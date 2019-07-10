ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD modeli duyuruldu

Bellek ve bilgisayar bileşenleri alanında lider firmalardan olan ADATA, beğenilen Ultimate SU650 SSD modelinin M.2 versiyonunu duyurdu. ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD modeli giriş seviyesinde iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor.

ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD özellikleri

ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD modeli 3D TLC NAND bellek modüllerini temel alıyor ve yazma hızlarında 510MB/s, okuma hızlarında 550MB/s seviyelerine çıkabiliyor. Model daha çok bilgisayarlarında hard disklerden uygun fiyatlı SSD’ye geçmek isteyenleri hedefliyor.

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Akıllı SLC tamponlama ve LDPC hata düzeltme özellikleri ile verimliliği arttıran model 2.5 inç versiyonunda olduğu gibi 120GB-240GB-480GB kapasite seçenekleri sunuyor. Hatalar arası zaman ise 2 milyon saat olarak belirlenmiş.

SSD modelinin yanında ADATA’nın SSD Toolbox yönetim yazılımı ile Migration Utility veri transferi yazılımı da hediye ediliyor. Henüz ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD için fiyat belirtilmemiş ancak 2.5 inçlik versiyonlar 125TL başlangıç fiyatına sahip.