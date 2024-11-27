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    Yaşar Güler açıklamaları: S-400 sorunu kalmadı, F-16 modernizasyonu TUSAŞ’ta

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayisini ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Güler, ABD’nin S-400’ler ile bir sorunu kalmadığını aktarırken TUSAŞ’a da büyük bir görev verildi.

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Güler, açıklamalarında ABD ile yaşanan S-400 sorunundan F-16 Block 70 Viper modernizasyonlarında kadar geniş bir yelpazeye değindi.

    "İkinci ve üçüncü SİPER'ler gelecek"

    Yaşar Güler: S-400 sorunu kalmadı, F-16 modernizasyonu TUSAŞ’ta Tam Boyutta Gör
    Yaşar Güler, hava savunma sistemlerinin son durumuna ilişkin olarak bu sistemlerin hepsinin tamamlanmadığını belirtti. Güler, "Çelik Kubbe, bir sistem. Bunun içinde 4-5 ayrı sistem var. HİSAR O sistemi, HİSAR A sistemi, SİPER sistemi ve bunlarla beraber KORKUT Alçak Hava Savunma Sistemi... Bunların hepsinin bir sistemle birleştirilerek kullanıldığı sistemin adı da Çelik Kubbe. Dolayısıyla ülkemizin hava savunmasını sağlayabilmemiz için bir tane değil, birden fazla Çelik Kubbe'lere ihtiyacımız olacak ve bunlar da üretilmeye başlandı. SİPER 1 üretildi, 100 kilometre menziliyle envantere girdi. Şimdi hemen ikinci ve üçüncü SİPER'ler gelecek. SİPER 2 ve SİPER 3'ün de üretimle ilgili çalışmaları devam ediyor."

    Bakan Güler, SİPER Ürün-2’nin 150 kilometre, SİPER Ürün-3’ün ise 180 kilometre menzile sahip olacağını belirtti.

    23 milyar dolarlık F-16 teklifi değişti

    Türkiye, 23 milyar dolar üst sınır ile ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 Viper ve 79 adet Blok 70 Viper modernizasyon kiti almayı istiyordu. Ancak Bakan Güler, bu planlarda değişikliğin olduğunu açıkladı. Güler, F-16 Blok 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi olarak 1.4 milyar doların yatırıldığını ifade etti. 40 tane F-16 Blok 70 Viper alınacağını aktaran Güler, 79 tane modernizasyondan vazgeçildiğini söyledi. Güler, bunun için TUSAŞ’ın görevlendirildiğinin altını çizdi: “79 tane de modernize edecektik, ondan vazgeçtik. Şunun için vazgeçtik, bu F-16 modernizasyonunu TUSAŞ tesislerimiz kendisi yapabilecek durumda. Dolayısıyla onları oraya devrettik.”

    Yaşar Güler: S-400 sorunu kalmadı, F-16 modernizasyonu TUSAŞ’ta Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla 40 tane yeni F-16 ve mühimmatlar temin edilerek 23 milyar dolarlık harcama 6,5-7 milyar dolar seviyesine düşürüldü. F-16 Viper modernizasyonuna hangi varyantların gireceği açıklanmadı. Türkiye, ÖZGÜR ve ÖZGÜR 2 propjelerine zaten elinde bulunan F-16 Block 30, 40, 50 ve 50+ serisi uçakları eklemişti. 

    F-16 Blok 40/50 uçakları için geliştirilen ÖZGÜR-2 Projesi kapsamında, bu uçakların prototiplerine ÖZGÜR Aviyonik Süiti, AESA radar, FEWS, T Link, IFF BSC, RNE, ASELPOD, 9681 V/UHF hava telsizi gibi ileri teknolojiler entegre edilecek. Ayrıca SOM, HGK, KGK, LGK, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi yerli mühimmatların da uyarlanması sağlanacak. Proje çerçevesinde, uçaklar üzerinde yapısal iyileştirme ve mühendislik çalışmaları tamamlanarak seri üretime geçiş hedefleniyor.

