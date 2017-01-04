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ABD'nin hack iddialarına Edward Snowden cevap verdi

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırıda bulunduğu iddialarıyla ilgili bir açıklama da eski istihbarat çalışanı Edward Snowden'de geldi. ABD saldırıyı kimin yaptığını biliyor mu?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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ABD'nin hack iddialarına Edward Snowden cevap verdi
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Rusya’nın, ABD Başkanlık Seçimlerine siber saldırı yaptığı konusunda Obama, FBI ve CIA net kanıtlar sunmasalar da fikir birliğine varmışlardı ve ardından ABD, 35 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Yeni başkan Trump ise yılbaşı etkinliğinde yaptığı konuşmasında Beyaz Saray’ın elinde kanıt olmadığını ve bir siber saldırı olduysa bunun arkasında başka kişilerin olabileceğini dile getirmişti. Eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı olan ve ABD yetkilileri tarafından kaçak olarak nitelendirilen Edward Snowden’e göre ise yetkililer saldırıyı kimin yaptığını zaten biliyor.

Edward Snowden 5 ay kadar önce Twitter hesabından, Rusya ABD seçimlerine yönelik bir siber saldırıda bulunursa bunun kolayca ortaya çıkacağını söylemiş ve XKEYSCORE programı sayesinde saldıran kişiler, bağlantılarını gizlemeye çalışsa dahi işe yaramayacağını belirtmişti. Siber saldırı hakkında açıklama yapan Snowden, Amerikan istihbaratının bu saldırıyı Rusya’nın yaptığını bilmesine rağmen halka bu konuda net açıklama yapmaktan kaçındığını dile getirdi.

ABD, Rus istihbaratını takip ediyor 

Geçmişten örnek veren Snowden, ABD istihbaratına ait olan ve Çok Gizli İstihbarat Belgeleri olarak adlandırılan kayıt sisteminde Putin karşıtı yazılarıyla tanınan ve aynı zamanda Amerikan vatandaşı da olan Anna Politkovskaya’yla ilgili olarak gazetecinin 2006 yılında suikaste uğramadan önce maillerinin Rus istihbaratı tarafından ele geçirildiği ve suikastin yine Rus istihbaratı tarafından yapıldığının yazdığını aktardı. 

Bu açıklamaların ardından ABD yetkililerinden henüz bir cevap gelmiş değil ancak Rusya ile daha iyimser ilişkiler kurma sinyali veren Trump’ın 21 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte bu siber saldırı tartışmalarının belki de sona ereceği düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/01/02/snowden-document-suggests-nsa-could-have-proof-of-russian-hack/ Yorum Yaz
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nucro 2 yıl en beğenilen
Bu habere kuşkü ile yaklaştım çünkü Snowden Amerika'dan kaçıp Rusya'ya sığınmış neden bu şekilde bir açıklama yapsın diye.
Sonra araştırınca haberi ve Snowden'ın twitlerini buldum. Aslında haber yanlış ve Amerikan seçiminde Rusya'nın parmağı ile ilgili algı yönetimi.
Snowden diyor ki : Eğer Rusya DNC'yi heklediyse bunu NSA bunu bilirdi diyor.
theintercept.com/...
Bu habere kuşkü ile yaklaştım çünkü Snowden Amerika'dan kaçıp Rusya'ya sığınmış neden bu şekilde bir açıklama yapsın diye.Sonra araştırınca haberi ve Snow...
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uniquebison 2 yıl Morphinz
Morphinz
cosica

dün izledim bu filmi. adam resmen ülkesine ihanet etmiş. ülke sırlarını paylaşmış. neyşınıl seküritiyi tehlikeye atmış. ülkesini kamuoyunda zora sokmuş.


