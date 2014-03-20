ABD'nin en değerli 3 markası Apple, Google ve Microsoft oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin en değerli 10 firması açıklandı. Sıralamanın ilk 3 ismi tahmin ettiğiniz gibi: Apple, Google ve Microsoft.

Marka konusunda danışmanlık hizmeti veren Brand Finance’in yaptığı ve Silicon Valley Business Journal tarafından yayınlanan çalışmada Apple, 104,7 milyar dolar ile ABD’nin en değerli markası oldu. 100 milyar dolar sınırını geçen tek marka ünvanını da elinde bulunduran Apple’ı 68,6 milyar dolar değer ile Google takip ederken; Microsoft, 62,8 milyar dolar değer ile 3.sırada yer aldı.

Piramidin en tepesinde Apple’ın yer aldığı değerlemede, 50 ile 100 milyar dolarlık bantta 4 firma; 10 ile 50 milyar dolar arasında ise 40 firma yer alırken; 1 ile 10 milyar dolar arasında marka sayısı 455 oldu.