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ABD'li AT&T operatörü Vodafone'un peşinde

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'li AT&T operatörü Vodafone'un peşinde

Dünya nüfusunun her gün daha fazla mobil cihazlar ile haşır neşir olmaya başlaması, operatörlere de olumlu yansıyor. Abone sayıları ve hizmet bölgeleri dikkat çekici noktaya gelen operatörler satın alma işlemlerinin konusu oluyor.

Avrupa'nın en büyük operatörü olan ve ABD'li Verizon'dan hisselerini 130 milyar dolara geri alan Vodafone, başka bir ABD'li AT&T operatörü ile satış görüşmeleri yapıyor. Görüşmeler şu anda resmi pazarlık aşamasına geçmiş değil. AT&T, Vodafone'un satın alınmasının nasıl bir strateji ile olacağının planlarını yapıyor.

Eğer satış gerçekleşirse AT&T dünyanın en çok satış yapan operatörü ünvanını elde edecek ve değeri 250 milyar doları aşacak. Ayrıca 500 milyon abone sayısıyla Google ve Apple gibi devlere karşı kontratlı telefon satışı için elini güçlendirecek. 

AT&T en erken gelecek yıl Vodafone konusunda son kararını vermeyi planlıyor. Ödenecek bedel ise şimdilik bilinmiyor. Ayrıca İngiliz EE operatörü de alternatif satın alma opsiyonları içerisinde yer alıyor.  

http://www.bloomberg.com/news/2013-10-31/at-t-is-said-to-explore-vodafone-takeover-as-soon-as-next-year.html Yorum Yaz
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mert1907 5 yıl en beğenilen
Eğer bu satın alma ülkemizde ki düzeni değiştirmeyecekse bi halta yaramaz. Artık saçma sapan tarifelerden ve saçma sapan kotalı internetlerden bıktım. Eğer AT&T pazara girip adam gibi strateji izlerse Turkcell ve Avea'ya şimdiden geçmiş olsun.
Eğer bu satın alma ülkemizde ki düzeni değiştirmeyecekse bi halta yaramaz. Artık saçma sapan tarifelerden ve saçma sapan kotalı internetlerden bıktım. Eğer AT&T...
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Yanıtla +34
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glos7777 5 yıl
abi ayıp ya "sık sık güncellenen haber sitesi" 6 gün öncesinin haberi ya..
phonearena.com/...
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Sucuklu Pizza 5 yıl
Çok zor ama ben Amerika'da uygulanan Verizon, AT&T, T-Mobile sisteminin gelmesini istiyorum.
Bizim operatörlere değil; onların bize bağlı olmasını istiyorum.
Çok zor ama ben Amerika'da uygulanan Verizon, AT&T, T-Mobile sisteminin gelmesini istiyorum.Bizim operatörlere değil; onların bize bağlı olmasını istiyorum....
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trtunski 5 yıl
Bazi yorumlari okuyunca ben burda ne yapiorum diyip dehsete kapildim ozellik somuru vs yorumu siyasi zeka ve strateji uzmanligi kokuyo
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TRSOF 5 yıl
Eğer alırsa bizim okulda 3G çekecek mi ?
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BlackeR 5 yıl
Umutcan
AT&T satın alsa da ülkemizde birşey değişmez hiç boşuna ümitlenmeyin. Türkiyeyi ekmek kapısı niyetine kullanıyorlar yüksek kar marjları ile, kendi ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde yapamazlar tabi.

+1903
gerisi laf kalabalığı, zira nasıl bir ülkeyse burası gelen öpüyor giden öpüyor, hükümetlerden tut şirketlere kadar. böyle bir ülke daha daha varmıdır yeryüzünde acaba?
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xxxone 5 yıl
Vergiler düşmeyeceğine göre kimin aldığının bir önemi yok.
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shallipushthebutton? 5 yıl
Ciginix
Beyler hayal kurmayın, cihazlar ucuz falan olmayacak. Vodafone, Telsimi alırken de aynı olay konuşuldu.

Bir an umutlandım fakat çok doğru noktayı yakalamışsınız. Haklısınız kim gelse sömürüyor. Sadece isim değişikliği
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cihansevencan 5 yıl
web101
Türkiye deney ülkesidir her pozisyonu deniyorlar en sağlamda karar verip öyle devam ediyorlar :) bunu başta bizim devletimiz yapıyor balık baştan kokar bu düzen böyle gelmiş böyle gider hayal kurmayın boşuna

Sen hala vodafone türkiyede var sadece diye mi biliyorsun
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DH Misafiri 5 yıl
Amerikalı geliyorsa sömürmek için geliyordur ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ülkemize kim gelirse gelsin bu devran böyle gelmiş böyle gider
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serafon 5 yıl
vodafone 130 milyar dolara verizondan hisse alıyor, AT&T de onu satın alacak. Bir an başım döndü ne biçim rakamlar bunlar o kadar parayı nasıl ödeyebilir bir şirket hayret doğrusu. Sanal değeri de değil gerçek paradan bahsediyoruz. Bu durumda AT&T vodafone dan ciddi büyük demektir. Bu hesaba aklım yatmadı benim.
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General. 5 yıl
Türkiye deney ülkesidir her pozisyonu deniyorlar en sağlamda karar verip öyle devam ediyorlar :) bunu başta bizim devletimiz yapıyor balık baştan kokar bu düzen böyle gelmiş böyle gider hayal kurmayın boşuna
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