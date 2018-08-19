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ABD'li senatörler internet devlerinin, indirilebilen silah tasarımlarını silmesini istiyor

ABD yönetimi geçtiğimiz ay "internetten silah indirmeye" müsaade etmişti. Bu karar birçok eyalet ve yargıcın yanı sıra bazı senatörlerin de tepkisini çekti: ülkelerinin güvenliğinden endişe ediyorlar!
9 ay
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Güvenlik
Mertcan Erice
Yazar
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ABD makamları daha önce, 3D silah tasarımlarının internetten satışına onay vermişti. Tek şartsa satışların gizli yapılmadan ilgili makamlara bilgi verilmesiydi. Tasarımların reklamı ve paylaşımı sosyal medya üzerinden de yapılabiliyor. Facebook zaten silahların CAD (bilgisayar destekli tasarım) dosyalarının paylaşımına izin vermiyor. Facebook bünyesinde yer alan Instagram'da da aynı şey geçerli. Şimdi bir grup senatör bunu diğer şirketlerin de yapmasını istiyor.
Bahsi geçen senatörler Twitter, Google, Microsoft, Reddit, Yahoo gibi internet devlerine birer mektup gönderdi. 3D yazıcılarla basılabilen silah tasarımı paylaşımlarının engellenmesini veya en azından sınırlandırılmasını talep ettiler. Zaten binlerce tasarım dosyası indirilmiş durumda ve senatörler bundan oldukça rahatsız. Çünkü indirilip basıldıktan sonra silahlara herkes kolayca erişebilir. Buna çocuklar ve suçlular da dahil. Bu durum halkın güvenliğini tehlikeye atabilir. Keza ABD'de normal silahlara da erişmek çok kolay ve ülke, okul gibi yerlerde yapılan katliamlarla sık sık gündeme geliyor.

ABD'deki birçok eyalet, hükümetin kararına karşı dava açtı 

Senatörler, söylemlerini daha etkili kılmak için Twitter'ın hizmet şartlarından ve silah tasarımlarının silinmesine imkan veren maddelerden bahsettiler mektupta. Twitter, yasa dışı davranışlar da dahil, kullanıcı sözleşmesini ihlal eden içeriği kaldırma hakkına sahip. Şiddeti yücelten tweetler de şiddete ve ölüme neden olan silahların tasarımları da engellenmeli.
ABD'deki birçok eyalet, silah tasarımlarının internet üzerinden satışının engellenmesi için dava açtı. Bunun üzerine bazı yargıçlar geçici durdurma kararı verdi. Yine de tasarımların satışına onay veren yasa, Ağustos sonuna kadar yürürlükte kalacak. Senatörlerin de söylediği gibi, bu dosyalara erişmek hiç zor değil. Dolayısıyla teknoloji firmalarına da büyük sorumluluk düşüyor.

https://www.engadget.com/2018/08/17/senators-urge-tech-giants-block-3d-printed-gun-files/ Yorum Yaz
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TheStarBox 9 ay en beğenilen
Adamlar haklı! Kendilerine rakip istemiyorlar. Hem herkes kendi silahını yaparsa , bunlar kime satacak o kadar silahı.
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sniper23 9 ay
Herkesin kendi silahını basabilmesi sevgili Silah lobimizi rahatsız etmiş anlaşılan.
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tahir40 9 ay
Güvenlik mi? ABD'de ekmek alır gibi silah alınabiliyor. Ruhsat için 3 yaşında çocuğunun resmini veren bile red yemiyor. Olay herkes kendi silahını basarsa o senatörlerin seçim kampanyalarına bol bağış yapan silah üreticileri taş mı yiyecek?
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TheStarBox 9 ay en beğenilen
Adamlar haklı! Kendilerine rakip istemiyorlar. Hem herkes kendi silahını yaparsa , bunlar kime satacak o kadar silahı.
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ÖzdalDoğru 9 ay
Yapacak bir şey yok adamlar suyun başını tutmuş, başkasına kuyu açtırmazlar elbette.
En büyük silah kaçakçıları a.b.d ve rusya. Örnek İran-Irak savaşı ve özellikle 90'lardaki Afrika'da yaşanan iç savaşlar.
2005 lord of war ardından da 2006 blood diamond izlemeniz yeterli.
Müsait olduğunuzda da Michael Moore filmleri izlemeniz tavsiye olunur.
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Omisis046 9 ay
Facebook cad dosyalarını paylaştırsa ne paylaştırmasa ne. Adam private trackerlı torrent üzerinden verir gerekli dosyaları, ya da başka bi sistem kullanır.
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LittleHawk 9 ay
"Dijital verinin kopyalanmasını engellemek suyun kendisini kuru hale getirmeye çalışmak gibi bir şey." Bruce Schneier
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AqRaMa 9 ay
marketten alır gibi silah satıyorlar ama bu yasak. illa silah sanayiye aksın para dertleri bu. silah satışı ile dünyaları kazandılar.
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Feyzuli 9 ay
Para babaları petrol ve silah ticareti işinde oldukça elektrikli ulaşım araçları ve bu tür 3D de basılan ürünlere tabii ki para yedirip yasal çözümler getireceklerdir.
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interwap 9 ay
Herkese satmak serbest ama tasarımı herkesin indirmesi yasak.
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gun 9 ay interwap
Çocuklarda indirip basabiliyor ama onlara satılmıyor birde bekleme süresi olan eyaletler var.
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facebook, google ve
11 etiket daha twitter 3D Yazıcı Yahoo reddit ABD 3d silah basılabilen silahlar abd yönetimi silah indirmeye izin verdi Güvenlik Internet Mertcan Erice
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