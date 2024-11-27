Yaşar Güler açıklamaları: S-400 sorunu kalmadı, F-16 modernizasyonu TUSAŞ’ta

- "İkinci ve üçüncü SİPER'ler gelecek"
- 23 milyar dolarlık F-16 teklifi değişti
- Eurofighter Typhoon’da süreç ilerliyor
- S-400 sorunu bitti, kurulacak alanlar bile belli
- Altay tankı 2025’te seri üretimde
- F-35’lerde yeni sayfa
- Yorumlar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Güler, açıklamalarında ABD ile yaşanan S-400 sorunundan F-16 Block 70 Viper modernizasyonlarında kadar geniş bir yelpazeye değindi.
"İkinci ve üçüncü SİPER'ler gelecek"
Bakan Güler, SİPER Ürün-2’nin 150 kilometre, SİPER Ürün-3’ün ise 180 kilometre menzile sahip olacağını belirtti.
23 milyar dolarlık F-16 teklifi değişti
Türkiye, 23 milyar dolar üst sınır ile ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 Viper ve 79 adet Blok 70 Viper modernizasyon kiti almayı istiyordu. Ancak Bakan Güler, bu planlarda değişikliğin olduğunu açıkladı. Güler, F-16 Blok 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi olarak 1.4 milyar doların yatırıldığını ifade etti. 40 tane F-16 Blok 70 Viper alınacağını aktaran Güler, 79 tane modernizasyondan vazgeçildiğini söyledi. Güler, bunun için TUSAŞ’ın görevlendirildiğinin altını çizdi: “79 tane de modernize edecektik, ondan vazgeçtik. Şunun için vazgeçtik, bu F-16 modernizasyonunu TUSAŞ tesislerimiz kendisi yapabilecek durumda. Dolayısıyla onları oraya devrettik.”
F-16 Blok 40/50 uçakları için geliştirilen ÖZGÜR-2 Projesi kapsamında, bu uçakların prototiplerine ÖZGÜR Aviyonik Süiti, AESA radar, FEWS, T Link, IFF BSC, RNE, ASELPOD, 9681 V/UHF hava telsizi gibi ileri teknolojiler entegre edilecek. Ayrıca SOM, HGK, KGK, LGK, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi yerli mühimmatların da uyarlanması sağlanacak. Proje çerçevesinde, uçaklar üzerinde yapısal iyileştirme ve mühendislik çalışmaları tamamlanarak seri üretime geçiş hedefleniyor.
F-16 Blok 30 uçaklarını kapsayan ÖZGÜR-2 Projesi’nin teslimatlarının 2025-2027 yılları arasında, F-16 Blok 40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların ise 2028-2030 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Eurofighter Typhoon’da süreç ilerliyor
S-400 sorunu bitti, kurulacak alanlar bile belli
Hava savunma sistemleri konusunda 1991 yılından itibaren dünyadaki hava sistemi olan her ülkeye müracaat ettiklerini bildiren Güler, bu konuda olumlu cevap alamadıklarını, nihayetinde ihtiyaçlar doğrultusunda “mecbur kalarak” S-400'ün alındığını kaydetti. Devamında Güler, “Şimdi, bu son Amerikalılar'la görüşmelerimizde S-400'le ilgili de işte ‘Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız’ dediler hepsini reddettik. Şu anda hâlen, bizim kabul ettiğimiz merkezde olmak kaydıyla Amerikalılar'ın da herhangi bir itirazı kalmadı S-400'lerle ilgili” dedi.
Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
S-400'lerle ilgili de konuşan Güler, "S-400'leri kuracağımız, kullanacağımız her yer belli. Bunların yerleşeceği yerler, altındaki mahzenler dahil hepsi yapıldı, hazır. Biz bir emir verdiğimiz anda hangi bölgeye emir verdiysek o bölgeye hareket edecek. Yaklaşık 12 saat sonra bütün sistem kurulmuş olur. Bildiğiniz üzere bu bir hava savunma sistemidir. Yani bize bir hava taarruz tehlikesi çok üst düzeye çıkacak, biz de kullanalım."
Altay tankı 2025’te seri üretimde
Türkiye’nin envanterinde bulunan tank sayısı hakkında bilgi veren ve Altay tankları konusunda konuşan Bakan Güler, "Şu anda 3 binin üzerinde tankımız var ve bu önümüzdeki 2025'in sonunda da biz normal Altay tankını seri üretimde almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
F-35’lerde yeni sayfaKaynakça https://www.aa.com.tr/tr/politika/milli-savunma-bakani-guler-40-tane-f-16-blok-70-viper-ucagi-alacagiz/3405585 https://ankahaber.net/haber/detay/tbmm_plan_ve_butce_komisyonu_bakan_guler_abdnin_yunanistanda_hangi_usleri_kullandigi_tarafimizca_bilinmektedir_207408 https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/bakan-guler-kaani-yaptigimizi-gorunce-dusunceleri-degisti-simdi-kendileri-f-35i-verebileceklerini-ifade-ediyorlar-150670094 https://www.dha.com.tr/yerel-haberler/ankara/bakan-guler-zapta-kilit-kapatilmistir-2-2539374 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]