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ABD'ye vergi yaptırımından hangi otomobiller etkilenecek? İşte yeni fiyatlar

ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine ilave vergi uygulamasına Türkiye de otomobil ve diğer ürünlere ek gümrük vergisi getirerek cevap verdi. Peki ilave vergiden hangi otomobiller etkilenecek?
10 ay
15,7b
3
72
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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ABD'ye vergi yaptırımından hangi otomobiller etkilenecek? İşte yeni fiyatlar
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Donald Trump’ın başkan koltuğunda oturduğu ABD’nin Çin ve Avrupa ile arasındaki vergi krizi tırmanarak büyüdü ve ABD’ye ihracat yapan pek çok ülkeyi olumsuz etkiledi. Ülkeye alüminyum ve çelik ihracatı yapan Türkiye de bu durumdan fazlasıyla nasibini aldı. Türkiye de ABD’nin bu tutumuna karşılık ek vergi misillemesini başlattı. ABD'den ithal edilen otomobiller de ek vergi uygulamasına dahil edildi. İşte ek vergiyle birlikte fiyatı değişecek otomobiller:

Söz konusu misilleme harekatı kapsamında ABD’de üretilen bazı ürünlere ilave vergi uygulaması getirildi. Böylece, 21 Haziran’dan itibaren ithal edilen otomobiller yüzde 60 ek gümrük vergisi ile birlikte gelecek. Bu da zaten yüksek olan otomobil fiyatlarının katlanmasına neden olacak. Ek vergi uygulaması sadece Amerikan otomobilleri değil, diğer markaların ABD’de ürettiği modelleri de kapsayacak.

Alman otomobil devleri Mercedes ve BMW’nin de dahil olduğu bazı Avrupalı üreticiler özellikle SUV modellerini ABD’de üretiyor. Bu da orada üretilip ülkemize gelen modellerin ek vergi uygulamasına dahil olacağı anlamına geliyor. Bu otomobiller arasında BMW’nin X3, X4, X5 ve X6 SUV modelleri yer alıyor. Ayrıca Mercedes’in GLE ve GLS isimli SUV modelleri de yine ABD’de üretiliyor. Jeep’in Grand Cherokee, Charokee ve Wrangler modelleri de ABD’den gelirken, Ford tarafından ise sadece Mustang geliyor.

21 Haziran öncesinde ithal edilen ve stokta bulunan araçlar ek vergi zammı görmeden satılacak. Fakat sonrasında gelen otomobillerin fiyatları epey değişecek. Bu değişimden Volvo’nun henüz tanıtımını gerçekleştirdiği ve büyük beğeni toplayan yeni S60 modeli de payını alacak. İşte ABD’den ithal edilen otomobil fiyatlarında görülecek değişim:

Marka-model

Zamdan önce

Zamdan sonra

Ford Mustang

700 bin TL

1 milyon 120 bin TL

Jeep Grand Charokee

700 bin TL

1 milyon 120 bin TL

Jeep Wrangler

585 bin TL

936 bin TL

Mercedes GLE

845 bin 900 TL

1 milyon 353 bin TL

Mercedes GLS

982 bin 600 TL

1 milyon 572 bin TL

BMW X3

323 bin 300 TL

517 bin 280 TL

BMW X4

531 bin 700 TL

850 bin 750 TL

BMW X5

534 bin 100 TL

854 bin 560 TL

BMW X6

1 milyon 117 bin TL

1 milyon 787 bin TL

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Starrk35 10 ay
Bırakın şimdi ecnebilerin gavurların malını. Dış güçlerin mallarını mı öğrenicez ? Bizim şu yerli araba nerde sayın editör ? Seçim dönemine kadar neredeyse her gün haber yapardınız ? 6 yıl oldu hala göremedik arabayı ?
Bırakın şimdi ecnebilerin gavurların malını. Dış güçlerin mallarını mı öğrenicez ? Bizim şu yerli araba nerde sayın editör ? Seçim dönemine kadar neredeyse her ...
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1 Yanıt Yanıtla +80
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Slaved by makarna 10 ay
Bu mu istikrar? Reis kalbimizi kırdın. Daha çok zam, pardon istikrar getirmen için %60 oy çıkartacağız!

2 milyon olsunki alanla alamayan belli olsun
Bu mu istikrar? Reis kalbimizi kırdın. Daha çok zam, pardon istikrar getirmen için %60 oy çıkartacağız!2 milyon olsunki alanla alamayan belli olsun...
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2 Yanıt Yanıtla +51
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MaSSive 10 ay
Bankalarının,Borsa nın yarıdan fazlası yabancı sermaye zaten.Cebindeki paranın ,kredi borcunun yarısından fazlası yabancı sermaye ye olan yada giden borç.
Adamlar istese ,Ülkedeki para akışını durdurup bugün batırır seni.Ama bir anda domino etkisi yaratıp,dişliyi bozup zarar etmek istemiyor.
Poker masası gibi Ülke yönetiyorlar.Yaptırımını gördüm,alsana rest .Yaptırım mış Pehhhhhhh
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MaSSive 10 ay
Fare dağa küsmüş,dağın haberi olmamış.
Lan zaten vergi ile beslenen bir Ülke yönetimin var.
Otomobili üreten firmanın,pazarlarken koyduğu kâr marjından fazla vergi alıyorsun TR de zaten.
Sevsinler senin Amerika ya olan yaptırımını.
Yaptırımmış,yaptırım yapacak yer kaldımı.
Vergi ve zammın bahanesi,sözüm ona karşılığı,olmuş sana yaptırım.
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DH Misafiri 10 ay
?
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lord87 10 ay
yorumlara bakılırsa herkes tam Mustang alacakken vergi arttırımı gelmiş


arkadaşlar burda yorum yapanların tamamına yakını zaten hiçbirzaman bu arabaları alamayacaktı şimdi niye şikayet eder oldunuz.
o arablarda vergi yıllardır zaten %150 civarında, vergi %200 olunca mı problem olmaya başladı?

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FreudeAmFahren 10 ay
Peki bu araçların amerika dışında da üretimi olan var mı ? varsa hangileri?
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programmer_onur 10 ay
Biri şu videoyu güncellesin.
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qqyyxx 10 ay
yapmayın böyle haberler. amerikan menşeili forumdaşların içi acıyor.
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mavizaman 10 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alito 10 ay
Zenginin malı yine züğürdün çenesini yormuş DH'de. Lan zaten öyle de, böyle de alamıyoruz. Anlayın artık.
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yibo90 10 ay
Amerikaya karşı vergiyi %140 yapsın ama tüm araçlardan ötv kalksın yer mi?
Hemen devlet, millet, vatan edebiyatına sığınmışsınız
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