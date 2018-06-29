ABD'ye vergi yaptırımından hangi otomobiller etkilenecek? İşte yeni fiyatlar

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Donald Trump’ın başkan koltuğunda oturduğu ABD’nin Çin ve Avrupa ile arasındaki vergi krizi tırmanarak büyüdü ve ABD’ye ihracat yapan pek çok ülkeyi olumsuz etkiledi. Ülkeye alüminyum ve çelik ihracatı yapan Türkiye de bu durumdan fazlasıyla nasibini aldı. Türkiye de ABD’nin bu tutumuna karşılık ek vergi misillemesini başlattı. ABD'den ithal edilen otomobiller de ek vergi uygulamasına dahil edildi. İşte ek vergiyle birlikte fiyatı değişecek otomobiller:

Söz konusu misilleme harekatı kapsamında ABD’de üretilen bazı ürünlere ilave vergi uygulaması getirildi. Böylece, 21 Haziran’dan itibaren ithal edilen otomobiller yüzde 60 ek gümrük vergisi ile birlikte gelecek. Bu da zaten yüksek olan otomobil fiyatlarının katlanmasına neden olacak. Ek vergi uygulaması sadece Amerikan otomobilleri değil, diğer markaların ABD’de ürettiği modelleri de kapsayacak.

Alman otomobil devleri Mercedes ve BMW’nin de dahil olduğu bazı Avrupalı üreticiler özellikle SUV modellerini ABD’de üretiyor. Bu da orada üretilip ülkemize gelen modellerin ek vergi uygulamasına dahil olacağı anlamına geliyor. Bu otomobiller arasında BMW’nin X3, X4, X5 ve X6 SUV modelleri yer alıyor. Ayrıca Mercedes’in GLE ve GLS isimli SUV modelleri de yine ABD’de üretiliyor. Jeep’in Grand Cherokee, Charokee ve Wrangler modelleri de ABD’den gelirken, Ford tarafından ise sadece Mustang geliyor.

21 Haziran öncesinde ithal edilen ve stokta bulunan araçlar ek vergi zammı görmeden satılacak. Fakat sonrasında gelen otomobillerin fiyatları epey değişecek. Bu değişimden Volvo’nun henüz tanıtımını gerçekleştirdiği ve büyük beğeni toplayan yeni S60 modeli de payını alacak. İşte ABD’den ithal edilen otomobil fiyatlarında görülecek değişim:

Marka-model Zamdan önce Zamdan sonra Ford Mustang 700 bin TL 1 milyon 120 bin TL Jeep Grand Charokee 700 bin TL 1 milyon 120 bin TL Jeep Wrangler 585 bin TL 936 bin TL Mercedes GLE 845 bin 900 TL 1 milyon 353 bin TL Mercedes GLS 982 bin 600 TL 1 milyon 572 bin TL BMW X3 323 bin 300 TL 517 bin 280 TL BMW X4 531 bin 700 TL 850 bin 750 TL BMW X5 534 bin 100 TL 854 bin 560 TL BMW X6 1 milyon 117 bin TL 1 milyon 787 bin TL