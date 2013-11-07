ABD'li AT&T operatörü Vodafone'un peşinde





Dünya nüfusunun her gün daha fazla mobil cihazlar ile haşır neşir olmaya başlaması, operatörlere de olumlu yansıyor. Abone sayıları ve hizmet bölgeleri dikkat çekici noktaya gelen operatörler satın alma işlemlerinin konusu oluyor.





Avrupa'nın en büyük operatörü olan ve ABD'li Verizon'dan hisselerini 130 milyar dolara geri alan Vodafone, başka bir ABD'li AT&T operatörü ile satış görüşmeleri yapıyor. Görüşmeler şu anda resmi pazarlık aşamasına geçmiş değil. AT&T, Vodafone'un satın alınmasının nasıl bir strateji ile olacağının planlarını yapıyor.





Eğer satış gerçekleşirse AT&T dünyanın en çok satış yapan operatörü ünvanını elde edecek ve değeri 250 milyar doları aşacak. Ayrıca 500 milyon abone sayısıyla Google ve Apple gibi devlere karşı kontratlı telefon satışı için elini güçlendirecek.





AT&T en erken gelecek yıl Vodafone konusunda son kararını vermeyi planlıyor. Ödenecek bedel ise şimdilik bilinmiyor. Ayrıca İngiliz EE operatörü de alternatif satın alma opsiyonları içerisinde yer alıyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-10-31/at-t-is-said-to-explore-vodafone-takeover-as-soon-as-next-year.html