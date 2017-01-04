ABD'nin hack iddialarına Edward Snowden cevap verdi

Edward Snowden 5 ay kadar önce Twitter hesabından, Rusya ABD seçimlerine yönelik bir siber saldırıda bulunursa bunun kolayca ortaya çıkacağını söylemiş ve XKEYSCORE programı sayesinde saldıran kişiler, bağlantılarını gizlemeye çalışsa dahi işe yaramayacağını belirtmişti. Siber saldırı hakkında açıklama yapan Snowden, Amerikan istihbaratının bu saldırıyı Rusya’nın yaptığını bilmesine rağmen halka bu konuda net açıklama yapmaktan kaçındığını dile getirdi.
ABD, Rus istihbaratını takip ediyor
Geçmişten örnek veren Snowden, ABD istihbaratına ait olan ve Çok Gizli İstihbarat Belgeleri olarak adlandırılan kayıt sisteminde Putin karşıtı yazılarıyla tanınan ve aynı zamanda Amerikan vatandaşı da olan Anna Politkovskaya’yla ilgili olarak gazetecinin 2006 yılında suikaste uğramadan önce maillerinin Rus istihbaratı tarafından ele geçirildiği ve suikastin yine Rus istihbaratı tarafından yapıldığının yazdığını aktardı.
https://www.engadget.com/2017/01/02/snowden-document-suggests-nsa-could-have-proof-of-russian-hack/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra araştırınca haberi ve Snowden'ın twitlerini buldum. Aslında haber yanlış ve Amerikan seçiminde Rusya'nın parmağı ile ilgili algı yönetimi.
Snowden diyor ki : Eğer Rusya DNC'yi heklediyse bunu NSA bunu bilirdi diyor.
theintercept.com/...
zaten god mode on !
Tum duyanin internet trafigi amerikada bulunan INTERNIC gibi sozum ona domain kontrolu yapan lakin arka planda tum veri paketlerini inceleyebilen gorebilen aes256 yi bile cozup https in guvenli iletisimini dahi takip eden bir sistem var.
bu adamlar paketlerini alip farkli veriler enjekte edip senin adina en olmadik isleri yapabilir, bilgisayarina sizabilir vs.
yani digital dunya bir nimet gibi gozukse dahi, dudugu calanin elindedir.
zukenberg bosuna kapatmiyor laptop kamerasini ...