2021'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde kullanıma alınmıştı. Yerli parmak izi tanıma sistemi 7 Ocak 2022'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde kullanılmaya başlandı.

Şimdi de olay yerinden alınan parmak izlerini de tespit etme özelliği olan yerli parmak izi tanıma sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında kullanıma alınmasına yönelik çalışmalara başlandı.

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Vatandaşların yüzü, sesi, retinası gibi biyometrik veriler de yerli sistemle korunacak

Parmak izi tanıma konusunda yerli sermayenin korunması ve teknoloji kazanımı sağlanırken, gelecek dönemde avuç içi, damar, yüz, iris, retina, ses gibi diğer biyometrik teknolojilerin de millileştirilmesi ve Ulusal Biyometrik Veri Ailesi'nin elde edilmesi hedefleniyor.

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