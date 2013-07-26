ACD Systems, ACDSee Pro 6 ve ACDSee 16 fotoğraf düzenleme/yönetim programlarını güncelledi

Birçok profesyonel ya da amatör fotoğrafçı tarafından uzun yıllardır kullanılan ACDSee Pro 6 ve ACDSee 16 fotoğraf düzenleme/yönetim programları, yeni fotoğraf makinesi destekleri ile güncellendi.

ACD Systems tarafından geliştirilen ACDSee Pro 6 ve ACDSee 16'nın yayınlanan yeni güncellemeleri ile Nikon D7100, Nikon 1 S1, Nikon 1 J3, Nikon CoolPix A, Nikon CoolPix P330, Olympus XZ-10, Leica M, Pentax MX-1, Fuji FinePix SL 1000, Sony NEX-3N, Sony SLT-A58, Canon EOS 100D / Rebel SL1 / Kiss X7, Canon EOS 700D / Rebel T5i / Kiss X7i ve Panasonic DMC-G6 fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraf dosyalarına destek verilmeye başlandı. Ayrıca bazı performans yeniliklerinin de yapıldığı belirtilen yazılımların, dünya çapında 50 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

ACDSee Pro 6 (150$) ve ACDSee 16 (70$) yazılımlarına firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.





http://www.acdsee.com