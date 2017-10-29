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Microsoft gelirlerini artırmaya devam ediyor, konsol bölümünün katkısı büyük

Xbox One X beklentisi nedeniyle düşen konsol satışlarına rağmen yazılım ve hizmetler çift haneli büyüme kaydediyor. Bu de bölümün gelirlerini dengeli tutuyor.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın üçüncü üç aylık dönemi geride kalırken firmaların mali tablo açıklamaları devam ediyor. Bu hafta üç aylık bilançosunu açıklayan Microsoft, konsol bölümünün başarısından dolayı oldukça memnun.

Yükseliş sürüyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde 24.5 milyar dolar gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 12 artış yakalandı. Faaliyet karı yüzde 15 artışla 7.7 milyar dolar olurken net kar ise yüzde 16 artışla 6.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Xbox bölümü toplamda 1.86 milyar dolar gelir elde ederek yüzleri güldürdü. Xbox satışlarının içinde bulunduğu Kişisel ve Bilişim bölümü 9.37 milyar dolar gelir elde ederken, yüzde 20’si oyun kısmından gelmiş oldu.

Ayrıca Bkz. "Twitter kâra geçmeye çok yakın"

Xbox yazılım ve hizmet gelirlerinde büyük bir artış var. Yıl bazında yüzde 21 artış yaşayan gelirlere en büyük katkıyı Xbox Live yapıyor. Xbox Live hali hazırda 53 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bununla birlikte Xbox donanım satışları yüzde 48 düşüş yaşandı. Xbox One X beklentisi nedeniyle düşen satışlar gelirde sadece yüzde 1 artış yaşanmasına neden oldu.

Microsoft yeni dönemde de Xbox bölümüne yatırım yapmaya devam edecek.  PC, mobil ve konsol platformlarında oyunlarını birleştirmeye devam etmeyi planlayan firma ayrıca Xbox Live üyelerinin etkileşimini arttırmak istiyor. 

 

https://www.tweaktown.com/news/59658/xbox-gaming-earns-1-89-billion-q1/index.html Yorum Yaz
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DoubleDragon 1 yıl
Xbox satışından memnun. Peki işletim sistemi ve ofis satışından da memnun mu?
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DH Misafiri 1 yıl
"Xbox donanım satışları yüzde 48 düşüş yaşandı"
Önemli olan kısım bu. Satışlar o kadar düşük ki yıllardır satış rakamı bile veremiyorlar.
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kadirirdem 1 yıl
Zaten Mobil bitti,artık bu bölümlerden yürümeleri lazım.
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konsoldede 1 yıl
en iyisi pc internet bedava oyunlari torrentden indir kur ve cok amacli kullanim detayli kullanim
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blacksss 1 yıl
Serefsizler mobil bölümü neden bitirdiler bizi ios a androide mahkum ettiler
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Biyturs_OnSr 1 yıl
PC'de Xbox ve Mağaza uygulamaları halen daha akıcı değil. Xbox uygulamasından paylaşılan bir videoyu izlemek işkence, topluluk gruplarında gezinmekse apayrı bir dert. Bir yere tıklıyorum, bayağı bekletiyor. Mağazayı microsoft.com'dan gezdiğimdeyse nereye tıklarsam tıklayayım anında tepki veriyor. Bu uygulamaları biraz daha seri ve kullanımı kolay hale getirirlerse daha da yaygınlaşacaktır tahminimce.
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Farwynd 1 yıl
İşte Amerikan marketinin gücü. Sadece Amerikan marketinde Xbox'ın güçlü olması, tüm dünyada güçsüz olsa bile firmanın cirosuna inanılmaz katkı yapıyor...
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intel7mix 1 yıl
Farwynd

İşte Amerikan marketinin gücü. Sadece Amerikan marketinde Xbox'ın güçlü olması, tüm dünyada güçsüz olsa bile firmanın cirosuna inanılmaz katkı yapıyor...

Amerikada PS4 kullanım oranı daha yüksektir
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