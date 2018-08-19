ABD'li senatörler internet devlerinin, indirilebilen silah tasarımlarını silmesini istiyor

ABD makamları daha önce, 3D silah tasarımlarının internetten satışına onay vermişti. Tek şartsa satışların gizli yapılmadan ilgili makamlara bilgi verilmesiydi. Tasarımların reklamı ve paylaşımı sosyal medya üzerinden de yapılabiliyor. Facebook zaten silahların CAD (bilgisayar destekli tasarım) dosyalarının paylaşımına izin vermiyor. Facebook bünyesinde yer alan Instagram'da da aynı şey geçerli. Şimdi bir grup senatör bunu diğer şirketlerin de yapmasını istiyor.

Bahsi geçen senatörler Twitter, Google, Microsoft, Reddit, Yahoo gibi internet devlerine birer mektup gönderdi. 3D yazıcılarla basılabilen silah tasarımı paylaşımlarının engellenmesini veya en azından sınırlandırılmasını talep ettiler. Zaten binlerce tasarım dosyası indirilmiş durumda ve senatörler bundan oldukça rahatsız. Çünkü indirilip basıldıktan sonra silahlara herkes kolayca erişebilir. Buna çocuklar ve suçlular da dahil. Bu durum halkın güvenliğini tehlikeye atabilir. Keza ABD'de normal silahlara da erişmek çok kolay ve ülke, okul gibi yerlerde yapılan katliamlarla sık sık gündeme geliyor.

ABD'deki birçok eyalet, hükümetin kararına karşı dava açtı

Senatörler, söylemlerini daha etkili kılmak için Twitter'ın hizmet şartlarından ve silah tasarımlarının silinmesine imkan veren maddelerden bahsettiler mektupta. Twitter, yasa dışı davranışlar da dahil, kullanıcı sözleşmesini ihlal eden içeriği kaldırma hakkına sahip. Şiddeti yücelten tweetler de şiddete ve ölüme neden olan silahların tasarımları da engellenmeli.

ABD'deki birçok eyalet, silah tasarımlarının internet üzerinden satışının engellenmesi için dava açtı. Bunun üzerine bazı yargıçlar geçici durdurma kararı verdi. Yine de tasarımların satışına onay veren yasa, Ağustos sonuna kadar yürürlükte kalacak. Senatörlerin de söylediği gibi, bu dosyalara erişmek hiç zor değil. Dolayısıyla teknoloji firmalarına da büyük sorumluluk düşüyor.

https://www.engadget.com/2018/08/17/senators-urge-tech-giants-block-3d-printed-gun-files/