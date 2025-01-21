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    Anlık Bildirim

    One UI 7 güncellemesi yakında Galaxy S serisi cihazlara geliyor

    Samsung, basın sayfası üzerinden One UI 7 beta programının başarılı bir şekilde sonlandırıldığını, kararlı sürümün yakında yayınlanacağını açıkladı.             
    Samsung One UI 7 final yakında Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7.0 beta programına çok daha fazla kişinin katıldığını açıkladı. Şirket, kayıtları önceki beta programına göre iki kat daha hızlı kapatmak zorunda kaldı. Samsung, kullanıcı geri bildirimlerini aldığını ve kararlı One UI 7.0 güncellemesini yakında yayınlamadan önce bu değişiklikleri ve iyileştirmeleri uygulamayı planladığını söyledi.

    Samsung, geçen yılın Aralık ayının başlarında Galaxy S24 serisi için One UI 7 beta programını başlattı. Beta sürümler Hindistan, Çin, Polonya, Güney Kore, Almanya, İngiltere ve ABD'deki kullanıcılara sunuldu. Geçtiğimiz bir buçuk ayda, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için üç One UI 7 beta güncellemesi yayınlandı. Şirket, beta programının One UI 6 betadan iki kat daha hızlı ilerlediğini söyledi.

    Samsung’un açıklamasına göre, yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, canlı bilgi akışlarına hızlı erişim sağlayan Now Bar ve Galaxy AI iyileştirmeleri özellikle de yeni yazma asistanı aracı beta katılımcıları tarafından beğenildi.

    Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra, One UI 7 ile gelen ilk telefonlar olacak. Şubat ayı itibarıyla Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 gibi daha eski modellerin güncellemeyi alması bekleniyor. Unpacked etkinliğinde One UI 7 güncelleme takvimi paylaşılabilir.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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