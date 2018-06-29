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Jaguar Land Rover, elektrikli araç yatırımını 18 milyar dolara çıkardı

Hibrit ve tam elektrikli otomobiller üreterek dizele olan bağımlılığını azaltma arayışında olan İngiliz üretici oldukça cömert davranıyor. Şirket, fabrikalarını da yeni motorlar için modernize ediyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Jaguar Land Rover, elektrikli araç yatırımını 18 milyar dolara çıkardı
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Otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli araç pazarına Jaguar I-Pace modeliyle giriş yapan Jaguar Land Rover, bu alana yönelik yatırımlarıyla herkese ne kadar ciddi olduğunu göstermek istiyor. İngiliz üretici önümüzdeki üç yıl içerisinde elektrikli araçlara yaptığı yatırımı 18 milyar dolara yükselteceğini duyurdu.

Önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motora sahip tüm modellerini elektriklendirme niyetinde olan İngiliz üretici, hedefini gerçekleştirebilmek adına oldukça cömert davranıyor. Bu konuda bir açıklamada bulunan Jaguar Land Rover, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını yüzde 26 oranında arttırarak 18 milyar dolara çıkaracaklarını belirtti. Şirket bu sayede dizele olan bağımlılığını azaltmak istiyor.

2025 yılı itibariyle içten yanmalı motorlu araçlarının hibrit versiyonlarını üreterek müşterilerinin beğenisine sunacak olan Jaguar Land Rover, talebin istenen seviyede olması durumunda bazı seçilmiş modellerinin de tam elektrikli versiyonlarını üretecek. İngiliz üretici bu konuda müşterilerinin tepkisine göre hareket etmek zorunda zira şirketin Avrupa satışlarının neredeyse yüzde 90’ı dizel araçlara dayanıyor.

Elektrikliye geçiş süreci için üretim tesislerini de yeniden yapılandırmaya alan Jaguar Land Rover, yeni motorların üretimi için İngiltere’deki altı fabrikasının üretim hattını modernize ediyor. Şirket aynı zamanda Manchester’da yazılım, bilgi teknolojileri ve mühendislik merkezi kurmak için kolları sıvamış durumda.



http://www.autonews.com/article/20180626/COPY01/306269962/jlr-will-invest-$18-billion-in-evs-to-reduce-diesel-dependence Yorum Yaz
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haylaz__ 8 ay
Bu pilleri uzaktan kumandayamı takacağız ??
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