O film çok fazla abartı ve mistik olay içeriyor.
Amerikanın her şeye muktedir olduğunu ve god mode on dolaştığını anlatan bir film.


zaten god mode on !
Tum duyanin internet trafigi amerikada bulunan INTERNIC gibi sozum ona domain kontrolu yapan lakin arka planda tum veri paketlerini inceleyebilen gorebilen aes256 yi bile cozup https in guvenli iletisimini dahi takip eden bir sistem var.
bu adamlar paketlerini alip farkli veriler enjekte edip senin adina en olmadik isleri yapabilir, bilgisayarina sizabilir vs.
yani digital dunya bir nimet gibi gozukse dahi, dudugu calanin elindedir.
zukenberg bosuna kapatmiyor laptop kamerasini ...
Morphinzcosicadün izledim bu filmi. adam resmen ülkesine ihanet etmiş. ülke sırlarını paylaşmış. neyşınıl sekürit...
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t ulpa r 2 yıl
Obama gider ayak neyşn peşinde aceba
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Hersh 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bonus,
Ağlamayı kesmeli derken iyiydi. şimdi kim ağlıyor...
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xpugur 2 yıl
"If Russian Intelligence Did Hack the DNC, the NSA Would Know, Snowden Says" ... twitter.com/...

""eğer DNC yi RUSYA hacklediyse NSA bilirdi"" demiş....
"Siber saldırı hakkında açıklama yapan Snowden, Amerikan istihbaratının bu saldırıyı Rusya’nın yaptığını bilmesine rağmen halka bu konuda net açıklama yapmaktan kaçındığını dile getirdi.".......... bu kısım sizden. .. . bunu nerden çevirdiniz?
engadget.com/... ....bu sitede böyle bi yazı göremedim ?
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yahobea 2 yıl
Fetoyu neden sınır dışı etmiyorlar?
2 Yanıt Yanıtla
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cosica 2 yıl yahobea
yahobea
Fetoyu neden sınır dışı etmiyorlar?

neden etsin? yada neden öyle kolayce teslim etsin? fetöcülerin hedefi o kadar kısa vadeli ve basit değil. yıllar sonrasını düşünüyorlar. hâlâ pes etmiş değiller ve 20-30 yıl sonra da olsa bu ülke üzerindeki emellerini gerçekleştirmek niyetindeler bir şekilde. bu durumda feto da gayet değerli bir mal onlar için.
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sniper23 2 yıl yahobea
Orijinalden alıntı: yahobea

Fetoyu neden sınır dışı etmiyorlar?

Adam harika bir oyuncak oldu. Sen böyle bir oyuncağı kırar mısın ?
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nucro 2 yıl en beğenilen
Bu habere kuşkü ile yaklaştım çünkü Snowden Amerika'dan kaçıp Rusya'ya sığınmış neden bu şekilde bir açıklama yapsın diye.
Sonra araştırınca haberi ve Snowden'ın twitlerini buldum. Aslında haber yanlış ve Amerikan seçiminde Rusya'nın parmağı ile ilgili algı yönetimi.
Snowden diyor ki : Eğer Rusya DNC'yi heklediyse bunu NSA bunu bilirdi diyor.
theintercept.com/...
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Panamalı Hasta 2 yıl
Rusya Türkiye ile yakınlaştıkca abd rusyaya daha çok ağam paşam çeker.

Bu rusyaya mı yarar abdye mı bilinmez ama bizim işimizi bozacağı kesin.
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cosica 2 yıl
dün izledim bu filmi. adam resmen ülkesine ihanet etmiş. ülke sırlarını paylaşmış. neyşınıl seküritiyi tehlikeye atmış. ülkesini kamuoyunda zora sokmuş.
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Morphinz 2 yıl cosica
cosica

dün izledim bu filmi. adam resmen ülkesine ihanet etmiş. ülke sırlarını paylaşmış. neyşınıl seküritiyi tehlikeye atmış. ülkesini kamuoyunda zora sokmuş.


O film çok fazla abartı ve mistik olay içeriyor.
Amerikanın her şeye muktedir olduğunu ve god mode on dolaştığını anlatan bir film.
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