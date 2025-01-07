Yerli yapay zeka dolandırıcılık yapan 64 bin siteyi engelledi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye’ye yönelik siber saldırıları engelleme çalışmalarına devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, USOM’un engellediği saldırılar hakkında açıklama paylaştı.

Yapay zeka ile tespit ediliyor

USOM tarafından geliştirilen yapay zekalı oltalama engelleme teknolojisi sayesinde 64 bin 115 alan adına erişim engeli getirildi. Siber saldırganlar, eşitli markaların web sitelerini taklit ederek veya ücretsiz telefon hediyesi gibi vaatlerle kullanıcıların adres, kimlik, kredi kartı gibi bilgilerini ele geçirmeyi amaçlıyor. USOM’un yapay zekası bu amaçla oluşturulan sahte siteleri otomatik olarak tespit ediyor ve erişim engeli getiriliyor.

iOS cihazları Android'e göre kimlik avına daha çok maruz kalıyor 5 gün önce eklendi

USOM çatısı altındaki Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME), son 1 haftada zararlı yazılım veya siber saldırı bağlantıları içeren 424 bin 156 internet adresine son bir haftada toplam 282 milyon 33 bin erişim isteğini engelleyerek vatandaşı korudu.

Anlık olarak 17 milyon IP adresi taranıyor

2024 yılında ise USOM tarafından yapılan taramalarda 15 bin 330 siber güvenlik açığı tespit edildi. İlgili kurum ve şirketler USOM tarafından bilgilendirildi. USOM, anlık olarak 17 milyon IP adresine tarama yaparak zafiyet risklerini tespit ediyor.

USOM bünyesinde 2 bin 317 SOME ekibi, 7 bin 981 uzman personel ve 400 USOM uzmanı görev alıyor. Ayrıca "Avcı", "Azad" ve "Kasırga" gibi tamamen iç kaynaklarla geliştirilen yerli ve milli yazılımlarla ulusal siber güvenlik sağlanıyor. İnternete açık kaynaklara ilişkin zafiyet taraması faaliyetlerini yürüten Kasırga projesi kapsamında, haftalık 130 taramayla 285 farklı portun servis ve zafiyet taramasını gerçekleştiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Yerli yapay zeka dolandırıcılık yapan 64 bin siteyi engelledi