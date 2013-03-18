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ACD Systems, ACDSee Photo Editor programının 6. sürümünü yayınladı

6 yıl
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sunduğu kolay kullanım özellikleri ve başarılı fotoğraf düzenleme araçları ile bilinen ACDSee Photo Editor programının 6. sürümünü yayınladı.

ACD Systems tarafından geliştirilen ve ACDSee Photo Editor ismine sahip olan fotoğraf düzenleme yazılımı, yeni geliştirilen 6. sürümü ile artık Raw formatındaki dosyaların zarar görmeden işlenmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayabiliyor. Yeni sürümü ile Windows 8 desteğine de kavuşan program, ayrıca firmanın kendi geliştirdiği aydınlatma ve kontrast geliştirme (LCE) teknolojisi ile fotoğraflar üzerinde başarılı sonuçlar elde edilmesine imkan sağlayabiliyor.

Yukarıdaki önemli yeniliklere ek olarak yeni sürümü ile zengin renk aracı, yaratıcı filtre ve efektler, ayrıntılı ışık ayarları, obje katmanları ile çalışma gibi ekstralara da sahip olan ACDSee Photo Editor, firmanın resmi sitesi üzerinden 49,99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor ya da deneme sürümü indirilebiliyor.
http://www.acdsee.com/en/products/acdsee-photo-editor-6/features

http://www.acdsee.com/en/products/acdsee-photo-editor-6/features Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jiddi 6 yıl
Ben bunu 3 sürümünden beri falan kullanıyorum sanırım. Baya bi gelişti bu süreçte.
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Umutcan 6 yıl
Vay be, zamanında win98 de falan fotolara thumbnail desteği olmadığı için organizer niyetine kullanırdık. Eski dost acdsee
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