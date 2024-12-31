Path of Exile 2 siber saldırıya uğradı, oyuncuların hesapları çalındı

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Tam Boyutta Gör Yılın en çok merak edilen oyunlarından birisi olan ve erken erişimde bir milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başaran Path of Exile 2 bu kez üzdü. Oyuncular birkaç gündür hesaplarının boşaltıldığını şikâyet ediyor.

Path of Exile 2 saldırıya mı uğradı?

Popüler bir oyun olması sebebiyle siber saldırının etkisi de büyük oldu. Oyuna giren oyuncular uzun süre çabalayarak aldıkları değerli eşyaların çantalarında olmadığını ve başka oyuncular tarafından çalındığını fark etti.

Path of Exile 2 - inceleme 2 hf. önce eklendi

Oyuncular problemin sunucularda olduğunu düşünürken yaşanan başka bir olay kafaları karıştırdı. Pek çok oyuncu Steam iki aşamalı doğrulamasının aşıldığını ve oyuna bu şekilde giriş yapıldığını belirtiyor. Yani sorun nerede belirsiz.

Saldırıyı yapan kişinin forumlarda ortaya çıktığı ancak sürekli isim değiştirdiği için takip edilemediği belirtiliyor. İşin kötü tarafı saldırı Path of Exile oyununa da sıçramış ve pek çok oyuncunun ekipman ile mücevherleri çalınmış. Ayrıca mağdur oyuncuların hesapları da engellenmiş durumda. Grinding Gear Games platformu engellenen hesapları açtırmak için çalışacaklarını ancak bunun çok uzun süreceğini belirtiyor.

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Path of Exile 2 bu kez üzdü