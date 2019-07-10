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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD modeli duyuruldu

Bilgisayarlarında hard diskten uygun fiyatlı bir SSD modeline geçiş yapmak isteyenler için ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD modeli tanıtıldı. Detaylar haberimizde.
11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Bellek ve bilgisayar bileşenleri alanında lider firmalardan olan ADATA, beğenilen Ultimate SU650 SSD modelinin M.2 versiyonunu duyurdu. ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD modeli giriş seviyesinde iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor.

ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD özellikleri

ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD modeli 3D TLC NAND bellek modüllerini temel alıyor ve yazma hızlarında 510MB/s, okuma hızlarında 550MB/s seviyelerine çıkabiliyor. Model daha çok bilgisayarlarında hard disklerden uygun fiyatlı SSD’ye geçmek isteyenleri hedefliyor.

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Akıllı SLC tamponlama ve LDPC hata düzeltme özellikleri ile verimliliği arttıran model 2.5 inç versiyonunda olduğu gibi 120GB-240GB-480GB kapasite seçenekleri sunuyor. Hatalar arası zaman ise 2 milyon saat olarak belirlenmiş.

SSD modelinin yanında ADATA’nın SSD Toolbox yönetim yazılımı ile Migration Utility veri transferi yazılımı da hediye ediliyor. Henüz ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD için fiyat belirtilmemiş ancak 2.5 inçlik versiyonlar 125TL başlangıç fiyatına sahip.

 

https://www.techpowerup.com/257220/adata-launches-ultimate-su650-m-2-2280-sata-ssd Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
susesa 8 sa.
Biz diyoruz PCI Express 4.0... adata diyor "cocuhlar corbayı ısttım"
1 Yanıt Yanıtla
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s. paul jobs 6 sa. susesa
Herkesin bütcesi ayrı hocam. Benim için güzel haber zira m.2 yuvam var fakat fiyatlarından dolayı alamıyor, sata ile idare ediyordum.
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