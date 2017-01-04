ABD'nin hack iddialarına Edward Snowden cevap verdi

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Rusya’nın, ABD Başkanlık Seçimlerine siber saldırı yaptığı konusunda Obama, FBI ve CIA net kanıtlar sunmasalar da fikir birliğine varmışlardı ve ardından ABD, 35 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Yeni başkan Trump ise yılbaşı etkinliğinde yaptığı konuşmasında Beyaz Saray’ın elinde kanıt olmadığını ve bir siber saldırı olduysa bunun arkasında başka kişilerin olabileceğini dile getirmişti. Eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı olan ve ABD yetkilileri tarafından kaçak olarak nitelendirilen Edward Snowden’e göre ise yetkililer saldırıyı kimin yaptığını zaten biliyor.

Edward Snowden 5 ay kadar önce Twitter hesabından, Rusya ABD seçimlerine yönelik bir siber saldırıda bulunursa bunun kolayca ortaya çıkacağını söylemiş ve XKEYSCORE programı sayesinde saldıran kişiler, bağlantılarını gizlemeye çalışsa dahi işe yaramayacağını belirtmişti. Siber saldırı hakkında açıklama yapan Snowden, Amerikan istihbaratının bu saldırıyı Rusya’nın yaptığını bilmesine rağmen halka bu konuda net açıklama yapmaktan kaçındığını dile getirdi.

ABD, Rus istihbaratını takip ediyor

Geçmişten örnek veren Snowden, ABD istihbaratına ait olan ve Çok Gizli İstihbarat Belgeleri olarak adlandırılan kayıt sisteminde Putin karşıtı yazılarıyla tanınan ve aynı zamanda Amerikan vatandaşı da olan Anna Politkovskaya’yla ilgili olarak gazetecinin 2006 yılında suikaste uğramadan önce maillerinin Rus istihbaratı tarafından ele geçirildiği ve suikastin yine Rus istihbaratı tarafından yapıldığının yazdığını aktardı.

Bu açıklamaların ardından ABD yetkililerinden henüz bir cevap gelmiş değil ancak Rusya ile daha iyimser ilişkiler kurma sinyali veren Trump’ın 21 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte bu siber saldırı tartışmalarının belki de sona ereceği düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/01/02/snowden-document-suggests-nsa-could-have-proof-of-russian-hack/