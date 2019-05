ABD’de büyük şirketlerin adını kullanarak dolandırıcılık yapan teknoloji firmalarına ceza yağdı

Bugün bilgisayar, akıllı telefon veya internet kullanımı çok yaygın hale geldi ve dünyada 4 milyar civarında insanda bir veya bir kaçının mutlaka olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar geniş bir kitle elbette dolandırıcıların da iştahını kabartıyor.

İkna kabiliyeti yüksek

Ne kadar bilinçli olursak olalım zaman zaman çok sinsi dolandırıcılık hilelerine kendimizi kaptırabiliyoruz. Örneğin bilgisayar ekranında sürekli karşımıza çıkan sisteme zararlı yazılım bulaştığı ve acil bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği uyarısı bizi gerçek olduğuna inandırabiliyor.

İşte ABD’de buna yönelik önemli bir gelişme oldu. Bilgisayar kullanıcılarını farklı yöntemlerle kandıran ve güvenlik yazılımları satan hatta zararlı yazılım bile yükleyen güvenlik firmaları büyük cezalara çarptırıldı.

Dolandırıcı firmalar genelde sitelerini ziyaret eden kullanıcıların bilgisayarlarında zararlı yazılım uyarısı göstererek işe başlıyor. Endişeye kapılan kullanıcılar da ücretsiz olarak verilen telefon numaralarını arıyor. Müşteri hizmetleri kendisini Apple veya Microsoft ile ilişkiliymiş gibi göstererek kullanıcıdan bilgisayara tam erişim izni istiyor.

Erişim iznini aldıktan sonra bilgisayarda uzaktan bir sürü ne olduğu anlaşılmayan inceleme yazılımları çalıştıran dolandırıcılar en sonunda kullanıcıyı ikna ediyor ve anti-virüs, sistemi hızlı çalıştırma yazılımı, uzaktan yardım yazılımı gibi için boş onlarca ürün satıyor. Bunun karşılığında yüz binlerce dolar vurgun yapıyor.

ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Alabama eyaleti yöneticileri iş birliğine giderek bu dolandırıcıların peşine düştü. Sonrasında dolandırıcılık yapan 9 adet şirket tespit edildi.

Trothsolutions Inc., Trothsolutions LLC, Quickkonto LLC, Crazy Bee Man of Palm Beach Inc., eDoorways International Corp., Airoways LLC, Universal Network Solutions, LLC ve Rajinder Singh isimli bu şirketlere 2 milyon dolara yakın ceza kesildi ve teknik destek sektöründen yasaklandılar. Komisyon bundan sonra da tüketiciyi dolandırmaya çalışan destek firmalarını tespit edeceklerini ve cezalandıracaklarını açıkladı.