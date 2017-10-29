Microsoft gelirlerini artırmaya devam ediyor, konsol bölümünün katkısı büyük

Yılın üçüncü üç aylık dönemi geride kalırken firmaların mali tablo açıklamaları devam ediyor. Bu hafta üç aylık bilançosunu açıklayan Microsoft, konsol bölümünün başarısından dolayı oldukça memnun.

Yükseliş sürüyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde 24.5 milyar dolar gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 12 artış yakalandı. Faaliyet karı yüzde 15 artışla 7.7 milyar dolar olurken net kar ise yüzde 16 artışla 6.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Xbox bölümü toplamda 1.86 milyar dolar gelir elde ederek yüzleri güldürdü. Xbox satışlarının içinde bulunduğu Kişisel ve Bilişim bölümü 9.37 milyar dolar gelir elde ederken, yüzde 20’si oyun kısmından gelmiş oldu.

Ayrıca Bkz.

"Twitter kâra geçmeye çok yakın"

Xbox yazılım ve hizmet gelirlerinde büyük bir artış var. Yıl bazında yüzde 21 artış yaşayan gelirlere en büyük katkıyı Xbox Live yapıyor. Xbox Live hali hazırda 53 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bununla birlikte Xbox donanım satışları yüzde 48 düşüş yaşandı. Xbox One X beklentisi nedeniyle düşen satışlar gelirde sadece yüzde 1 artış yaşanmasına neden oldu.

Microsoft yeni dönemde de Xbox bölümüne yatırım yapmaya devam edecek. PC, mobil ve konsol platformlarında oyunlarını birleştirmeye devam etmeyi planlayan firma ayrıca Xbox Live üyelerinin etkileşimini arttırmak istiyor.