    F-16 Blok 30 uçaklarını kapsayan ÖZGÜR-2 Projesi’nin teslimatlarının 2025-2027 yılları arasında, F-16 Blok 40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların ise 2028-2030 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Eurofighter Typhoon’da süreç ilerliyor

    Yaşar Güler: S-400 sorunu kalmadı, F-16 modernizasyonu TUSAŞ’ta Tam Boyutta Gör
    “Eurofighter’dan da sizlerin de tahmin ettiği gibi bir çeşitlilik olsun istedik. Hep Amerika, hep onları değiştirmek istedik ve Eurofighter’da bir Avrupa konsorsiyumu İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa’dan oluşuyor dörtlü. İngiltere, İtalya ve İspanya evet dediği halde Almanya bu koalisyon nedeniyle tam cevabı çıkaramıyordu. Ama şimdi onunla ilgili izinleri çıkardıklarını ifade ettiler. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geliştikçe bildiririz.”

    S-400 sorunu bitti, kurulacak alanlar bile belli

    Yaşar Güler: S-400 sorunu kalmadı, F-16 modernizasyonu TUSAŞ’ta Tam Boyutta Gör
    Bakan Güler tarafından yapılan açıklamada, ABD ile Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili artık sıkıntı kalmadığını söyledi.

    Hava savunma sistemleri konusunda 1991 yılından itibaren dünyadaki hava sistemi olan her ülkeye müracaat ettiklerini bildiren Güler, bu konuda olumlu cevap alamadıklarını, nihayetinde ihtiyaçlar doğrultusunda “mecbur kalarak” S-400'ün alındığını kaydetti. Devamında Güler, “Şimdi, bu son Amerikalılar'la görüşmelerimizde S-400'le ilgili de işte ‘Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız’ dediler hepsini reddettik. Şu anda hâlen, bizim kabul ettiğimiz merkezde olmak kaydıyla Amerikalılar'ın da herhangi bir itirazı kalmadı S-400'lerle ilgili” dedi.

    Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

    S-400'lerle ilgili de konuşan Güler, "S-400'leri kuracağımız, kullanacağımız her yer belli. Bunların yerleşeceği yerler, altındaki mahzenler dahil hepsi yapıldı, hazır. Biz bir emir verdiğimiz anda hangi bölgeye emir verdiysek o bölgeye hareket edecek. Yaklaşık 12 saat sonra bütün sistem kurulmuş olur. Bildiğiniz üzere bu bir hava savunma sistemidir. Yani bize bir hava taarruz tehlikesi çok üst düzeye çıkacak, biz de kullanalım."

    Altay tankı 2025’te seri üretimde

    Türkiye’nin envanterinde bulunan tank sayısı hakkında bilgi veren ve Altay tankları konusunda konuşan Bakan Güler, "Şu anda 3 binin üzerinde tankımız var ve bu önümüzdeki 2025'in sonunda da biz normal Altay tankını seri üretimde almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

    F-35’lerde yeni sayfa

    Yaşar Güler: S-400 sorunu kalmadı, F-16 modernizasyonu TUSAŞ’ta Tam Boyutta Gör
    Bakan Güler, “Şimdi F-35’lerle ilgili 6 tane uçağımız var orada. Amerikalılar da bu F-35 konusunda biz KAAN uçağını şimdi yapacağımızı, yapabileceğimizi de uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35’i verebileceklerini ifade ediyorlar. Şimdi biz hem üretim payımızın tekrar bize verilmesinde ısrar ediyoruz. Hem de 40 tane de toplam F-35’i almak için isteğimizi bildirdik” şeklinde konuştu.
    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/politika/milli-savunma-bakani-guler-40-tane-f-16-blok-70-viper-ucagi-alacagiz/3405585 https://ankahaber.net/haber/detay/tbmm_plan_ve_butce_komisyonu_bakan_guler_abdnin_yunanistanda_hangi_usleri_kullandigi_tarafimizca_bilinmektedir_207408 https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/bakan-guler-kaani-yaptigimizi-gorunce-dusunceleri-degisti-simdi-kendileri-f-35i-verebileceklerini-ifade-ediyorlar-150670094 https://www.dha.com.tr/yerel-haberler/ankara/bakan-guler-zapta-kilit-kapatilmistir-2-2539374
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)

    R
    ru1ns 6 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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