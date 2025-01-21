One UI 7 güncellemesi yakında Galaxy S serisi cihazlara geliyor

Samsung, geçen yılın Aralık ayının başlarında Galaxy S24 serisi için One UI 7 beta programını başlattı. Beta sürümler Hindistan, Çin, Polonya, Güney Kore, Almanya, İngiltere ve ABD'deki kullanıcılara sunuldu. Geçtiğimiz bir buçuk ayda, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için üç One UI 7 beta güncellemesi yayınlandı. Şirket, beta programının One UI 6 betadan iki kat daha hızlı ilerlediğini söyledi.
Samsung’un açıklamasına göre, yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, canlı bilgi akışlarına hızlı erişim sağlayan Now Bar ve Galaxy AI iyileştirmeleri özellikle de yeni yazma asistanı aracı beta katılımcıları tarafından beğenildi.
Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra, One UI 7 ile gelen ilk telefonlar olacak. Şubat ayı itibarıyla Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 gibi daha eski modellerin güncellemeyi alması bekleniyor. Unpacked etkinliğinde One UI 7 güncelleme takvimi paylaşılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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