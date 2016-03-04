ABD'li bir kullanıcı özçekim sırasında kendini vurdu

Son yılların en popüler trendi hiç şüphesiz özçekim. Kendi fotoğrafını çeken kullanıcılar ise çevreyi ne pozlarını değiştirerek farklılaşma peşine düşüyorlar. Ancak farklılaşma konusunda sınır tanımayanlar ise talihsiz bir şekilde hayatını kaybedebiliyor.

Bu kez kendini öldüren ise ABD'nin Washington eyaletindeki bir kullanıcı. Kişisel silahını kendine doğrultarak özçekim yapmayı amaçlayan 43 yaşındaki erkek şahıs, bu sırada silahının boş olduğunu düşünerek tetiği çekti ve hayatına son vermiş oldu. Şahsız kız arkadaşı bu tarz pozları çoğu zaman verdiklerini, erkek arkadaşının özçekim yapmadan önce her seferinde silahı boşalttığını söyledi. Bir kez silahını boşaltmayı unutan kişi üzücü sonla karşı karşıya kaldı.

Geçmiş istatistiklere baktığımızda ateşli silahla birlikte özçekim yaparken ölen farklı vakaların olduğunu da görüyoruz. Hatta geçtiğimiz yıl özçekim sırasında ölen kişilere göz attığımızda ateşli silahla kendini öldürme durumu 4. sırada yer alıyor. İlk üçte ise sırasıyla yüksekten düşme, boğulma ve tren tarafından ezilme yer alıyor. Teknoloji sevenlerin bu tarz tehlikeli işlere kalkışmamasında fayda var.

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/man-accidentally-kills-himself-while-taking-selfie-with-a-gun-a6909406.html