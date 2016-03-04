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ABD'li bir kullanıcı özçekim sırasında kendini vurdu

Teknolojiye kapılırken hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Bu kez ABD'denin Washington eyaletindeki bir kullanıcı elindeki silahla özçekim yaparken kendini vurarak öldürdü.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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36
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Son yılların en popüler trendi hiç şüphesiz özçekim. Kendi fotoğrafını çeken kullanıcılar ise çevreyi ne pozlarını değiştirerek farklılaşma peşine düşüyorlar. Ancak farklılaşma konusunda sınır tanımayanlar ise talihsiz bir şekilde hayatını kaybedebiliyor.

Bu kez kendini öldüren ise ABD'nin Washington eyaletindeki bir kullanıcı. Kişisel silahını kendine doğrultarak özçekim yapmayı amaçlayan 43 yaşındaki erkek şahıs, bu sırada silahının boş olduğunu düşünerek tetiği çekti ve hayatına son vermiş oldu. Şahsız kız arkadaşı bu tarz pozları çoğu zaman verdiklerini, erkek arkadaşının özçekim yapmadan önce her seferinde silahı boşalttığını söyledi. Bir kez silahını boşaltmayı unutan kişi üzücü sonla karşı karşıya kaldı.
Geçmiş istatistiklere baktığımızda ateşli silahla birlikte özçekim yaparken ölen farklı vakaların olduğunu da görüyoruz. Hatta geçtiğimiz yıl özçekim sırasında ölen kişilere göz attığımızda ateşli silahla kendini öldürme durumu 4. sırada yer alıyor. İlk üçte ise sırasıyla yüksekten düşme, boğulma ve tren tarafından ezilme yer alıyor. Teknoloji sevenlerin bu tarz tehlikeli işlere kalkışmamasında fayda var.

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/man-accidentally-kills-himself-while-taking-selfie-with-a-gun-a6909406.html Yorum Yaz
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Ketsue 3 yıl en beğenilen
Şu selfie saçmalığını başlatanın ve bu akıma uyup saçma sapan davranışlarda bulunan herkesin beynini seveyim.
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_-CeZa-_ 3 yıl
Acaba silahı sevgilisi mi doldurdu ?
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Reobig 3 yıl
İyide fotoğraf çekmek için deklanşör varken tetiğe neden basıyor ?
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kadirirdem 3 yıl
eceliyle ölenleri geçti selfie ölümleri..
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mokinto 3 yıl
Üzücü tabi ki ama doğal seleksiyon.
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9unkarekoku 3 yıl
Beyin bedava, zaten aklı başında bir insanın yapacağı bir şey değil silahla selfie falan çekmek. Tabi ki üzücü bir durum olmasa iyiydi ama üzülmedim doğal sonuç :-|
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machinarium 3 yıl
özvurum olmuş
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Pabliato 3 yıl
Zuahhahahhhhaha
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Ironim 3 yıl
yazık
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DH Misafiri 3 yıl
Bu tarz insanlar zaten hayatta olduğuna memnun olunacak tipler değildir boşa kimse kendini üzmesin.
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alito 3 yıl
İnsan özçekim yaparken tetiği niye çeker birde bunu anlasam.
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0MG90 3 yıl
-Aşkım senden ayrılıyorum
+Bizi ancak ölüm ayırabilir
-Tamam o zaman gel selfie çekilelim
Dannnnn...
-Ayrıldık
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savasserter 3 yıl
Sosyal medya hastalığı işte. Kim bilir kaç kişi daha ölecek bu sahte mutluluklar yüzünden.
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Mesudum 3 yıl
boğulma nasıl oluyo?
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