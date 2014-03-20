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ABD'nin en değerli 3 markası Apple, Google ve Microsoft oldu

5 yıl
2,5b
1
44
Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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ABD'nin en değerli 3 markası Apple, Google ve Microsoft oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin en değerli 10  firması açıklandı. Sıralamanın ilk 3 ismi tahmin ettiğiniz gibi: Apple, Google ve Microsoft.

Marka konusunda danışmanlık hizmeti veren Brand Finance’in yaptığı ve Silicon Valley Business Journal tarafından yayınlanan çalışmada Apple, 104,7 milyar dolar ile ABD’nin en değerli markası oldu. 100 milyar dolar sınırını geçen tek marka ünvanını da elinde bulunduran Apple’ı 68,6 milyar dolar değer ile Google takip ederken; Microsoft, 62,8 milyar dolar değer ile 3.sırada yer aldı.

Piramidin en tepesinde Apple’ın yer aldığı değerlemede, 50 ile  100 milyar dolarlık bantta 4 firma; 10 ile 50 milyar dolar arasında ise  40 firma yer alırken; 1 ile 10 milyar dolar arasında marka sayısı 455 oldu.


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Blood Money 5 yıl en beğenilen
İllumunati var resimde demekki Donanım Haber'ide ele geçirmişler
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fukox 5 yıl
İOS, android, Wp8...
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General. 5 yıl sniko1
sniko1
Türkiye'nin en değerli markasının değeri ise 2,3 milyar dolar.En büyük 10 ekonomiden biri olabilmemiz biraz zor sanki..

Dostum sen şöyle büyüdük böyle büyüdük dediklerine bakma bizim ekonomi balon sadece her an patlayabilir.
sniko1Türkiye'nin en değerli markasının değeri ise 2,3 milyar dolar.En büyük 10 ekonomiden biri olabilmemiz biraz zor sanki.....
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1 Yanıt Yanıtla +28
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XanthiN 5 yıl
Türkiye hala helal bisiklet üretmeye çalışsın
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pula 5 yıl
Masonların kurduğu yeni dünya düzenine hoşgeldiniz. Artık illuminatinin tamamen gerçek olduğunun ve gezegenimizdeki bizlerin gerek direkt gerekse dolaylı yollarla onların sisteminin içinde hapsolduğumuzun farkında olunmuştur.İlluminati artık hedefine ulaşmış ve yolun sonuna yaklaşılmıştır bu itibarla artık gizlenmelerine gerek kalmamıştır. Bu onların ulaşabileceği son noktadır.Zirvededirler.Lakin bu çok zaman alan ve onları yoran uğraşın yokolması o kadar zaman almayacaktır.Zirveden yuvarlanmaları hızlı olacaktır. Bu yüzyildan çıkamayacaklar.
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mlkgnc 5 yıl
hepsi de birbirinden kaliteli
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Tupacin Bandanasi 5 yıl
Whatsapp 19 milyar $
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S.Acar 5 yıl
Yuh illuminati yapılır da bu kadar alenen mi yapılır be hani bunlar gizliydi tamamen arkaplanda mesaj veriyorlardı...
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ardarda45 5 yıl
yazılım şirketleri...
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callandor 5 yıl
Selam,
Başka bir deyişle Amerika'nın girmediği ev kalmamış.
Windows kullanmayana, Apple'dan. Apple ne lan? diyene Google'dan.
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Godolphin 5 yıl
Apple açık ara.
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SahiNN1 5 yıl
o göz nedir cidden ya yeter artık başlicam illüminatisine
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run...rabbt 5 yıl
Sonu nereye gidiyor bilinmez
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlardaki markalara bak araba sektörü hariç neredeyse herşey bunlarda
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meter90 5 yıl
bu meblağlar sadece marka değeri sanırsam, yani firmaları satın almak istediğinizde yine bu fiyatlara satıyorlarsa
büyük otomobil devleri niye yok listede?
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Ayseybi 5 yıl

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